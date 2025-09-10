CDR.cz - Vybráno z IT

Windows 10 končí: Tiny11 je lehčí Windows 11 bez balastu

Středa, 10 Září 2025 - 05:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Podpora Windows 10 se blíží ke konci, což nutí uživatele starších počítačů hledat alternativy. Tiny11 je odlehčená verze Windows 11, která odstraňuje nepotřebný balast a umožňuje provoz na starším hardwaru bez složitých úprav a obcházení požadavků.

Proč polovina PC stále jede na Windows 10 a co to znamená pro trh

Microsoft 14. října 2025 ukončí oficiální podporu Windows 10. To znamená konec bezpečnostních aktualizací a postupný tlak na přechod k Windows 11. Problém je, že Windows 11 má vyšší hardwarové nároky – vyžaduje například podporu TPM 2.0 a novější procesory, což mnoho starších počítačů nesplňuje. Uživatelé tak stojí před rozhodnutím: Investovat do nového zařízení, zůstat na neaktualizovaném systému, nebo hledat alternativní řešení. A právě tady přichází na scénu Tiny11.

Co je Tiny11 a odkud pochází

Tiny11 je neoficiální odlehčená verze Windows 11, vytvořená vývojářem NTDevLabs. Jedná se o vlastní build operačního systému, který vychází z oficiálních obrazů Windows 11, ale drasticky omezuje množství předinstalovaných aplikací a zbytečných procesů běžících na pozadí.

Hlavním cílem Tiny11 je umožnit běh Windows 11 i na starším hardwaru, který by jinak nesplňoval oficiální požadavky. To znamená, že i notebooky nebo stolní počítače staré deset let mohou získat nový život bez nutnosti přechodu na Linux nebo nákupu nového zařízení.

Zdroj: Shutterstock

Co Tiny11 odstraňuje a proč je to důležité

Ve standardní instalaci Windows 11 najdete množství aplikací a funkcí, které řada uživatelů nikdy nepoužije – OneDrive, Edge, Office Hub, Outlook, Xbox aplikace a další. Tiny11 jde proti tomuto trendu a prostřednictvím nástroje tiny11maker vše nepotřebné odstraní.

Výsledek?

  • Méně běžících procesů na pozadí
  • Nižší spotřeba paměti RAM
  • Rychlejší start systému
  • Lepší výkon při hraní her nebo práci

Pro zkušenější uživatele je tu ještě agresivnější varianta tiny11coremaker, která odstraňuje ještě více součástí. Je ale nutné počítat s omezeními, například nemožností přidávat nové funkce po vytvoření obrazu.

Tiny11 a Windows 11 25H2

Vývoj Tiny11 se nezastavil – nová verze je plně kompatibilní s připravovanou aktualizací Windows 11 25H2. To znamená, že kdo se rozhodne pro Tiny11, nebude muset obětovat aktuální bezpečnostní záplaty a může zůstat v rámci ekosystému Windows.

Zároveň platí, že většina funkcí lze v případě potřeby ručně doinstalovat – například Xbox aplikaci, kterou Tiny11 standardně vynechává. Pokud plánujete využívat nové funkce spojené s „fullscreen Xbox zážitkem“, který Microsoft chystá, není problém si aplikaci doplnit ručně.

Pro koho je Tiny11 vhodné a na co si dát pozor

Tiny11 dává smysl všude tam, kde chcete co nejúspornější Windows. Hodí se pro starší nebo slabší počítače a notebooky, pro uživatele, kteří chtějí svižný systém bez zbytečných součástí, i pro ty, kteří by rádi zůstali u Windows, ale jejich hardware nesplňuje oficiální požadavky Windows 11. Díky menší zátěži systému může být práce i hraní plynulejší – za předpokladu, že máte správné ovladače a dané hry či aplikace nepotřebují komponenty, které byly z instalace odstraněny.

Je však důležité vědět, že Tiny11 není oficiální produkt Microsoftu. Instalujete jej na vlastní riziko, bez nároku na technickou podporu výrobce, a některé funkce nebo aplikace mohou chybět podle konkrétní úpravy. Protože Tiny11 vychází z jádra Windows 11, bezpečnostní aktualizace zpravidla přicházejí přes Windows Update; jejich dostupnost ale může záviset na tom, jak přesně byla vaše verze připravena a co bylo odebráno. Počítejte s pečlivým zálohováním, pravidelnou kontrolou aktualizací a s tím, že k používání stále potřebujete platnou licenci Windows a respektování licenčních podmínek.

Lukáš "Francesco" Čihák

