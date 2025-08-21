Pokud nemůžete obnovit Windows, nejste sami: Microsoft vydal opravu
Uživatelé Windows 10 a Windows 11 mohli v posledních dnech narazit na zásadní problém. Po instalaci srpnových aktualizací přestaly správně fungovat klíčové funkce pro obnovu systému – resetování počítače a oprava systému přes Windows Update. Tyto funkce jsou přitom nezbytné v situacích, kdy je nutné vrátit počítač do původního stavu, například při vážném poškození systému.
Microsoft problém rychle potvrdil a vydal tzv. out-of-band aktualizaci, tedy záplatu mimo běžný harmonogram vydávání oprav. U Windows 11 je aktualizace označena jako KB5066189, u Windows 10 jako KB5066188.
Koho se chyba týká
Problém se týká všech podporovaných verzí Windows 10 (22H2) a Windows 11 (23H2 a 22H2). Naopak uživatelé nejnovější verze Windows 11 24H2 mají štěstí – ti jsou tentokrát mimo ohrožení.
Pokud máte nainstalovanou srpnovou aktualizaci a používáte jednu z postižených verzí systému, je nutné co nejdříve nainstalovat novou kumulativní záplatu. Ta je dostupná prostřednictvím Nastavení → Windows Update → Volitelné aktualizace.
Jak se problém projevuje
Chyba se týká především tří klíčových funkcí:
- Resetovat počítač – funkce, která vrací Windows do továrního nastavení.
- Reset s ponecháním osobních dat – možnost obnovit systém, ale zachovat soubory uživatele.
- Oprava systému přes Windows Update – varianta, kdy systém znovu nainstaluje Windows, ale ponechá aplikace a nastavení.
Kvůli chybě všechny tyto postupy selžou. Proces začne, ale nedokončí se – systém spadne do chybového hlášení a obnovu nedokončí. Pro samotný chod počítače to sice není nebezpečné, ale pokud uživatel potřebuje obnovu systému, ocitne se v pasti.
Jak problém vyřešit
Pokud jste ještě neinstalovali srpnovou aktualizaci, doporučuje Microsoft rovnou použít tuto novou opravenou verzi. Uživatelé, kteří už aktualizaci nainstalovali, musí doinstalovat výše zmíněnou kumulativní záplatu.
Postup:
- Otevřete Nastavení → Windows Update.
- Klikněte na Zkontrolovat aktualizace.
- V sekci Volitelné aktualizace vyberte příslušnou záplatu – KB5066189 (Windows 11) nebo KB5066188 (Windows 10).
- Po restartu systému by měl reset i obnova fungovat bez problémů.