Microsoft ladí dark mode ve Windows 11: první změny jsou vidět
Temný režim se stal standardem nejen na mobilech, ale i na počítačích. U Windows to však byla dlouhá a ne úplně přímočará cesta. Microsoft přidal možnost přepnout systém do tmavého režimu už v roce 2016 ve Windows 10, ovšem v praxi šlo spíš o polovičaté řešení. Mnohé části systému zůstávaly ve světlém vzhledu a uživatelé tak často přecházeli mezi dvěma světy, které spolu vizuálně nesouzněly.
Nyní se objevily první náznaky, že se situace začne konečně měnit. V testovacích sestaveních Windows 11 si pozorní uživatelé všimli, že dialogy pro kopírování nebo mazání souborů dostaly novou, temnou podobu. To může působit jako drobnost, ale právě tyto systémové nabídky uživatelé vidí denně a jejich sjednocení je tak krokem správným směrem.
Zdroj: Shutterstock
Zajímavé ovšem je, že změny zatím nejsou úplné. Tlačítka ve zmíněných dialozích stále svítí bílou barvou a Microsoft očividně ještě dolaďuje detaily. Přesto to naznačuje, že vývojáři temnému režimu věnují větší pozornost než v minulosti. Spekuluje se, že by rozsáhlejší úpravy mohly dorazit v rámci velké aktualizace 25H2, která se očekává koncem tohoto roku.
Přestože je dark mode v systému přítomen už dlouhá léta, řada částí stále působí jako přehlédnutá. Typickým příkladem je starý Ovládací panel, okno „Spustit“ nebo vlastnosti souborů – vše přetrvává v tradičním světlém vzhledu. Pokud Microsoft myslí konzistenci vážně, měl by sáhnout i na tyto zapomenuté oblasti.
Pro srovnání: Apple zvládl zavést jednotný temný režim v macOS už v roce 2018 s verzí Mojave. Od té doby je prostředí stabilně konzistentní a uživatelé nemusí přecházet mezi dvěma vizuálními styly. Microsoft oproti tomu postupuje pozvolna a každý větší krok trvá roky. Stačí si připomenout, jak dlouho se čekalo na temný Průzkumník souborů – přibyl až s odstupem několika let od původního představení dark mode.
Nadějí ale zůstává připravovaný redesign s názvem Liquid Glass, o kterém se mluví pro příští aktualizace. Ten by měl přinést větší důraz na průhlednost a sjednocení vzhledu napříč celým systémem. Pokud se Microsoftu podaří skloubit tento nový design s konzistentním temným režimem, mohlo by jít o nejvýraznější vizuální změnu Windows za poslední dekádu.
Z pohledu běžného uživatele jde možná jen o barvy a estetiku, ale ve skutečnosti je to důležité i pro komfort práce. Neustálé střídání světlých a tmavých oken unavuje oči, působí rušivě a zbytečně narušuje soustředění. Konzistentní prostředí, ať už světlé nebo tmavé, přináší pocit jednoty a profesionality.
Zda Microsoft dotáhne temný režim k dokonalosti, ukážou následující měsíce. Pokud ano, uživatelé Windows 11 se možná konečně dočkají toho, co se od roku 2016 slibovalo – opravdového dark mode, který nebude jen atraktivní na oko, ale hlavně funkční a všudypřítomný.