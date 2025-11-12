Nová aktualizace Windows 11 zjednodušuje Start Menu a barví ukazatel baterie
Původní ikona baterie ve Windows 11 byla dlouho terčem kritiky. Byla malá, nevýrazná a nabízela jen hrubou představu o tom, kolik energie v zařízení zbývá. Nová aktualizace to mění. Microsoft přidal barvy, které okamžitě napoví stav nabití – bez nutnosti klikání do nabídek.
Když je notebook připojený k nabíječce, ukazatel se zbarví do zelena a doplní ho ikonka blesku. Při zapnutém režimu šetření energie se změní na žlutou, což je jasný signál, že systém omezil výkon, aby vydržel déle. A pokud se baterie blíží k úplnému vybití, zobrazí se červená – bez zbytečných symbolů, jen čisté varování, že je čas hledat nabíječku.
Zdroj: Shutterstock
Drobnost, která potěší
Nový indikátor je také zhruba dvakrát delší než dřív a dostal ikonu inteligentního nabíjení. Pokud je baterie nabitá nad 80 % a systém přestane dobíjet, aby chránil její životnost, zobrazí se malý symbol zástrčky.
Zmizel také list označující úsporný režim i kruhové „X“ při nízkém nabití. Microsoft tak zvolil jednodušší, vizuálně čistší design, který se lépe hodí k současnému vzhledu Windows 11.
Přehlednější Start Menu
Součástí stejné aktualizace je i přepracované Start Menu. Zmizely některé nadbytečné prvky, rozložení je přehlednější a vyhledávání reaguje rychleji. Microsoft se tím snaží sjednotit uživatelský zážitek napříč svými zařízeními – od tabletů až po klasické notebooky.