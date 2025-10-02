CDR.cz - Vybráno z IT

Windows 11 25H2: Nejskromnější update, jaký kdy Microsoft vydal

Čtvrtek, 2 Říjen 2025 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Microsoft vypustil další velký update pro Windows 11 s označením 25H2. Jenže velký je jen podle jména - novinek je tentokrát minimum a uživatelé verze 24H2 prakticky nic nepoznají.

Windows 11 dostává další tlačítko Copilot. Uživatelé kroutí nevěřícně hlavou

Microsoft oficiálně uvolnil každoroční upgrade Windows 11, tentokrát s označením 25H2. Kdo ale čekal zásadní vylepšení, bude zřejmě zklamaný. Update totiž funguje jen jako tzv. enablement package, tedy balíček, který odemkne funkce už přítomné v systému verze 24H2. Instalace proto proběhne rychle a vystačí si s obyčejným restartem.

Novinek je poskrovnu

Hlavní změna, kterou uživatelé pocítí, se týká nabídky Start. Nově jde vypnout doporučení od Microsoftu a rozložení si upravit podle sebe. Potěšující ale je, že tahle funkce nebude jen pro 25H2 – dostanou ji i ti, kteří zůstanou u 24H2. Záleží jen na tom, kdy vám Microsoft update přidělí.

Další změny už jsou spíš technického rázu. Redmondská firma se chlubí posílením bezpečnosti – nově se využívají pokročilejší nástroje pro detekci chyb a část práce má na starost i umělá inteligence. Zároveň mizí staré a málo využívané součásti, jako PowerShell 2.0 nebo příkazová řádka WMI. Pro běžného uživatele to ale není nic, co by mu zásadně změnilo práci se systémem.

Zdroj: Shutterstock

Má smysl to instalovat?

Pokud už máte Windows 11 ve verzi 24H2, rozdíl prakticky nepoznáte. Hlavní důvod, proč na 25H2 přejít, je ten nejprozačtější – prodloužení podpory o další rok. Jinak by se dalo říct, že jde spíš o servisní krok než o plnohodnotnou aktualizaci.

Microsoft tradičně uvolňuje novou verzi postupně. Pokud chcete mít šanci ji získat dříve, stačí v nastavení Windows Update zapnout volbu „Získat nejnovější aktualizace hned, jak jsou k dispozici“. Ani to ale není záruka okamžité instalace – pokud Microsoft vyhodnotí, že by mohl mít váš počítač s upgradem problémy, prostě vám ho zatím nedá.

Odborníci proto varují před obcházením ochranných mechanismů. Pokud systém update blokuje, má to svůj důvod a instalace „natvrdo“ může napáchat víc škody než užitku.

Windows 11 25H2 je spíše symbolická aktualizace. Novinek je minimum – kosmetické úpravy Start menu a několik bezpečnostních vylepšení. Velký upgrade to rozhodně není. Kdo touží po novém vzhledu nabídky Start a jistotě prodloužené podpory, ten si update nainstaluje. Ostatní mohou v klidu zůstat na 24H2, protože všechny podstatné funkce dostanou také.

Microsoft, Windows 11, operační systém
