Windows 11 25H2: Nejskromnější update, jaký kdy Microsoft vydal
Microsoft oficiálně uvolnil každoroční upgrade Windows 11, tentokrát s označením 25H2. Kdo ale čekal zásadní vylepšení, bude zřejmě zklamaný. Update totiž funguje jen jako tzv. enablement package, tedy balíček, který odemkne funkce už přítomné v systému verze 24H2. Instalace proto proběhne rychle a vystačí si s obyčejným restartem.
Novinek je poskrovnu
Hlavní změna, kterou uživatelé pocítí, se týká nabídky Start. Nově jde vypnout doporučení od Microsoftu a rozložení si upravit podle sebe. Potěšující ale je, že tahle funkce nebude jen pro 25H2 – dostanou ji i ti, kteří zůstanou u 24H2. Záleží jen na tom, kdy vám Microsoft update přidělí.
Další změny už jsou spíš technického rázu. Redmondská firma se chlubí posílením bezpečnosti – nově se využívají pokročilejší nástroje pro detekci chyb a část práce má na starost i umělá inteligence. Zároveň mizí staré a málo využívané součásti, jako PowerShell 2.0 nebo příkazová řádka WMI. Pro běžného uživatele to ale není nic, co by mu zásadně změnilo práci se systémem.
Má smysl to instalovat?
Pokud už máte Windows 11 ve verzi 24H2, rozdíl prakticky nepoznáte. Hlavní důvod, proč na 25H2 přejít, je ten nejprozačtější – prodloužení podpory o další rok. Jinak by se dalo říct, že jde spíš o servisní krok než o plnohodnotnou aktualizaci.
Microsoft tradičně uvolňuje novou verzi postupně. Pokud chcete mít šanci ji získat dříve, stačí v nastavení Windows Update zapnout volbu „Získat nejnovější aktualizace hned, jak jsou k dispozici“. Ani to ale není záruka okamžité instalace – pokud Microsoft vyhodnotí, že by mohl mít váš počítač s upgradem problémy, prostě vám ho zatím nedá.
Odborníci proto varují před obcházením ochranných mechanismů. Pokud systém update blokuje, má to svůj důvod a instalace „natvrdo“ může napáchat víc škody než užitku.
Windows 11 25H2 je spíše symbolická aktualizace. Novinek je minimum – kosmetické úpravy Start menu a několik bezpečnostních vylepšení. Velký upgrade to rozhodně není. Kdo touží po novém vzhledu nabídky Start a jistotě prodloužené podpory, ten si update nainstaluje. Ostatní mohou v klidu zůstat na 24H2, protože všechny podstatné funkce dostanou také.