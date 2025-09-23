Windows 11 dostává další tlačítko Copilot. Uživatelé kroutí nevěřícně hlavou
Microsoft pokračuje ve své snaze prosadit Copilot jako každodenního pomocníka ve Windows 11. V nejnovější Insider Preview se objevila další integrace – tentokrát přímo v náhledech aplikací na hlavním panelu. Když uživatel najede kurzorem na ikonu běžícího programu, zobrazí se nové tlačítko „Share with Copilot“.
Po kliknutí Copilot Vision zanalyzuje obsah okna a nabídne doplňující informace. Může jít například o vysvětlení, co se nachází na fotografii, nebo detailnější kontext k obrazu či videu, které máte právě otevřené. Microsoft tvrdí, že cílem je usnadnit vyhledávání souvislostí a nabídnout možnost s obsahem rovnou pracovat – třeba formou rychlého tutoriálu či shrnutí.
Přesto se zdá, že se tato novinka vůbec netrefuje do nálady uživatelů. Copilot už dnes najdeme v celé řadě aplikací: Od Malování přes Poznámkový blok až po vyhrazené klávesy na některých noteboocích. K tomu se přidávají tlačítka v hlavním panelu i na ploše, takže řada lidí má pocit, že Microsoft svou umělou inteligenci tlačí a vnucuje příliš agresivně.
Zdroj: Shutterstock
Co je ale zajímavé – v té samé testovací verzi Windows 11 se objevila funkce, která dává smysl o poznání víc: Překlad textu přímo z obrazovky. Uživatelé tak mohou jednoduše označit cizojazyčný text, nechat si ho okamžitě přeložit a pracovat s ním bez nutnosti otevírat další aplikaci nebo prohlížeč.
Samotný Microsoft přitom přiznává, že nová podoba Copilot Vision je zatím jen experiment. Funkce se testuje v rámci Insider programu a není vůbec jisté, zda se dostane do ostré verze systému. Pokud se reakce komunity ukážou jako negativní, není vyloučeno, že tlačítko zmizí dřív, než se vůbec dostane k běžným uživatelům.