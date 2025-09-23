CDR.cz - Vybráno z IT

Windows 11 dostává další tlačítko Copilot. Uživatelé kroutí nevěřícně hlavou

Úterý, 23 Září 2025 - 05:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Windows 11 v testovací verzi dostává nové tlačítko Copilot. Při najetí myší na aplikaci v hlavním panelu se objeví možnost „Share with Copilot“, která umožní analyzovat obsah okna pomocí umělé inteligence. Jenže uživatelé mají oprávněný pocit, že Copilot už proniká úplně všude.

Microsoft pokračuje ve své snaze prosadit Copilot jako každodenního pomocníka ve Windows 11. V nejnovější Insider Preview se objevila další integrace – tentokrát přímo v náhledech aplikací na hlavním panelu. Když uživatel najede kurzorem na ikonu běžícího programu, zobrazí se nové tlačítko „Share with Copilot“.

Po kliknutí Copilot Vision zanalyzuje obsah okna a nabídne doplňující informace. Může jít například o vysvětlení, co se nachází na fotografii, nebo detailnější kontext k obrazu či videu, které máte právě otevřené. Microsoft tvrdí, že cílem je usnadnit vyhledávání souvislostí a nabídnout možnost s obsahem rovnou pracovat – třeba formou rychlého tutoriálu či shrnutí.

Přesto se zdá, že se tato novinka vůbec netrefuje do nálady uživatelů. Copilot už dnes najdeme v celé řadě aplikací: Od Malování přes Poznámkový blok až po vyhrazené klávesy na některých noteboocích. K tomu se přidávají tlačítka v hlavním panelu i na ploše, takže řada lidí má pocit, že Microsoft svou umělou inteligenci tlačí a vnucuje příliš agresivně.

Zdroj: Shutterstock

Co je ale zajímavé – v té samé testovací verzi Windows 11 se objevila funkce, která dává smysl o poznání víc: Překlad textu přímo z obrazovky. Uživatelé tak mohou jednoduše označit cizojazyčný text, nechat si ho okamžitě přeložit a pracovat s ním bez nutnosti otevírat další aplikaci nebo prohlížeč.

Samotný Microsoft přitom přiznává, že nová podoba Copilot Vision je zatím jen experiment. Funkce se testuje v rámci Insider programu a není vůbec jisté, zda se dostane do ostré verze systému. Pokud se reakce komunity ukážou jako negativní, není vyloučeno, že tlačítko zmizí dřív, než se vůbec dostane k běžným uživatelům.

Windows 11, Microsoft, Copilot+
TheVerge.com

