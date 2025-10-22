CDR.cz - Vybráno z IT

Windows 11 konečně dokončuje tmavý režim, ale PowerToys způsobuje chaos

Středa, 22 Říjen 2025 - 03:00 | Zazu | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Windows 11 si prošel dalším paradoxem, který už dnes můžeme považovat za standardní: Ve chvíli, kdy Microsoft něco opraví a vylepší, zároveň tím vždy dokáže způsobit nějakou šlamastiku. V tomto případě se jedná o tmavý režim, který se po dlouhých měsících testování konečně blíží své finální podobě. Jenže zároveň se kvůli němu u části uživatelů objevilo chování, které je vysoce otravné.

Nejprve začněme s tou kladnější částí zprávy. V nejnovější testovací verzi Windows 11 v kanálu Dev (build 26220.6972) Microsoft přidal tmavý režim i do částí Průzkumníka souborů, které až doposud zůstávaly záhadně světlé. Konkrétně jde o panely s možnostmi složek (karty Obecné, Zobrazení a Hledání), které asi používá mnoho z nás, ale doposud je tmavý režim ignoroval.

Tento postup vítá velká část uživatelů, protože sjednocuje vizuální zkušenost a eliminuje rušivé momenty, kdy se při práci v tmavém prostředí náhle objeví oslepující bílá.

Nástroj pro profíky, který tentokrát přináší guláš

Jenže radost netrvala dlouho. Uživatelé, kteří používají PowerToys, což je sada pokročilých nástrojů přímo od Microsoftu, začali hlásit bizarní problémy. Kdo nebo co je tím hlavním viníkem? Ačkoliv je to zcela nečekané, je to nová funkce Light Switch, která má automaticky přepínat a vyvažovat mezi světlým a tmavým režimem podle denní doby. 

Na papíře je to poměrně skvělá myšlenka, kterou už roky nabízí macOS. V praxi je to ale mnohem horší, protože funkce v aktuální verzi PowerToys (0.95) funguje natolik přerušovaně, že systém přepíná vzhled téměř každých třicet sekund bez jakéhokoli možnosti to zastavit či změnit. Jednomu z uživatelů trvalo téměř hodinu, než přišel na to, odkud tato šílená smršť změn přichází. A nejhorší na tom je to, že Light Switch byl zapnutý automaticky, aniž by s tím uživatel souhlasil.

Microsoft chybu otevřeně přiznal na GitHubu:
„Nikdy nebylo naším záměrem mít Light Switch zapnutý ve výchozím nastavení. Jedná se o bug, a nyní pracujeme na rychlé opravě.“

Dobrou zprávou je, že hotfixy jsou již ve fázi testování a měly by být brzy uvolněny. Do té doby lze funkci vypnout ručně:
PowerToys > System Tools > Light Switch - přepnout na Off.

Microsoft opětovně testuje hranici trpělivosti uživatelů

Aby toho nebylo málo, preview verze Windows 11 přináší ještě jednu další změnu, která u části komunity vyvolala velmi podrážděné reakce - a to celkem oprávněně. V nabídce Start se v části Microsoft účtu nově objevuje odkaz „Zobrazit mé výhody“, který vás přesměruje na web s nabídkami předplatných jako je OneDrive, Microsoft 365 a další. Není to sice úplně ta nejagresivnější forma reklamy, nicméně stále je to určitá forma nátlaku, aby uživatelé platili ještě víc peněz za další služby. 

Microsoft tak jasně dává najevo, že touží zvýšovat počet aktivních účtů a předplatitelů, a nezastaví se před tím, aby tyto zbytné prvky umisťoval přímo do systémového rozhraní.

