Microsoft testuje funkci, která odhalí chyby RAM po modré smrti

V rámci nejnovějšího testovacího sestavení Windows 11 Insider Preview Build 26220.6982 se objevila novinka, která po nečekaném restartu nabídne možnost provést diagnostiku paměti. Jak vysvětlila šéfka programu Windows Insider Amanda Langowski, systém po přihlášení zobrazí oznámení s návrhem na rychlý test paměti. Pokud uživatel souhlasí, Windows při dalším spuštění spustí známý nástroj Windows Memory Diagnostic, který během několika minut ověří, zda nejsou paměťové moduly poškozené nebo nestabilní.
Celý proces trvá obvykle méně než pět minut. Po dokončení testu se počítač vrátí do běžného prostředí a uživateli se zobrazí výsledek. Pokud je nalezena chyba, systém může doporučit opravu, výměnu paměťového modulu nebo kontaktování servisu.
Diagnostika, která dává smysl
Nová funkce se zatím testuje pouze mezi uživateli zapojenými do programu Windows Insider a nemusí být dostupná na všech počítačích. Na zařízeních s procesory ARM, typicky u notebooků se Snapdragonem X Elite, funkce zatím nefunguje. Stejně tak se neaktivuje v případech, kdy je zapnuta ochrana správce nebo BitLocker bez aktivního Secure Bootu.
Microsoft se ale netají tím, že plánuje tuto funkci rozšířit mezi běžné uživatele. Diagnostika paměti není ve Windows žádnou novinkou, existuje už léta, jenže většina lidí o ní vůbec neví. Nový přístup spočívá v tom, že systém sám rozpozná podezřelé chování a nabídne její spuštění v pravý okamžik - hned po pádu systému, kdy má smysl test skutečně provést.
Je to drobný krok, ale významný. Paměťové chyby patří mezi nejzáludnější problémy vůbec. Mohou způsobit náhodné restarty, poškození souborů nebo i zdánlivě nesouvisející chyby v aplikacích. Přitom právě RAM bývá komponentou, kterou si uživatel často ani nevšimne - dokud se nezačne hroutit celý systém.
Co z toho má běžný uživatel
Dříve bylo nutné stahovat specializované nástroje nebo hledat rady na fórech. Nyní má Windows 11 šanci nabídnout rychlé řešení i těm, kteří se v technice příliš neorientují. Po pádu systému už nebude nutné zoufale pátrat po tom, co znamená tajemný kód „MEMORY_MANAGEMENT“ - systém se jednoduše sám zeptá, zda má provést kontrolu paměti.
Výhodou je i to, že uživatel má kontrolu nad tím, zda test provede. Microsoft nechce nikoho nutit, takže pokud chce člověk pokračovat bez diagnostiky, může ji přeskočit. Pro většinu lidí však bude lákavější nechat systém test spustit - pět minut navíc může znamenat ušetřené hodiny trápení.
Pro správce IT nebo hráče, kteří si počítače ladí na maximum, to může být také vítaná pomoc. Systém totiž pomůže odhalit chyby vzniklé třeba přetaktováním nebo vadnými moduly RAM. Zatímco dřív bylo nutné sáhnout po nástrojích jako MemTest86, teď stačí běžný restart a potvrzení nabídky.
Směr k větší stabilitě
Z praktického hlediska ukazuje tato novinka jasný směr, kterým se Microsoft ubírá: Chce, aby se Windows 11 staly spolehlivějším a uživatelsky přívětivějším systémem. Po letech, kdy se modrá obrazovka smrti stala terčem vtípků, se z ní může stát nástroj prevence.
Tento přístup také potvrzuje, že Microsoft reaguje na dlouhodobé stížnosti uživatelů. Místo aby systém po pádu mlčel, nabídne pomocnou ruku - a to automaticky, bez nutnosti zasahovat do hlubin nastavení.
Funkce zatím není součástí běžného vydání Windows 11, ale pokud se testy osvědčí, může se stát standardní součástí systému v některé z budoucích aktualizací. Je to drobnost, která sice neudělá z Windows dokonalý operační systém, ale ukazuje, že Microsoft přemýšlí směrem, který dává smysl.