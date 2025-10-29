Klik na plochu a hned Bing? Microsoft přidává nečekanou funkci do Windows 11
Microsoft má dlouhou historii experimentů, které mají zviditelnit jeho vlastní produkty - ať už jde o prohlížeč Edge nebo vyhledávač Bing. Nejnovější krok však překvapil i ty, kteří jsou zvyklí na agresivní marketingové tahy softwarového giganta.
Aplikace Bing Wallpaper, která běžně mění tapety na ploše podle aktuálních snímků z vyhledávače Bing, nyní dostala novou funkci. Když uživatel klikne kamkoliv na prázdnou plochu, otevře se webový prohlížeč a automaticky spustí vyhledávání k tématu zobrazené tapety.
Jinými slovy, pokud máte na pozadí obrázek lenochoda, jediný klik vás přenese na stránku s informacemi o lenochodech.
Funkce „Desktop click opens Bing“ a proč je problém
V nastavení Bing Wallpaperu se nově objevila volba „Desktop click opens Bing“, která přesně toto chování řídí. Potíž je v tom, že je aktivní automaticky. Uživatel tak nemusí vůbec tušit, proč mu po kliknutí na plochu nečekaně vyskočí prohlížeč s Bingen.
Ačkoli se může zdát, že jde o drobnost, mnoho lidí podobné zásahy vnímá jako narušení kontroly nad vlastním počítačem. Navíc, pokud se člověk jen překlikne a místo složky omylem trefí prázdné místo na ploše, může být výsledkem překvapivá stránka s nevyžádaným vyhledáváním.
Zdroj: Shutterstock
Malé plus: Aspoň se to otevře ve vašem prohlížeči
Je třeba uznat, že Microsoft tentokrát udělal jeden ústupek. Bing se nespouští nutně v Edge, ale v nastaveném výchozím prohlížeči. Takže pokud používáte Chrome, Firefox, Operu či jiný, neotevře se Edge navíc, jen Bing samotný. Podle testů se také zdá, že kliknutí spustí vyhledávání jen jednou denně nebo po určitém časovém intervalu, takže k opakovanému obtěžování naštěstí nedochází.
Propagace maskovaná jako funkce?
Pro mnohé je to ale jen další způsob, jak nenápadně zvýšit návštěvnost Bingu. Microsoft tím dává jasně najevo, že se snaží protlačit svůj vyhledávač všemi možnými cestami - i těmi, které mohou působit jako nucené nebo manipulativní. Uživatelé si přitom často stěžují, že místo přehledného systému plného možností dostávají ekosystém Microsoftu, který se je snaží uzavřít do vlastních služeb.
Pokud máte rádi měnící se pozadí plochy, ale nechcete klikat a otevírat Bing, Windows 11 nabízí vlastní funkci „Windows Spotlight“. Tu najdete v Nastavení → Personalizace → Pozadí, kde si lze vybrat automaticky se měnící tapety přímo od Microsoftu – bez nutnosti instalovat Bing Wallpaper.