CDR.cz - Vybráno z IT

Starý duch v novém Edge: Proč je IE Mode pro hackery zlatý důl

Čtvrtek, 16 Říjen 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, Bezpečnost, Internet

Zdroj: Shutterstock

Microsoft varuje, že hackeři opět zneužívají staré chyby z Internet Exploreru, tentokrát skrze jeho „IE Mode“ v prohlížeči Edge. Ten měl původně pomáhat firmám s kompatibilitou, teď se však stal zkratkou k napadení počítače.

Internet Explorer měl být už dávno minulostí. Microsoft ho oficiálně pohřbil v roce 2022, nahradil modernějším Edge a sliboval bezpečnější web. Jenže duch starého prohlížeče dál přežívá - ukrytý v IE Mode, který umožňuje zobrazovat starší weby závislé na zastaralém kódu. A právě ten se stal novým lákadlem pro hackery.

IE Mode: Nutné zlo pro zastaralé weby

Důvod, proč IE Mode vůbec existuje, je prostý. Po světě stále běží tisíce interních firemních a vládních webů napsaných pro Internet Explorer. Bez této funkce by se k nim uživatelé nedostali. Microsoft tak chtěl usnadnit přechod na moderní technologie, ale místo toho otevřel nové bezpečnostní dveře.

Podle blogu společnosti hackeři využívají neopravené zranitelnosti starého kódu IE a dokážou se přes IE Mode dostat až do systému. Útočníci přitom nepotřebují žádné složité triky – spoléhají na obyčejné sociální inženýrství.

Zdroj: Shutterstock

Jak útok funguje

Microsoft popsal scénář, který zní až příliš jednoduše. Uživatel obdrží e-mail nebo zprávu s odkazem na web, který vypadá důvěryhodně - může napodobovat státní portál, banku nebo známou značku. Na stránce se pak objeví výzva typu „Tento web vyžaduje Internet Explorer - klikněte pro zobrazení v IE Mode“.

Pokud uživatel souhlasí, prohlížeč Edge skutečně přepne do starého režimu a spustí JavaScriptový engine Chakra, který je plný zranitelností známých z minulých let. V ten okamžik útočník získá možnost spustit libovolný kód na vzdáleném počítači, obejít ochranu Edge a nakonec získat plnou kontrolu nad systémem.

„Útočníci poté mohou nainstalovat malware, sledovat síť a krást data,“ potvrzuje Microsoft. V některých případech šlo podle výzkumníků o útoky vedené ze Severní Koreje.

Co Microsoft mění

Reakce nenechala dlouho čekat. Microsoft oznámil, že IE Mode bude pro běžné uživatele výrazně omezen. Firma odstraní nejrizikovější způsoby, jak tento režim zapnout. Konkrétně zmizí tlačítko z lišty, volba v kontextovém menu i možnost přepnout web přes nabídku vpravo nahoře (hamburger menu).

IE Mode tak zůstane přístupný pouze firmám, které ho skutečně potřebují a mají ho správně nastavený prostřednictvím firemních politik. Ostatní uživatelé by se k němu neměli vůbec dostat.

Tagy: 
Microsoft, EDGE, internet
Zdroje: 

PCMag.com

nahlásit chybu

Copilot uvidí vše: Celý desktop, ne jen aplikaci

Microsoft chystá zásadní vylepšení nástroje Copilot Vision ve Windows 11. Nově budete moci sdílet s umělou inteligencí celý svůj desktop – ne jen jednu aplikaci. Copilot tak uvidí vše, co máte otevřené, a bude vám poskytovat živou zpětnou vazbu v reálném čase.

Microsoft Copilot pracuje s miliony citlivých záznamů: Studie varuje před riziky

Nový průzkum ukazuje, že Microsoft Copilot se v praxi dostává k obrovskému množství citlivých firemních dat. Průměrně jde o tři miliony záznamů na jednu organizaci – čísla, která vyvolávají otázky o bezpečnosti a správě informací.

Microsoft představuje Windows 365 Reserve

V dnešní digitální době je dostupnost zařízení zásadní pro plynulý chod práce – ať už sedíte v kanceláři, nebo pracujete na dálku. Jenže co dělat, když vám notebook někdo ukradne, rozbije se vám během služební cesty nebo se zpozdí jeho doručení? Microsoft se rozhodl na tento problém odpovědět elegantním způsobem. Představuje službu Windows 365 Reserve, která nabízí předem připravené, dočasné Cloud PC dostupné odkudkoli.

Automatický přepínač vzhledu ve Windows 11? PowerToys vám to umožní od října

PowerToys, nečekaný bonus pro Windows, se chystá uvést dlouho očekávanou vychytávku – automatické přepínání světelného a tmavého režimu na základě vašeho denního rozvrhu. Připravovaná verze 0.95 dorazí už v říjnu a slibuje, že uživatelský komfort dostane novou dimenzi.

Google vylepšuje Chrome: Notifikace, které nečtete, prostě zmizí

Google zavádí do prohlížeče Chrome novou funkci, která automaticky zablokuje webová upozornění, o něž uživatelé nejeví zájem. Cílem je snížit zahlcení notifikacemi, které většina lidí stejně nikdy nečte – podle Googlu s nimi interaguje méně než jedno procento uživatelů.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi