CDR.cz - Vybráno z IT

Rok, kdy internet selhal. Výpadky v roce 2025 zasáhly miliony lidí

Úterý, 30 Prosinec 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Technologie, Internet

Zdroj: Shutterstock

Rok 2025 se zapíše do historie jako období masivních technologických výpadků. Od cloudových služeb přes herní platformy až po mobilní sítě. Nová data ukazují, kdo ztratil nejvíc a proč to nebyla jen otázka techniky.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Rok 2025 si řada lidí nebude pamatovat podle nových zařízení nebo přelomových aplikací, ale podle momentů, kdy internet jednoduše nefungoval. Výpadky digitálních služeb letos dosáhly rozsahu, jaký moderní online svět dlouho nezažil. Nešlo o krátké technické zádrhele, ale o události, které ochromily celé ekosystémy, narušily důvěru uživatelů a v některých případech zastavily byznys na dlouhé hodiny.

Podle souhrnné zprávy technologické společnosti Ookla byl největším poraženým samotný základ internetu, tedy infrastruktura, na které dnes stojí většina online služeb. Nejzávažnější incident roku se odehrál 20. října, kdy došlo k masivnímu výpadku Amazon Web Services. Problém vznikl v automatizovaném systému správy DNS pro databázi DynamoDB v regionu US-EAST-1. Následky byly okamžité a globální. Více než 17 milionů uživatelů po celém světě hlásilo nedostupnost služeb a výpadek trval přes 15 hodin.

Dopad šel daleko za hranice samotného Amazonu. Nedostupné byly streamovací platformy, sociální sítě i velké e-commerce služby. Netflix, Snapchat nebo online obchody najednou zmizely z obrazovek, aniž by s tím samy mohly cokoli udělat. Ukázalo se, jak silně je dnešní digitální svět závislý na několika málo cloudových uzlech.

Zdroj: Shutterstock

Cloud není neprůstřelný

Jen o necelý měsíc později přišel další tvrdý zásah. Cloudflare, jedna z klíčových firem zajišťujících provoz webů a API po celém světě, zažila 18. listopadu kolaps jádrové infrastruktury. Téměř pět hodin nefungovala řada webů a online rozhraní a problém se dotkl zhruba 3,3 milionu uživatelských hlášení. Opět se potvrdilo, že i technologičtí giganti, kteří jsou považováni za pilíře stability internetu, zůstávají zranitelní.

Vedle cloudových služeb pocítila následky i herní komunita. Výpadek PlayStation Network ze 7. února patřil k největším samostatným incidentům roku. Více než 3,9 milionu hráčů se po dobu delší než 24 hodin nemohlo přihlásit ke hrám jako Call of Duty nebo Fortnite. V USA i Evropě se PSN stal vůbec nejčastěji hlášenou nedostupnou službou roku, dokonce předčil i YouTube.

Zatímco cloudové výpadky byly často důsledkem řetězových selhání, u PlayStation Network data naznačují, že problém vznikl přímo uvnitř platformy. To je důležité zjištění. Ukazuje, že ani uzavřené, vertikálně řízené systémy nejsou imunní vůči rozsáhlým poruchám.

Když padá síť, padá všechno

Třetí oblastí, která v roce 2025 utrpěla výrazné ztráty, byly telekomunikace. Především na regionální úrovni měly výpadky citelný dopad. V Evropě se výrazně projevil problém sítě Vodafone ve Velké Británii, kde došlo k narušení pevného internetu i mobilních služeb včetně 4G a 5G. V Latinské Americe a na Blízkém východě pak výpadky zasáhly nejen operátory, ale i bankovní služby, což mělo přímý dopad na každodenní fungování lidí.

Z geografického pohledu byly nejvíce zasaženy Spojené státy a Kanada. Právě zde se odehrály tři největší incidenty roku, z nichž každý překročil hranici jednoho milionu uživatelských hlášení. Severní Amerika se tak stala epicentrem nejvážnějších výpadků moderní digitální éry.

Rok 2025 tak přinesl nepříjemnou, ale důležitou lekci. Internet a služby, které považujeme za samozřejmost, stojí na složitém a křehkém systému. Stačí jedno selhání v klíčovém bodě a dopad pocítí celý svět. Nejde jen o technický problém, ale o otázku důvěry, stability a připravenosti na situace, kdy digitální svět na chvíli zhasne.

Diskuze
Tagy: 
internet, technologie, hacking
Zdroje: 

Techradar.com

nahlásit chybu

Google objevil nové skupenství hmoty, která se vymyká přírodním zákonům

Vědcům z Googlu a univerzit v Mnichově a Princetonu se podařilo vytvořit dosud neznámou fázi hmoty – stav, který existuje jen mimo rovnováhu. Pomocí kvantového procesoru odhalili nový typ řádu, který dosud nebyl pozorován ani popsán.

Fyzici našli způsob, jak obejít kvantové limity

Australsko-britský tým fyziků předvedl experiment, který dokáže přeskupit kvantovou nejistotu tak, aby bylo možné současně měřit polohu i hybnost částic s dosud nevídanou přesností. Objev otevírá cestu k nové generaci senzorů pro navigaci, medicínu i vesmírný výzkum.

Vědci představili plast, který se po použití sám rozpadne a nezatíží přírodu

Vědci z Rutgersovy univerzity objevili způsob, jak navrhnout plast, který po skončení své funkce sám a bezpečně zmizí. Nevyžaduje teplo ani chemikálie a jeho chování vychází z přírodních procesů známých z DNA či bílkovin.

Výpadek, který pocítil celý svět. Cloudflare opět ukázal, jak křehký web umí být

Dne 18. listopadu zažila velká část internetu několik hodin nejistoty. Problémy, které začaly u společnosti Cloudflare, zasáhly služby od sociálních sítí až po firemní nástroje. Situace je vyřešená, ale celý incident připomněl, jak moc web stojí na několika klíčových hráčích.

Cloudflare odrazil útok o síle 22,2 Tbps. Stojí za ním botnet Aisuru

Svět internetu čelil dalšímu šokujícímu útoku. Botnet s názvem Aisuru rozpoutal DDoS o síle 22,2 Tbps – dvojnásobek dosavadního rekordu. Cloudflare sice útok zastavil, ale odborníci varují, že podobné akce mohou ochromit celé části internetu.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi