Rok, kdy internet selhal. Výpadky v roce 2025 zasáhly miliony lidí
Rok 2025 si řada lidí nebude pamatovat podle nových zařízení nebo přelomových aplikací, ale podle momentů, kdy internet jednoduše nefungoval. Výpadky digitálních služeb letos dosáhly rozsahu, jaký moderní online svět dlouho nezažil. Nešlo o krátké technické zádrhele, ale o události, které ochromily celé ekosystémy, narušily důvěru uživatelů a v některých případech zastavily byznys na dlouhé hodiny.
Podle souhrnné zprávy technologické společnosti Ookla byl největším poraženým samotný základ internetu, tedy infrastruktura, na které dnes stojí většina online služeb. Nejzávažnější incident roku se odehrál 20. října, kdy došlo k masivnímu výpadku Amazon Web Services. Problém vznikl v automatizovaném systému správy DNS pro databázi DynamoDB v regionu US-EAST-1. Následky byly okamžité a globální. Více než 17 milionů uživatelů po celém světě hlásilo nedostupnost služeb a výpadek trval přes 15 hodin.
Dopad šel daleko za hranice samotného Amazonu. Nedostupné byly streamovací platformy, sociální sítě i velké e-commerce služby. Netflix, Snapchat nebo online obchody najednou zmizely z obrazovek, aniž by s tím samy mohly cokoli udělat. Ukázalo se, jak silně je dnešní digitální svět závislý na několika málo cloudových uzlech.
Zdroj: Shutterstock
Cloud není neprůstřelný
Jen o necelý měsíc později přišel další tvrdý zásah. Cloudflare, jedna z klíčových firem zajišťujících provoz webů a API po celém světě, zažila 18. listopadu kolaps jádrové infrastruktury. Téměř pět hodin nefungovala řada webů a online rozhraní a problém se dotkl zhruba 3,3 milionu uživatelských hlášení. Opět se potvrdilo, že i technologičtí giganti, kteří jsou považováni za pilíře stability internetu, zůstávají zranitelní.
Vedle cloudových služeb pocítila následky i herní komunita. Výpadek PlayStation Network ze 7. února patřil k největším samostatným incidentům roku. Více než 3,9 milionu hráčů se po dobu delší než 24 hodin nemohlo přihlásit ke hrám jako Call of Duty nebo Fortnite. V USA i Evropě se PSN stal vůbec nejčastěji hlášenou nedostupnou službou roku, dokonce předčil i YouTube.
Zatímco cloudové výpadky byly často důsledkem řetězových selhání, u PlayStation Network data naznačují, že problém vznikl přímo uvnitř platformy. To je důležité zjištění. Ukazuje, že ani uzavřené, vertikálně řízené systémy nejsou imunní vůči rozsáhlým poruchám.
Když padá síť, padá všechno
Třetí oblastí, která v roce 2025 utrpěla výrazné ztráty, byly telekomunikace. Především na regionální úrovni měly výpadky citelný dopad. V Evropě se výrazně projevil problém sítě Vodafone ve Velké Británii, kde došlo k narušení pevného internetu i mobilních služeb včetně 4G a 5G. V Latinské Americe a na Blízkém východě pak výpadky zasáhly nejen operátory, ale i bankovní služby, což mělo přímý dopad na každodenní fungování lidí.
Z geografického pohledu byly nejvíce zasaženy Spojené státy a Kanada. Právě zde se odehrály tři největší incidenty roku, z nichž každý překročil hranici jednoho milionu uživatelských hlášení. Severní Amerika se tak stala epicentrem nejvážnějších výpadků moderní digitální éry.
Rok 2025 tak přinesl nepříjemnou, ale důležitou lekci. Internet a služby, které považujeme za samozřejmost, stojí na složitém a křehkém systému. Stačí jedno selhání v klíčovém bodě a dopad pocítí celý svět. Nejde jen o technický problém, ale o otázku důvěry, stability a připravenosti na situace, kdy digitální svět na chvíli zhasne.