CDR.cz - Vybráno z IT

Samotná elektřina netankuje. Lamborghini přiznalo, že jeho klienti EV nechtějí

Pátek, 27 Únor 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Technologie

Zdroj: Shutterstock

Lamborghini zastavilo vývoj čistě elektrického modelu Lanzador. Podle vedení značky není trh luxusních supersportů na plně elektrické vozy připraven a dost možná ani nebude. Místo toho firma vsadí na plug in hybridy, které mají zachovat emoce i splnit unijní emisní cíle.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Italská značka Lamborghini zastavila vývoj svého prvního čistě elektrického modelu Lanzador. Projekt elektrického SUV, který byl představen jako koncept v roce 2023 na kalifornské akci Monterey Car Week, měl znamenat zásadní obrat v historii značky. Nakonec se ale ukázalo, že zákazníci v segmentu luxusních supersportů takový vůz nechtějí.

Podle vyjádření generálního ředitele Stephana Winkelmanna by masivní investice do plně elektrického modelu v takové situaci nedávaly ekonomický smysl. Vysoké náklady na vývoj a téměř žádná poptávka by znamenaly veliké riziko nejen pro akcionáře, ale i pro zaměstnance a obchodní partnery. Rozhodnutí padlo koncem roku 2025.

Technologie přitom problém nebyla. Lamborghini jako součást koncernu Volkswagen Group má přístup k platformám a know how značek Audi či Porsche. Otázka nestála tak, zda lze elektrické Lamborghini postavit, ale zda jej lze prodat. A právě tady vedení silně narazilo.

Emise jsou na sílu tlačeny, ale emoce i přesto vítězí

Zákazníci, kteří za supersport zaplatí šest či sedm cifer, nehledají ticho a uhlazenost. Hledají drama, zvuk, vibrace a výraznou osobnost vozu. Elektrický pohon sice nabídne okamžitý nástup výkonu, ale postrádá akustickou kulisu a mechanickou syrovost, která je pro značku s býkem ve znaku typická.

Lamborghini si tuto realitu uvědomuje i v kontextu svých současných modelů. SUV Urus patří k prodejním pilířům značky, ale jeho čistě elektrická varianta s ještě vyšší cenou by podle interních analýz oslovila jen velmi úzký okruh klientů. A to opravdu nestačí.

Zrušení Lanzadoru však neznamená ústup od elektrifikace. Evropská unie chce mermomocí docílit toho, aby do roku 2035 tvořily nové vozy převážně "bezemisní" modely. Pro značky jako Lamborghini to znamená hledat kompromis. Odpovědí mají být plug in hybridy.

Už dnes nabízí Lamborghini plug in hybridní SUV Urus a také dvanáctiválcový model Revuelto s kombinovaným výkonem přes tisíc koní. Nový model Temerario, nástupce Huracánu, rovněž využívá hybridní technologii. Do roku 2030 má být celá modelová řada značky tvořena právě PHEV vozy.

Diskuze
Tagy: 
automobil, Elektromobil, technologie
Zdroje: 

ArsTechnica.com

nahlásit chybu

Kvantový internet se blíží. Vědci poprvé zabezpečili přenos na 100 km

Tým vědců z Číny poprvé úspěšně realizoval zařízení nezávislou distribuci kvantového klíče na vzdálenost přes 100 kilometrů. Významnou roli sehrál nový typ kvantového opakovače, který překonává dosavadní limity přenosu provázaných částic.

Menší než zrnko písku: Fyzici vytvořili nejmenší světelný pixel na světě

Tým fyziků z Julius-Maximilians-Universität Würzburg oznámil objev, který může přepsat budoucnost chytrých brýlí a nositelných zařízení. Vyvinuli nejmenší světelný pixel na světě, který je menší než zrnko písku, ale stejně jasný jako běžné OLED diody. Tento průlom otevírá cestu k mikroskopickým displejům, které by se vešly třeba do obrouček brýlí.

Vznikl nový druh AI, která namísto odpovědí hledá pravidla

Výzkumníci z Duke University představili umělou inteligenci, která se nesnaží jen předpovídat budoucí vývoj, ale hledá samotná pravidla, podle nichž se složité systémy chovají. Jde o zásadní posun v tom, jak lze pracovat s daty.

Přelom v humanoidní robotice: Stroj napodobuje rty bez jediného pravidla

Vědci představili robota, který se naučil pohyby rtů sledováním lidí, ne podle předem daných pravidel. Nový přístup může zásadně změnit, jak přirozeně s námi budou humanoidní stroje komunikovat.

Google objevil nové skupenství hmoty, která se vymyká přírodním zákonům

Vědcům z Googlu a univerzit v Mnichově a Princetonu se podařilo vytvořit dosud neznámou fázi hmoty – stav, který existuje jen mimo rovnováhu. Pomocí kvantového procesoru odhalili nový typ řádu, který dosud nebyl pozorován ani popsán.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi