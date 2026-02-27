Samotná elektřina netankuje. Lamborghini přiznalo, že jeho klienti EV nechtějí
Italská značka Lamborghini zastavila vývoj svého prvního čistě elektrického modelu Lanzador. Projekt elektrického SUV, který byl představen jako koncept v roce 2023 na kalifornské akci Monterey Car Week, měl znamenat zásadní obrat v historii značky. Nakonec se ale ukázalo, že zákazníci v segmentu luxusních supersportů takový vůz nechtějí.
Podle vyjádření generálního ředitele Stephana Winkelmanna by masivní investice do plně elektrického modelu v takové situaci nedávaly ekonomický smysl. Vysoké náklady na vývoj a téměř žádná poptávka by znamenaly veliké riziko nejen pro akcionáře, ale i pro zaměstnance a obchodní partnery. Rozhodnutí padlo koncem roku 2025.
Technologie přitom problém nebyla. Lamborghini jako součást koncernu Volkswagen Group má přístup k platformám a know how značek Audi či Porsche. Otázka nestála tak, zda lze elektrické Lamborghini postavit, ale zda jej lze prodat. A právě tady vedení silně narazilo.
Emise jsou na sílu tlačeny, ale emoce i přesto vítězí
Zákazníci, kteří za supersport zaplatí šest či sedm cifer, nehledají ticho a uhlazenost. Hledají drama, zvuk, vibrace a výraznou osobnost vozu. Elektrický pohon sice nabídne okamžitý nástup výkonu, ale postrádá akustickou kulisu a mechanickou syrovost, která je pro značku s býkem ve znaku typická.
Lamborghini si tuto realitu uvědomuje i v kontextu svých současných modelů. SUV Urus patří k prodejním pilířům značky, ale jeho čistě elektrická varianta s ještě vyšší cenou by podle interních analýz oslovila jen velmi úzký okruh klientů. A to opravdu nestačí.
Zrušení Lanzadoru však neznamená ústup od elektrifikace. Evropská unie chce mermomocí docílit toho, aby do roku 2035 tvořily nové vozy převážně "bezemisní" modely. Pro značky jako Lamborghini to znamená hledat kompromis. Odpovědí mají být plug in hybridy.
Už dnes nabízí Lamborghini plug in hybridní SUV Urus a také dvanáctiválcový model Revuelto s kombinovaným výkonem přes tisíc koní. Nový model Temerario, nástupce Huracánu, rovněž využívá hybridní technologii. Do roku 2030 má být celá modelová řada značky tvořena právě PHEV vozy.