Cloud se zhroutil: Amazon Web Services způsobily celosvětový chaos

Úterý, 21 Říjen 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, Internet

Včera, v pondělí 20. října 2025, došlo k masivnímu výpadku Amazon Web Services, který na několik hodin ochromil velkou část internetu. Problém v datových centrech v Severní Virginii zasáhl nejen služby Amazonu, ale i populární aplikace jako Snapchat, Roblox, Reddit či Venmo. Výpadek znovu otevřel otázku, zda není svět až příliš závislý na jednom technologickém gigantu.

Ráno 20. října kolem půl osmé našeho času začaly přibývat stížnosti na nefunkční aplikace a weby. Uživatelé po celém světě hlásili, že jim nefunguje přihlášení do Snapchatu, Amazon Alexa nereaguje na hlasové povely a chytré kamery Ring se odpojily od sítě. Brzy se ukázalo, že všechny problémy spojuje jediný zdroj - výpadek infrastruktury Amazon Web Services, zkráceně AWS.

AWS je dnes páteří velké části internetu. Na jejích serverech běží nejen aplikace od samotného Amazonu, ale také systémy tisíců firem a institucí. V Severní Virginii, kde se nachází jeden z hlavních regionů AWS s označením „US-EAST-1“, došlo k rozsáhlému selhání síťové infrastruktury. Amazon potvrdil operační problém, na jehož odstranění okamžitě nasadil své inženýrské týmy.

Dopady po celém světě

Během několika minut začaly výpadky zasahovat služby v různých částech světa. Uživatelé Redditu hlásili chyby při načítání obsahu, platforma Venmo neumožňovala platby a některé banky z preventivních důvodů odpojily své systémy. Potíže měly i streamovací platformy a populární hra Wordle, která běží na infrastruktuře AWS.

Výpadek se netýkal jen zábavy - ovlivnil i firmy, které využívají cloud Amazonu k provozu svých webů nebo e-shopů. Krátkodobě vypadly interní systémy zákaznické podpory, logistické aplikace a rezervační systémy. I když šlo o několik hodin, dopad na důvěru v cloudové služby byl znatelný.

Proč se to stalo

Přesná příčina výpadku zatím nebyla oficiálně zveřejněna. Odborníci se však shodují, že šlo o technickou závadu spojenou s přetížením sítě nebo problémem v DNS systémech. Neexistují žádné důkazy, že by šlo o hackerský útok. Amazon během dopoledne oznámil, že většina služeb byla obnovena, i když některé systémy se plně stabilizovaly až v podvečer.

Incident znovu ukázal, jak obrovská je závislost internetu na několika málo poskytovatelích infrastruktury. Amazon, Google a Microsoft společně pokrývají většinu světového cloudu. Pokud selže jeden z nich, následky pociťují i ti, kteří s danou firmou nemají nic společného.

Lekce z výpadku

Experti upozorňují, že výpadek z 20. října by měl být varováním. Centralizace internetu sice přináší efektivitu a nižší náklady, ale zároveň vytváří riziko dominového efektu. Když se zhroutí jeden region, jeho důsledky se mohou rozšířit po celém světě.

Řešením by mohl být multicloudový přístup – tedy kombinace více poskytovatelů najednou. Jenže pro mnoho firem je tato strategie nákladná a technicky složitá. Proto většina stále sází na jediného partnera, a tím často bývá právě Amazon. Do večera téhož dne Amazon oznámil plné obnovení provozu.

