CDR.cz - Vybráno z IT

Změna, která se dotkne milionů firem. Teams dostanou silnější ochranu

Čtvrtek, 1 Leden 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Bezpečnost

Zdroj: Shutterstock

Microsoft od ledna 2026 automaticky zapne klíčové bezpečnostní funkce v aplikaci Teams. Cílem je lepší ochrana firemních uživatelů před malwarem a phishingem bez nutnosti zásahů administrátorů.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Microsoft pokračuje v dlouhodobém tlaku na vyšší bezpečnost firemního prostředí a tentokrát se zaměřuje na jednu z nejpoužívanějších komunikačních platforem. Od 12. ledna 2026 se v Microsoft Teams automaticky aktivují důležité bezpečnostní funkce, a to u všech tenantů, které dosud používaly výchozí nastavení ochrany. Změna se odehraje bez nutnosti zásahu správců a dotkne se zejména organizací, které se spoléhají na standardní konfiguraci.

Nejde o kosmetickou úpravu, ale o jasný posun směrem k filozofii secure by default. Microsoft tím reaguje na realitu posledních let, kdy se komunikační nástroje staly jedním z hlavních vstupních bodů pro útoky. Teams už dávno nejsou jen chatem, ale místem, kudy proudí soubory, odkazy i citlivé informace.

Bezpečnost jako výchozí stav, ne volba

Hlavní změnou je automatické zapnutí tří klíčových ochranných mechanismů. Prvním z nich je ochrana proti tzv. zneužitelným typům souborů. Teams nově blokují zprávy obsahující soubory nebo odkazy, které představují vysoké riziko spuštění škodlivého kódu. Právě sdílení souborů v chatu nebo kanálech patří mezi časté cesty, jak se malware do firem dostává.

Zdroj: Shutterstock

Další vrstvou je rozšířená detekce škodlivých URL adres. Odkazy sdílené v reálném čase se kontrolují a podezřelé domény se označí ještě dřív, než na ně uživatel klikne. Phishingové kampaně jsou dnes sofistikovanější než kdy dřív a s nástupem generativní umělé inteligence také výrazně častější. Automatická kontrola odkazů v Teams proto dává v kontextu současných hrozeb smysl.

Třetím prvkem je zpětná vazba od uživatelů. Pokud systém vyhodnotí zprávu nebo soubor jako hrozbu chybně, mohou to koncoví uživatelé nahlásit. Microsoft tak získává data pro zpřesňování detekčních algoritmů a snižování počtu falešných poplachů, které bývají častou slabinou bezpečnostních nástrojů.

Co to znamená pro firmy a zaměstnance

Pro většinu organizací půjde o nenápadnou, ale důležitou změnu. Administrátoři se nemusí obávat složité migrace ani nového nastavování, ochrana se zapne automaticky. Firmy, které už dnes používají pokročilejší bezpečnostní politiky, zásadní rozdíl nepocítí. Naopak menší organizace a týmy bez dedikovaného IT zázemí získají vyšší úroveň ochrany bez dodatečných nákladů.

Z pohledu zaměstnanců se Teams prakticky nezmění. Rozdíl poznají až ve chvíli, kdy jim aplikace zablokuje nebezpečný soubor nebo upozorní na podezřelý odkaz. Právě tento typ nenápadné ochrany je podle Microsoftu klíčový. Bezpečnost má fungovat na pozadí a nevyžadovat, aby uživatelé neustále přemýšleli, zda klikají správně.

Diskuze
Tagy: 
Microsoft, Microsoft Teams, bezpečnost
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Proč polovina PC stále jede na Windows 10 a co to znamená pro trh

Podle Dellu a HP stále téměř polovina počítačů běží na Windows 10, jehož podpora končí za měsíc. Přechod na Windows 11 se táhne až do roku 2026, ale trend rostoucích prodejů AI PC a vyšších cen za výbavu pomáhá časově kupovat klid.

Pokud máte starší Asus, zbystřete. Aktualizační software může být rizikem

Americká agentura CISA upozornila na kritickou zranitelnost v nástroji Asus Live Update, která souvisí se starým, ale stále relevantním útokem na dodavatelský řetězec. Riziko se týká hlavně starších zařízení a neaktualizovaného softwaru.

Nová aktualizace Windows 11 zjednodušuje Start Menu a barví ukazatel baterie

Aktualizace Windows 11 s označením Build 26200.7019 přináší nečekané, ale vítané změny. Microsoft se zaměřil na drobnosti, které zlepšují každodenní používání – především barevně výraznější ukazatel baterie a přehlednější Start Menu.

Klik na plochu a hned Bing? Microsoft přidává nečekanou funkci do Windows 11

Microsoft znovu rozčeřil vody mezi uživateli Windows 11. Tentokrát kvůli nenápadné novince v aplikaci Bing Wallpaper, která po kliknutí na plochu automaticky spustí vyhledávání v Bingu. Funkce je přitom zapnutá ve výchozím nastavení, což vyvolává vlnu nepochopení i podráždění.

Útok roku 2025: Hackeři tvrdí, že získali miliardu dat ze Salesforce

Kybernetický útok, který začal nenápadně přes napojenou aplikaci třetí strany, se v říjnu 2025 změnil v jednu z největších afér roku. Skupina Scattered LAPSUS$ Hunters, složená z členů známých hackerských uskupení LAPSUS$, ShinyHunters a Scattered Spider, tvrdí, že získala přístup k více než miliardě záznamů klientů Salesforce. Požadují výkupné blížící se miliardě dolarů, jinak prý data zveřejní.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi