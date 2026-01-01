Změna, která se dotkne milionů firem. Teams dostanou silnější ochranu
Microsoft pokračuje v dlouhodobém tlaku na vyšší bezpečnost firemního prostředí a tentokrát se zaměřuje na jednu z nejpoužívanějších komunikačních platforem. Od 12. ledna 2026 se v Microsoft Teams automaticky aktivují důležité bezpečnostní funkce, a to u všech tenantů, které dosud používaly výchozí nastavení ochrany. Změna se odehraje bez nutnosti zásahu správců a dotkne se zejména organizací, které se spoléhají na standardní konfiguraci.
Nejde o kosmetickou úpravu, ale o jasný posun směrem k filozofii secure by default. Microsoft tím reaguje na realitu posledních let, kdy se komunikační nástroje staly jedním z hlavních vstupních bodů pro útoky. Teams už dávno nejsou jen chatem, ale místem, kudy proudí soubory, odkazy i citlivé informace.
Bezpečnost jako výchozí stav, ne volba
Hlavní změnou je automatické zapnutí tří klíčových ochranných mechanismů. Prvním z nich je ochrana proti tzv. zneužitelným typům souborů. Teams nově blokují zprávy obsahující soubory nebo odkazy, které představují vysoké riziko spuštění škodlivého kódu. Právě sdílení souborů v chatu nebo kanálech patří mezi časté cesty, jak se malware do firem dostává.
Zdroj: Shutterstock
Další vrstvou je rozšířená detekce škodlivých URL adres. Odkazy sdílené v reálném čase se kontrolují a podezřelé domény se označí ještě dřív, než na ně uživatel klikne. Phishingové kampaně jsou dnes sofistikovanější než kdy dřív a s nástupem generativní umělé inteligence také výrazně častější. Automatická kontrola odkazů v Teams proto dává v kontextu současných hrozeb smysl.
Třetím prvkem je zpětná vazba od uživatelů. Pokud systém vyhodnotí zprávu nebo soubor jako hrozbu chybně, mohou to koncoví uživatelé nahlásit. Microsoft tak získává data pro zpřesňování detekčních algoritmů a snižování počtu falešných poplachů, které bývají častou slabinou bezpečnostních nástrojů.
Co to znamená pro firmy a zaměstnance
Pro většinu organizací půjde o nenápadnou, ale důležitou změnu. Administrátoři se nemusí obávat složité migrace ani nového nastavování, ochrana se zapne automaticky. Firmy, které už dnes používají pokročilejší bezpečnostní politiky, zásadní rozdíl nepocítí. Naopak menší organizace a týmy bez dedikovaného IT zázemí získají vyšší úroveň ochrany bez dodatečných nákladů.
Z pohledu zaměstnanců se Teams prakticky nezmění. Rozdíl poznají až ve chvíli, kdy jim aplikace zablokuje nebezpečný soubor nebo upozorní na podezřelý odkaz. Právě tento typ nenápadné ochrany je podle Microsoftu klíčový. Bezpečnost má fungovat na pozadí a nevyžadovat, aby uživatelé neustále přemýšleli, zda klikají správně.