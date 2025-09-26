Microsoft ustoupil: Aktualizace pro Windows 10 budou v Evropě zdarma
ČTĚTE TAKÉ: Windows 10 končí. Tiny11 je lehčí Windows 11 bez balastu
Podpora Windows 10 se chýlí ke konci. Od 14. října 2025 už systém nebude dostávat pravidelné aktualizace, a proto Microsoft oznámil program Extended Security Updates (ESU), který měl uživatelům nabídnout ještě rok bezpečnostních záplat navíc. Jenže původně to mělo háček – k bezplatnému přístupu museli uživatelé povinně zapnout Windows Backup, což v praxi znamenalo propojení s účtem Microsoft a často i využívání OneDrivu.
Spotřebitelské sdružení Euroconsumers proti této podmínce ostře vystoupilo. Argumentovalo tím, že nucená aktivace zálohovací služby může vést k překročení limitu 5 GB bezplatného úložiště, což by Microsoftu otevřelo cestu k prodeji dalších předplatných. Podle sdružení šlo o nepřijatelnou praktiku, která nutila uživatele do využívání komerčních služeb.
Zdroj: Shutterstock
Tlak zabral. Microsoft nyní oznámil, že v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) nabídne prodloužené bezpečnostní aktualizace pro Windows 10 skutečně zdarma a bez podmínek. Nebude tedy nutné aktivovat Windows Backup, ukládat soubory na OneDrive ani sbírat Microsoft Rewards body.
„Jsme rádi, že Microsoft poskytne bezplatnou možnost ESU pro uživatele Windows 10 v Evropském hospodářském prostoru,“ uvedla skupina Euroconsumers v prohlášení. „Zároveň oceňujeme, že tato možnost nebude vázána na zálohování nastavení, aplikací či přihlašovacích údajů.“
Změna se přitom týká výhradně evropského trhu. Uživatelé v USA nebo jiných regionech budou mít i nadále dvě možnosti – buď zapnout Windows Backup, nebo si aktualizace zaplatit. Cena je stanovena na 30 dolarů za rok, případně je možné využít 1 000 bodů v rámci programu Microsoft Rewards.
Podle vyjádření Microsoftu jde o reakci na „místní očekávání“ a snahu zajistit bezpečný a jednoduchý proces registrace. Firma však potvrdila, že prodloužená podpora pro domácí uživatele potrvá pouze do 13. října 2026. Pro podniky bude k dispozici až tříletý balíček placených aktualizací, podobně jako tomu bylo už u starších systémů.
Otázkou zůstává, co bude dál. Euroconsumers už teď tlačí na Microsoft, aby uvažoval o delší bezplatné podpoře i po roce 2026. Podle organizace by ukončení záplat po jediném roce vystavilo miliony evropských zařízení riziku útoků.
Situace ukazuje, jak zásadní roli mohou sehrát spotřebitelské organizace v Evropě. Bez jejich tlaku by Microsoft pravděpodobně ponechal původní plán – a miliony uživatelů by stály před volbou, zda riskovat nezabezpečený systém, nebo se nechat zatlačit do využívání OneDrivu.
Prozatím si však evropští uživatelé mohou oddechnout. Ještě rok po konci podpory dostanou Windows 10 potřebné bezpečnostní záplaty, aniž by za to museli platit nebo měnit způsob práce se svými počítači.