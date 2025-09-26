CDR.cz - Vybráno z IT

Microsoft ustoupil: Aktualizace pro Windows 10 budou v Evropě zdarma

Pátek, 26 Září 2025 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Uživatelé Windows 10 v Evropě nemusí od října zoufat. Microsoft byl donucen poskytnout prodloužené bezpečnostní aktualizace zdarma a bez nutnosti zapínat Windows Backup. Rozhodnutí padlo po tlaku spotřebitelských organizací.

ČTĚTE TAKÉ: Windows 10 končí. Tiny11 je lehčí Windows 11 bez balastu

Podpora Windows 10 se chýlí ke konci. Od 14. října 2025 už systém nebude dostávat pravidelné aktualizace, a proto Microsoft oznámil program Extended Security Updates (ESU), který měl uživatelům nabídnout ještě rok bezpečnostních záplat navíc. Jenže původně to mělo háček – k bezplatnému přístupu museli uživatelé povinně zapnout Windows Backup, což v praxi znamenalo propojení s účtem Microsoft a často i využívání OneDrivu.

Spotřebitelské sdružení Euroconsumers proti této podmínce ostře vystoupilo. Argumentovalo tím, že nucená aktivace zálohovací služby může vést k překročení limitu 5 GB bezplatného úložiště, což by Microsoftu otevřelo cestu k prodeji dalších předplatných. Podle sdružení šlo o nepřijatelnou praktiku, která nutila uživatele do využívání komerčních služeb.

Zdroj: Shutterstock

Tlak zabral. Microsoft nyní oznámil, že v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) nabídne prodloužené bezpečnostní aktualizace pro Windows 10 skutečně zdarma a bez podmínek. Nebude tedy nutné aktivovat Windows Backup, ukládat soubory na OneDrive ani sbírat Microsoft Rewards body.

„Jsme rádi, že Microsoft poskytne bezplatnou možnost ESU pro uživatele Windows 10 v Evropském hospodářském prostoru,“ uvedla skupina Euroconsumers v prohlášení. „Zároveň oceňujeme, že tato možnost nebude vázána na zálohování nastavení, aplikací či přihlašovacích údajů.“

Změna se přitom týká výhradně evropského trhu. Uživatelé v USA nebo jiných regionech budou mít i nadále dvě možnosti – buď zapnout Windows Backup, nebo si aktualizace zaplatit. Cena je stanovena na 30 dolarů za rok, případně je možné využít 1 000 bodů v rámci programu Microsoft Rewards.

Podle vyjádření Microsoftu jde o reakci na „místní očekávání“ a snahu zajistit bezpečný a jednoduchý proces registrace. Firma však potvrdila, že prodloužená podpora pro domácí uživatele potrvá pouze do 13. října 2026. Pro podniky bude k dispozici až tříletý balíček placených aktualizací, podobně jako tomu bylo už u starších systémů.

Otázkou zůstává, co bude dál. Euroconsumers už teď tlačí na Microsoft, aby uvažoval o delší bezplatné podpoře i po roce 2026. Podle organizace by ukončení záplat po jediném roce vystavilo miliony evropských zařízení riziku útoků.

Situace ukazuje, jak zásadní roli mohou sehrát spotřebitelské organizace v Evropě. Bez jejich tlaku by Microsoft pravděpodobně ponechal původní plán – a miliony uživatelů by stály před volbou, zda riskovat nezabezpečený systém, nebo se nechat zatlačit do využívání OneDrivu.

Prozatím si však evropští uživatelé mohou oddechnout. Ještě rok po konci podpory dostanou Windows 10 potřebné bezpečnostní záplaty, aniž by za to museli platit nebo měnit způsob práce se svými počítači.

Tagy: 
Windows, Windows 10, Microsoft
Zdroje: 

TheVerge.com

nahlásit chybu

AI od Microsoftu odhalila vážné chyby v bootloaderech

Microsoft posunul kyberbezpečnost na novou úroveň. Díky umělé inteligenci Security Copilot odhalil celou řadu zranitelností v open-source bootloaderech. Zdaleka nejde jen o teoretická rizika – některé chyby umožňují obejít Secure Boot a získat plnou kontrolu nad zařízením.

Kdy se QMR dostane do běžné verze Windows 11?

Windows 11 dostává zásadní vylepšení v oblasti obnovy systému. Nová funkce „Quick Machine Recovery“ (QMR) umožní nefunkčním počítačům znovu naběhnout bez nutnosti fyzického zásahu. Microsoft tím reaguje na krizové situace, jako byla rozsáhlá výpadková vlna po selhání aktualizace CrowdStrike v roce 2024.

Copilot dorazí do Windows povinně, ale existuje cesta, jak ho zastavit

Microsoft chystá zásadní krok – už příští měsíc začne automaticky instalovat aplikaci Copilot na počítače s Windows, pokud mají nainstalované aplikace Microsoft 365. Novinka se dotkne milionů uživatelů po celém světě, výjimkou bude Evropský hospodářský prostor. Co přesně se mění, jaké jsou možnosti vypnutí a proč tento krok vyvolává rozporuplné reakce?

Každé tři sekundy snímek obrazovky. Recall znovu hrozí sledováním ve Windows 11

Znovu se to stalo. Microsoft vytáhl do boje s funkcí, kterou nikdo nechtěl – a o to víc ji teď všem podsouvá. Jmenuje se Recall a její návrat do Windows 11 právě teď vyvolává silné mrazení v zádech každému, kdo aspoň trochu rozumí pojmům jako „soukromí“, „zabezpečení“ a „digitální stopa“.

Od řádků k neuronům: Malování a Výstřižky s umělou inteligencí

Microsoft přepisuje pravidla hry – nenápadné aplikace jako Poznámkový blok, Malování nebo Výstřižky dostávají schopnosti umělé inteligence. Umožní psát texty za uživatele, upravovat obrázky i vytvářet samolepky. Z kdysi triviálních nástrojů se tak stávají chytré pomocníky budoucnosti.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi