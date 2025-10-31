Windows 11 dostane v roce 2026 obří aktualizaci, ale ne každý ji uvidí
Zatímco verze 25H2 se na počítačích teprve zabydluje, Microsoft už podle zákulisních úniků chystá další velký krok. Aktualizace plánovaná na první měsíce 2026 - označovaná neoficiálně jako 26H1 - má přinést nové funkce, ale zpočátku výhradně pro notebooky s procesory Snapdragon X2 Elite.
To znamená, že běžní uživatelé s klasickými procesory Intel nebo AMD se k novinkám dostanou až později - pravděpodobně na podzim 2026, kdy vyjde verze 26H2.
Co za tím stojí
Microsoft podle všeho plánuje úzké propojení mezi systémem Windows 11 a novou generací čipů Qualcomm Snapdragon X2 Elite, které mají pohánět další vlnu zařízení označovaných jako Copilot+ PCs.
Tyto počítače staví na architektuře ARM, která slibuje nižší spotřebu, lepší výdrž na baterii a hlubší integraci s umělou inteligencí. Aby ale všechno fungovalo bezchybně, systém potřebuje úpravy „pod kapotou“ - a právě ty přinese první aktualizace roku 2026. Microsoft prostě nejdřív ladí Windows 11 pro nové čipy, a teprve potom ho nabídne všem ostatním.
Není to poprvé
Podobný scénář už se odehrál dříve. Když se v roce 2024 objevily první notebooky se Snapdragon X Elite, dostaly aktualizaci Windows 11 24H2 o několik měsíců dříve než ostatní počítače.
Tehdy to bylo nezbytné kvůli nové platformě, která přinesla změny v jádru systému i správě napájení. Microsoft si tedy vyzkoušel, že takový přístup funguje, a zdá se, že ho v roce 2026 zopakuje.
Proč Microsoft zřejmě neřekne „26H1“
Podle leakera PhantomOfEarth, který na plán upozornil, může Microsoft záměrně vynechat označení „26H1“. Důvod je prostý: Nechce, aby si uživatelé běžných počítačů připadali, že o něco přicházejí.
Z marketingového pohledu by tak ARM notebooky působily jako prémiové a nejmodernější stroje – přesně ty, na kterých si Microsoft chce budovat reputaci chytrých PC s umělou inteligencí.
První polovina roku 2026 tak zřejmě přinese verzi Windows 11, která bude ladit výkon a efektivitu pro čipy Snapdragon X2 Elite. Může obsahovat i několik exkluzivních funkcí, například nové možnosti práce s asistentem Copilot, lepší přepis hlasu, nebo nové režimy úspory energie.
Tyto novinky se ale s velkou pravděpodobností objeví i v běžné verzi 26H2 - jen s několikaměsíčním zpožděním. Pokud tedy používáš klasický notebook s procesorem Intel či AMD, není třeba panikařit. Na všechny důležité funkce a vylepšení se dostane řada - jen o něco později. Microsoft tím navíc testuje nové technologie na menším počtu zařízení, aby předešel problémům, které by mohly postihnout miliony uživatelů.