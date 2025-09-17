Copilot dorazí do Windows povinně, ale existuje cesta, jak ho zastavit
Zářijová aktualizace Windows 11: Skvělé novinky, ale další skrytý problém
Od začátku října začne Microsoft postupně nasazovat aplikaci Copilot na všechna zařízení s Windows, kde běží programy z balíku Microsoft 365 – tedy například Word, Excel nebo PowerPoint. Firma oznámila, že instalace proběhne automaticky a bez nutnosti zásahu uživatele. Podle plánu má být rollout dokončen do poloviny listopadu.
Aplikace se po instalaci objeví přímo v nabídce Start a nabídne přístup ke všem funkcím Copilotu na jednom místě – od vyhledávání přes chat až po takzvané „agenty“, kteří umí provádět složitější úkoly. Microsoft tak pokračuje v integraci umělé inteligence do každodenní práce a rozšiřuje využití své vlajkové AI platformy.
Ne každý změnu vítá
Zatímco část uživatelů vítá příchod Copilotu jako další krok k vyšší produktivitě, jiní upozorňují na to, že automatická instalace bez svolení působí nátlakově. V mnoha firmách navíc může nová aplikace vyvolat zmatek – zaměstnanci ji najednou uvidí v systému, aniž by dostali vysvětlení, k čemu slouží. Microsoft proto doporučuje, aby administrátoři a správci IT uživatelům dopředu oznámili, že se Copilot na jejich počítačích objeví.
Zdroj: Shutterstock
Jak Copilot vypnout
Dobrou zprávou je, že instalaci lze zastavit. Je však potřeba mít administrátorský přístup a zamířit do Microsoft 365 Apps admin centra. Zde se postupuje cestou:
Customization > Device Configuration > Modern App Settings
V sekci Microsoft 365 Copilot app se pak nachází volba Enable automatic installation of Microsoft 365 Copilot app. Pokud se tato možnost odškrtne, aplikace se nenainstaluje.
Tohle řešení je určené hlavně pro firmy, ale využít ho mohou i domácí uživatelé, kteří chtějí mít počítač plně pod kontrolou.
Kdo se změny nedočká
Zajímavostí a současně dobrou zprávou je, že Microsoft zatím neplánuje automatickou instalaci v zemích Evropského hospodářského prostoru (EEA). Důvodem jsou zřejmě přísnější pravidla připravované legislativy EU v oblasti umělé inteligence. Nelze ale vyloučit, že se Copilot objeví i v evropských verzích Windows později, pokud se Microsoftu podaří sladit podmínky s unijním právem.
Copilot na všech platformách
Aplikace Copilot není novinkou jako takovou – už dnes je dostupná na Androidu, iOS, macOS i Windows. Rozdíl je v tom, že nyní se stane součástí systému automaticky a Microsoft tím jasně ukazuje, že Copilot považuje za středobod svého ekosystému.
Krok Microsoftu je logickým pokračováním strategie, v níž je umělá inteligence pevně zakotvena v pracovních nástrojích. Zatímco jedni v tom vidí cestu k vyšší efektivitě, jiní se obávají ztráty kontroly nad vlastním počítačem. Ať už se uživatelé rozhodnou Copilot přijmout, nebo ho vypnout, je jasné, že AI bude ve Windows čím dál více přítomná.
Microsoft tím zároveň otevírá otázku: Do jaké míry má mít tato nadnárodní firma právo rozhodovat o tom, co se na počítače uživatelů nainstaluje automaticky? Téma, které se může stát ještě živější a kontroverznější, pokud podobný přístup zvolí i další technologičtí giganti.