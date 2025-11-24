Konec ostudy na billboardech. Microsoft přináší tichou revoluci proti BSOD
Když se na obřím panelu na nádraží nebo v supermarketu objevila modrá obrazovka smrti, obvykle to rychle doputovalo na sociální sítě. Pro běžného uživatele šlo o úsměvnou kuriozitu, pro firmy a správce techniky o noční můru. Microsoft teď zkouší situaci změnit a zavádí Digital Signage mode, režim určený pro všechny nenápadné, ale všudypřítomné obrazovky, které běží bez dotyku uživatelů.
Jak nový režim funguje
Podstata je jednoduchá. Pokud Windows na takovém zařízení spadne, chyba se zobrazí jen patnáct sekund. Poté displej zčerná a čeká, dokud někdo fyzicky nepřipojí klávesnici nebo myš. Tím se eliminuje dlouhé setrvání BSOD na místě, kde kolem proudí tisíce lidí. Zkrátka kdyby systém spadl na letišti, nikdo nebude desítky minut koukat na modrou obrazovku místo odletové tabule.
Tento přístup je cílený hlavně na veřejné panely, samoobslužné kiosky nebo reklamní displeje, které často běží na běžných verzích Windows. Když si člověk uvědomí, kolik takových zařízení stojí po obchodních centrech, dává tato změna docela smysl. Nepůsobí to sice jako převratná novinka, ale pro IT správce může jít o velkou úlevu.
Zdroj: Shutterstock
Obnova systému bude rychlejší
Současně Microsoft testuje i několik funkcí, které se týkají obnovy systému po pádech. Windows nově vytváří snímky systému v pravidelných intervalech. Tyto snapshoty lze následně vybrat při obnově ve Windows Recovery Environment. Intervaly se pohybují mezi čtyřmi a čtyřiadvaceti hodinami, přičemž uchování dat může trvat až tři dny. Správci tak mohou rychle vracet zařízení do stavu, který ještě fungoval.
Vedle toho se objevuje také Cloud Rebuild. To je možnost, jak kompletně přeinstalovat firemní počítač vzdáleně, včetně obnovení souborů a konfigurace. Správci si tak vystačí s nástroji Intune, aniž by potřebovali fyzický přístup k zařízení nebo tradiční obraz systému.
Microsoft zároveň slibuje rychlejší BitLocker díky hardwarové akceleraci a přípravu na post kvantové šifrování. To se může zdát vzdálené, ale firma tím míří na dlouhodobou ochranu dat v prostředí velkých organizací. Je zřejmé, že se Windows připravují na dobu, kdy bude výkon kvantových počítačů představovat reálnou hrozbu pro klasické algoritmy.
AI funkce napříč systémem
Součástí nové vlny aktualizací je i psaní pomocí modelů integrovaných přímo v zařízení. Funguje to v jakémkoli textovém poli, přičemž Outlook dostává shrnutí emailů a Word generuje alternativní popisy obrázků. Nejde o nic, co by dávalo velké titulky, ale ukazuje to, že Microsoft tlačí na univerzální dostupnost lokálního AI jádra.
Možná to zní úsměvně, ale právě modré obrazovky na veřejnosti byly vždy jedním z nejviditelnějších symbolů nestability Windows. Každý pád na letišti nebo v nákupním centru je zároveň nechtěnou reklamou. Odstraněním těchto trapasů dává Microsoft najevo, že se chce prezentovat jako stabilní a profesionální platforma i v situacích, kde nikdo u počítače nestojí.
