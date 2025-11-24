CDR.cz - Vybráno z IT

Konec ostudy na billboardech. Microsoft přináší tichou revoluci proti BSOD

Pondělí, 24 Listopad 2025 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Modrá smrt na obřím billboardu nebo v hotelové hale patřila k těm nejviditelnějším trapasům Windows. Microsoft proto zavádí nový režim, který po pádu systému skryje chybu během pár sekund a zabrání dlouhému zobrazování výpadků na veřejných displejích.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Když se na obřím panelu na nádraží nebo v supermarketu objevila modrá obrazovka smrti, obvykle to rychle doputovalo na sociální sítě. Pro běžného uživatele šlo o úsměvnou kuriozitu, pro firmy a správce techniky o noční můru. Microsoft teď zkouší situaci změnit a zavádí Digital Signage mode, režim určený pro všechny nenápadné, ale všudypřítomné obrazovky, které běží bez dotyku uživatelů.

Jak nový režim funguje

Podstata je jednoduchá. Pokud Windows na takovém zařízení spadne, chyba se zobrazí jen patnáct sekund. Poté displej zčerná a čeká, dokud někdo fyzicky nepřipojí klávesnici nebo myš. Tím se eliminuje dlouhé setrvání BSOD na místě, kde kolem proudí tisíce lidí. Zkrátka kdyby systém spadl na letišti, nikdo nebude desítky minut koukat na modrou obrazovku místo odletové tabule.

Tento přístup je cílený hlavně na veřejné panely, samoobslužné kiosky nebo reklamní displeje, které často běží na běžných verzích Windows. Když si člověk uvědomí, kolik takových zařízení stojí po obchodních centrech, dává tato změna docela smysl. Nepůsobí to sice jako převratná novinka, ale pro IT správce může jít o velkou úlevu.

Zdroj: Shutterstock

Obnova systému bude rychlejší

Současně Microsoft testuje i několik funkcí, které se týkají obnovy systému po pádech. Windows nově vytváří snímky systému v pravidelných intervalech. Tyto snapshoty lze následně vybrat při obnově ve Windows Recovery Environment. Intervaly se pohybují mezi čtyřmi a čtyřiadvaceti hodinami, přičemž uchování dat může trvat až tři dny. Správci tak mohou rychle vracet zařízení do stavu, který ještě fungoval.

Vedle toho se objevuje také Cloud Rebuild. To je možnost, jak kompletně přeinstalovat firemní počítač vzdáleně, včetně obnovení souborů a konfigurace. Správci si tak vystačí s nástroji Intune, aniž by potřebovali fyzický přístup k zařízení nebo tradiční obraz systému.

Microsoft zároveň slibuje rychlejší BitLocker díky hardwarové akceleraci a přípravu na post kvantové šifrování. To se může zdát vzdálené, ale firma tím míří na dlouhodobou ochranu dat v prostředí velkých organizací. Je zřejmé, že se Windows připravují na dobu, kdy bude výkon kvantových počítačů představovat reálnou hrozbu pro klasické algoritmy.

AI funkce napříč systémem

Součástí nové vlny aktualizací je i psaní pomocí modelů integrovaných přímo v zařízení. Funguje to v jakémkoli textovém poli, přičemž Outlook dostává shrnutí emailů a Word generuje alternativní popisy obrázků. Nejde o nic, co by dávalo velké titulky, ale ukazuje to, že Microsoft tlačí na univerzální dostupnost lokálního AI jádra.

Možná to zní úsměvně, ale právě modré obrazovky na veřejnosti byly vždy jedním z nejviditelnějších symbolů nestability Windows. Každý pád na letišti nebo v nákupním centru je zároveň nechtěnou reklamou. Odstraněním těchto trapasů dává Microsoft najevo, že se chce prezentovat jako stabilní a profesionální platforma i v situacích, kde nikdo u počítače nestojí.

Diskuze
Tagy: 
Microsoft, počítače, Windows
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Copilot dorazí do Windows povinně, ale existuje cesta, jak ho zastavit

Microsoft chystá zásadní krok – už příští měsíc začne automaticky instalovat aplikaci Copilot na počítače s Windows, pokud mají nainstalované aplikace Microsoft 365. Novinka se dotkne milionů uživatelů po celém světě, výjimkou bude Evropský hospodářský prostor. Co přesně se mění, jaké jsou možnosti vypnutí a proč tento krok vyvolává rozporuplné reakce?

Microsoft omylem blokuje Google Chrome. Rodičovská ochrana má chybu

Rodičovský nástroj Microsoft Family Safety poslední týdny omylem blokuje spuštění prohlížeče Google Chrome. Rodiče i školy tak řeší nepříjemnou situaci: děti nemohou používat Chrome, zatímco jiné prohlížeče fungují bez problémů. Microsoft zatím chybu neopravil.

Windows 11 dostane v roce 2026 obří aktualizaci, ale ne každý ji uvidí

Rok 2026 by mohl přinést zásadní změnu pro Windows 11, ale ne pro všechny. Microsoft podle uniklých informací připravuje první velkou aktualizaci určenou výhradně pro nové notebooky se Snapdragon X2 Elite. Ostatní uživatelé si budou muset počkat až na druhou polovinu roku.

Automatický přepínač vzhledu ve Windows 11? PowerToys vám to umožní od října

PowerToys, nečekaný bonus pro Windows, se chystá uvést dlouho očekávanou vychytávku – automatické přepínání světelného a tmavého režimu na základě vašeho denního rozvrhu. Připravovaná verze 0.95 dorazí už v říjnu a slibuje, že uživatelský komfort dostane novou dimenzi.

Windows 11 má problém s výkonem – Microsoft to ví a reaguje

Microsoft oficiálně přiznává, že Windows 11 může být pomalejší než očekávání uživatelů – a vyzývá veřejnost, aby se podělila o konkrétní zkušenosti. Slibuje přitom zlepšení výkonu a stabilitu systému už v nejbližších aktualizacích.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Konec ostudy na billboardech. Microsoft přináší tichou revoluci proti BSOD

Žádné komentáře.