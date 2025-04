Modrá, zelená, nebo černá? Chybová obrazovka smrti ve Windows 11 se mění

Černá je nová modrá. Anebo zelená?

V testovacích verzích Windows 11, konkrétně ve verzi 24H2, se objevila nová podoba známé chybové obrazovky. U testerů má tradičně zelenou barvu (GSOD), ale finální verze pro běžné uživatele je prý černá – a právě ta budí rozruch. Modrá zmizela, úsměv už nikoho netrápí (protože smutný obličej taky zmizel) a QR kód? Ten je taky pryč.

Zůstala jen holá věta: „Your device ran into a problem and needs to restart.“ A dole v rohu jeden strohý „stop code“. To je všechno. Žádný odkaz na Microsoftí stránky, žádný vizuální indikátor, že se stalo něco vážného. Pro běžného uživatele je to změna, která spíše mate, než pomáhá.

Co tím chtěl básník říct?

Microsoft pravděpodobně cílí na čistší a „přátelštější“ vzhled. Tedy takový, který nevystraší běžného uživatele k smrti pokaždé, když Windows padnou. Jenže minimalismus v tomto případě nefunguje. Proč? Protože chyba systému je moment, kdy uživatel potřebuje pomoc. A ta se teď ještě víc vzdaluje.

QR kód možná často nevedl na nic konkrétního, ale byl to most – most mezi nečekaným problémem a snahou něco s tím udělat. Zrušit ho bez náhrady je jako vytrhnout stránku z návodu a doufat, že si to uživatel domyslí sám.

Zdroj: Shutterstock

Chyba jako každá jiná? Ne tak docela

Další problém nové obrazovky je její vzhled, který až nepříjemně připomíná běžné restartování po aktualizaci. A tady vzniká velký zmatek – lidé nemusí poznat, že se nejedná o běžný reboot, ale o systémový kolaps. Pro zkušenější uživatele to možná problém není, ale běžný uživatel bude tápat. A čím méně je informací, tím hůř se problém řeší – nebo vůbec zaznamená.

Co nám to říká o vývoji Windows?

Microsoft se už delší dobu snaží profilovat Windows jako systém pro každého – jednoduchý, uhlazený, bez zbytečných výstrah. Jenže někdy jsou výstrahy na místě. Modrá obrazovka smrti byla jedním z mála momentů, kdy Windows opravdu přiznaly chybu. Teď se z ní stává černá díra informací.

Je pochopitelné, že Microsoft nechce uživatele děsit. Ale odstranění všeho, co dělalo BSOD rozpoznatelným, z ní dělá prázdnou zprávu. Něco se pokazilo. Ale co? Proč? Jak to opravit? Tyto otázky zůstávají viset ve vzduchu.

Měla by být obrazovka smrti smutná, nebo užitečná?

Starší BSOD nebyla dokonalá, ale měla výraz – smutný smajlík, jasné pozadí, QR kód, stop kód a odkaz. Nová verze má pouze funkci restartu. Což není obrazovka smrti. To je restart s poznámkou.

Je to krok zpět? Možná ne pro vývojáře, kteří už mají nástroje, jak crash analyzovat. Ale pro běžného uživatele je to krok směrem k neinformovanosti. A to v roce 2025 působí nepochopitelně. Lepším řešením by bylo zachovat identitu BSOD, ale zjednodušit a zpřesnit informace. Ne je odstranit úplně.