Offline instalace končí: Windows 11 nově vyžaduje internet a účet Microsoft

Zkušenější uživatelé dosud mohli při instalaci systému zadat příkaz bypassnro, který během úvodního nastavení („out-of-box experience“) deaktivoval kontrolu internetového připojení i požadavek na přihlášení k Microsoft účtu. To bylo ideální řešení pro firmy, sekundární uživatele nebo zkrátka pro každého, kdo si nepřeje sdílet své používání systému s Microsoftem. Tato možnost však mizí.

„Odstraňujeme skript bypassnro.cmd z buildu, abychom zvýšili bezpečnost a zlepšili uživatelský zážitek ve Windows 11,“ uvedla společnost.

Co se změní?

Změna byla zavedena v poslední beta verzi Windows 11 Insider Preview a podle všeho se brzy dostane i do běžného vydání. Cílem je, aby každý nový uživatel musel dokončit instalaci s aktivním připojením k internetu a přihlášením ke cloudovému účtu Microsoft.

Ačkoliv to může znít jako maličkost, pro mnohé to představuje nepříjemné omezení. Offline instalace byly výhodné nejen kvůli soukromí, ale také pro techniky a IT oddělení, která hromadně připravují počítače k použití.

Zdroj: Shutterstock

Poslední možnost: registry

V tuto chvíli ještě existuje způsob, jak původní chování obnovit – i když vyžaduje určité technické znalosti. Během instalace je třeba otevřít příkazový řádek kombinací kláves Shift + F10 a zadat:

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f

shutdown /r /t 0

Tím se počítač restartuje a obchvat se znovu aktivuje. Jenže i tato možnost může brzy zmizet – Microsoft zatím nezaručuje, že registry půjdou tímto způsobem upravit i v dalších verzích systému.

Alternativa pro pokročilé: Unattended instalace

Pro zkušenější správce IT zůstává ještě jedna možnost – využít takzvané unattended.xml soubory, které umožní automatizovat instalaci bez nutnosti procházet ručně úvodní obrazovky. Je to však řešení, které běžný uživatel jen stěží využije – vyžaduje přípravu skriptů a detailní znalost instalačního procesu.

Nátlak pokračuje

Celý vývoj zapadá do širší strategie Microsoftu, která se snaží uživatele co nejrychleji přesunout na Windows 11 – a přitom jim zároveň brání, aby si systém instalovali podle svých představ. Kromě omezení offline instalace firma:

postupně znemožňuje instalaci na starších počítačích bez TPM 2.0,

odebírá podporu starších licenčních klíčů z Windows 7 a 8,

a od října 2025 zcela ukončí podporu Windows 10.

Uživatelé jsou navíc častováni celoobrazovkovými výzvami k přechodu na nový hardware. Microsoft zjevně sází na to, že většina lidí si raději koupí nový počítač, než aby hledala složité cesty, jak obejít nová omezení.