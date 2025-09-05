Automatický přepínač vzhledu ve Windows 11? PowerToys vám to umožní od října
PowerToys je stále jedním z těch Microsoft nástrojů, které drtivá většina uživatelů přehlíží – přitom umí spoustu šikovných věcí pro pokročilé uživatele. Teď se ale chystá přidat jednu věc, po které uživatelé volali dlouhé roky: automatické přepínání mezi světlým a tmavým režimem podle času nebo rozvrhu.
To, co macOS nebo Android dávno mají, bude nově dostupné pro uživatele Windows 11. S PowerToys 0.95 (plánovaná verze na říjen 2025) si už nastavení motivu nebudete muset pamatovat – automaticky se přizpůsobí za vás.
Co přinesla verze 0.94 a co chystá verze 0.95
Aktuálně dostupná verze 0.94 přidala několik užitečných vylepšení: detektor konfliktních klávesových zkratek, kdy se překrývající zkratky označí červeně, což umožní rychlé přemapování, hledání nastavení přes vyhledávací pole s fuzzy logikou, a vylepšený přehled modulů PowerToys.
Verze 0.95, která se chystá, přidá kromě automatického režimu i nové uživatelské rozhraní pro správu kláves a plánovač motivu na základě času či východu/západu slunce).
Zdroj: Shutterstock
Proč to má smysl i pro běžné uživatele
Tahle novinka není žádná krásná drobnost. Automatické přepínání motivů může mít velký dopad na zdraví očí, zejména v tmavších nočních hodinách. Ve spojení s Night Light to významně snižuje napětí očí . Současně to znamená méně ručních úprav a větší pohodlí – a to nejen pro geeky, ale i běžné uživatele.
PowerToys jako laboratoř futuristických funkcí
PowerToys slouží jako testovací prostředí pro inovace, které se jednou mohou stát součástí Windows. FancyZones, OCR, správa klávesových zkratek – tyhle funkce začaly jako experiment a postupně vyšly pod systémové okno. Automatický přepínač režimů může být další, která najde cestu do základního systému.