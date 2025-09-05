CDR.cz - Vybráno z IT

Automatický přepínač vzhledu ve Windows 11? PowerToys vám to umožní od října

Pátek, 5 Září 2025 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

PowerToys, nečekaný bonus pro Windows, se chystá uvést dlouho očekávanou vychytávku – automatické přepínání světelného a tmavého režimu na základě vašeho denního rozvrhu. Připravovaná verze 0.95 dorazí už v říjnu a slibuje, že uživatelský komfort dostane novou dimenzi.

PowerToys je stále jedním z těch Microsoft nástrojů, které drtivá většina uživatelů přehlíží – přitom umí spoustu šikovných věcí pro pokročilé uživatele. Teď se ale chystá přidat jednu věc, po které uživatelé volali dlouhé roky: automatické přepínání mezi světlým a tmavým režimem podle času nebo rozvrhu.

To, co macOS nebo Android dávno mají, bude nově dostupné pro uživatele Windows 11. S PowerToys 0.95 (plánovaná verze na říjen 2025) si už nastavení motivu nebudete muset pamatovat – automaticky se přizpůsobí za vás.

Co přinesla verze 0.94 a co chystá verze 0.95

Aktuálně dostupná verze 0.94 přidala několik užitečných vylepšení: detektor konfliktních klávesových zkratek, kdy se překrývající zkratky označí červeně, což umožní rychlé přemapování, hledání nastavení přes vyhledávací pole s fuzzy logikou, a vylepšený přehled modulů PowerToys.

Verze 0.95, která se chystá, přidá kromě automatického režimu i nové uživatelské rozhraní pro správu kláves a plánovač motivu na základě času či východu/západu slunce).

Zdroj: Shutterstock

Proč to má smysl i pro běžné uživatele

Tahle novinka není žádná krásná drobnost. Automatické přepínání motivů může mít velký dopad na zdraví očí, zejména v tmavších nočních hodinách. Ve spojení s Night Light to významně snižuje napětí očí . Současně to znamená méně ručních úprav a větší pohodlí – a to nejen pro geeky, ale i běžné uživatele.

PowerToys jako laboratoř futuristických funkcí

PowerToys slouží jako testovací prostředí pro inovace, které se jednou mohou stát součástí Windows. FancyZones, OCR, správa klávesových zkratek – tyhle funkce začaly jako experiment a postupně vyšly pod systémové okno. Automatický přepínač režimů může být další, která najde cestu do základního systému.

Tagy: 
Microsoft, Windows, Windows 11
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Windows 11 konečně opravuje otravné chyby. Přichází záplaty pro verzi 24H2

Dlouho očekávaná oprava otravného bugu v Průzkumníkovi souborů je konečně tady. Microsoft vydává dubnový balík aktualizací pro Windows 11 verze 24H2 a spolu s ním přichází i další důležité opravy včetně problémů při probouzení počítače.

Windows 10 končí v říjnu 2025: Firmy riskují vyšší náklady i bezpečnostní hrozby

Čas neúprosně běží a konec podpory Windows 10 se blíží. Přesto více než třetina malých a středních firem nemá žádnou strategii, jak na tuto změnu reagovat. Proč je to problém a co to může znamenat pro bezpečnost a rozpočet firem?

Modrá, zelená, nebo černá? Chybová obrazovka smrti ve Windows 11 se mění

Modrá obrazovka smrti, proslulá „BSOD“, patří k Windows stejně neodmyslitelně jako tlačítko Start nebo nekonečné aktualizace. Teď se ale zdá, že Microsoft přepisuje další kus historie – tentokrát ve jménu „minimalismu“. Nová podoba této obrazovky, která se objevuje při závažném pádu systému, ztrácí svou klasickou barvu, emoce i většinu informací. A výsledkem je něco, co připomíná spíš nudný restart po aktualizaci než okamžik, kdy se vám zhroutí počítač.

Microsoft ladí dark mode ve Windows 11: první změny jsou vidět

Microsoft v náhledech Windows 11 začal testovat nové prvky dark módu. Zatím jde jen o drobnosti, ale po letech polovičatých řešení se zdá, že se systém konečně dočká konzistentního vzhledu.

Zapomeňte na skriptované hry: Copilot přepíše pravidla klasických NPC

Copilot by mohl přinést dynamické NPC, procedurálně generovaný obsah a interaktivní herní zážitky přizpůsobené hráčům v reálném čase. Pracovní inzeráty naznačují zaměření na enginy jako Unity či Babylon.js, zatímco AI model Muse už testuje nové možnosti v Minecraftu. Pokud se Microsoftu podaří plně integrovat AI do her, čeká hráče budoucnost bez pevných scénářů, kde se svět vyvíjí podle jejich rozhodnutí.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi