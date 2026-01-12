Microsoft povolil smazání Copilota z Windows. Ale bohužel ne všem
Microsoft udělal krok, který ještě před pár měsíci vypadal nemyslitelně. Copilot, integrovaný AI asistent ve Windows, už není navždy přilepený k systému. V nejnovějších testovacích verzích Windows 11 ho lze skutečně odinstalovat, ne jen skrýt nebo vypnout. Změna ale není tak revoluční, jak by se mohlo zdát. Ve skutečnosti se týká jen velmi úzké skupiny počítačů.
Možnost odstranit Copilot dostaly jen edice Windows 11 Pro, Enterprise a Education. To jsou varianty určené pro firmy, školy a instituce, kde počítače spravují centrálně administrátoři. Domácí edice Windows 11 Home tuto volbu nemají a běžný uživatel se k ní nijak nedostane.
Microsoft k tomu přidal novou skupinovou politiku s názvem RemoveMicrosoftCopilotApp. Nejde o položku v nastavení, ale o nástroj určený správcům IT infrastruktury. Prakticky to znamená, že i když někdo Copilota na firemním notebooku nechce, nemůže ho odstranit sám. Záleží výhradně na rozhodnutí správce systému.
Když i administrátor narazí
Ani firmy to ale nemají jednoduché. Microsoft nastavil odinstalaci Copilota tak, aby ji bylo možné provést jen za velmi specifických okolností. Nestačí mít správnou edici Windows a administrátorská práva.
Copilot lze odebrat pouze tehdy, když jsou v systému současně přítomné dvě varianty služby, tedy běžný Microsoft Copilot a Microsoft 365 Copilot. Zároveň platí, že aplikaci nesmí nainstalovat uživatel ručně. Musí jít o tu, která přišla do systému automaticky přes aktualizace.
Největší překážkou je ale časový limit. Copilot nesmí být spuštěn po dobu posledních 28 dnů. To by samo o sobě bylo složité, jenže Windows má Copilot ve výchozím nastavení mezi aplikacemi, které se spouštějí automaticky při přihlášení. Pokud to správce nebo uživatel včas nezměnil, Copilot se systémem běžel a odinstalace se tím zablokovala.
V praxi by tak správce musel celý měsíc hlídat, aby se Copilot ani jednou neaktivoval. Ve firemním provozu, kde se počítače pravidelně restartují a aktualizují, je to téměř nereálné.
Zdroj: Shutterstock
Proč o to lidé vlastně stojí
Copilot se stal symbolem toho, jak se Windows mění. Z klasického operačního systému se postupně stává platforma úzce propojená s cloudem a s účtem Microsoftu. Pro některé uživatele je AI asistent užitečný nástroj, pro jiné spíš nechtěný zásah do soukromí a způsobu práce.
Napětí kolem Copilota bylo vidět už na jaře, kdy kvůli chybě v aktualizaci na části počítačů dočasně zmizel. Místo vlny stížností se na sociálních sítích objevila spíš úleva a ironické poznámky, že jde o jednu z nejlepších neplánovaných funkcí Windows.
To ukázalo, že poptávka po možnosti nechat zmizet Copilota existuje. Microsoft ji teď formálně uznal, ale jen v rámci přísně kontrolovaného prostředí.
Co z toho mají běžní uživatelé
Pro většinu lidí se nic nemění. Pokud mají Windows 11 Home nebo osobní počítač bez firemní správy, Copilot zůstává součástí systému. Lze ho skrýt, vypnout nebo ignorovat, ale skutečně ho odstranit zatím ne.
Pro firmy je ale tahle změna důležitý signál. Microsoft poprvé přiznává, že AI asistent není univerzálně vítaný a že existují situace, kdy má smysl ho ze systému úplně odstranit. I když je cesta zatím složitá a svázaná podmínkami, je to posun oproti době, kdy byl Copilot prakticky neodstranitelný.