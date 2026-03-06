Šokující číslo: Jen 13 % e-mailů na světě píšou lidé. Zbytek vytvářejí stroje
Když se e-mail v devadesátých letech začal masově používat, šlo především o přímou komunikaci mezi lidmi. Někdo napsal zprávu, odeslal ji a druhý člověk si ji přečetl. Dnes už tento obraz realitě příliš neodpovídá.
Podle analýzy společnosti Hostinger tvoří e-maily psané lidmi jen asi 13 procent globálního provozu. Zbytek vzniká automaticky. Generují je marketingové platformy, firemní systémy, internetové služby nebo sociální sítě.
Stačí se podívat na běžnou schránku. Potvrzení registrace, upozornění na změnu hesla, reklamní nabídky, newslettery nebo automatické notifikace. Velká část těchto zpráv nikdy nevznikla jako běžný text napsaný člověkem. Jsou výsledkem automatizovaných procesů, které běží na serverech nepřetržitě.
Firmám takový způsob komunikace dává smysl. Automatické rozesílání umožňuje oslovit obrovské množství lidí během několika sekund. Pro příjemce ale často znamená jediné. Inbox je plný zpráv, které vlastně nikdo osobně nepsal.
Filtry zachytí velkou část zpráv
S rostoucím množstvím automatických e-mailů se zároveň zvyšuje tlak na bezpečnostní filtry. Ty mají zabránit tomu, aby se do schránek dostaly podvodné nebo škodlivé zprávy.
Data z analýzy ukazují, že do skutečné doručené pošty se dostane méně než polovina e-mailů. Přibližně 44 procent zpráv skončí v hlavním inboxu. Zbytek systém vyhodnotí jako potenciálně nebezpečný nebo nežádoucí.
Velká část blokovaných e-mailů souvisí s phishingem, podvody nebo škodlivým softwarem. Významný podíl tvoří také automatické kampaně, které spamové filtry vyhodnotí jako nevyžádanou komunikaci.
Pro poskytovatele e-mailových služeb je to neustálý souboj. Filtry musí být dostatečně přísné, aby chránily uživatele, ale zároveň nesmí blokovat legitimní zprávy.
Proměna e-mailu má dopad i na firmy, které ho používají jako marketingový nástroj. Dlouhá léta se úspěšnost kampaní posuzovala podle jednoduchých ukazatelů, například kolik lidí zprávu otevřelo nebo kolik kliklo na odkaz.
Jenže dnešní realita je složitější. Mnoho e-mailových klientů blokuje sledovací prvky, které tyto statistiky vytvářely. Část otevření tak není vůbec zaznamenána, jiná vznikají automaticky bez skutečné interakce uživatele.