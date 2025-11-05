CDR.cz - Vybráno z IT

Inženýři z USA přišli s revolučním chlazením pro datacentra

Středa, 5 Listopad 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Umělá inteligence roste tak rychle, že ji začíná přehřívat vlastní výkon. Inženýři z University of California San Diego představili novou technologii chlazení, která využívá odpařování místo ventilátorů – a mohla by ušetřit obrovské množství energie i vody.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Datacentra a servery, které napájí umělou inteligenci a cloudové služby, se stávají energetickými monstry. Z celkové spotřeby energie může chlazení představovat až 40 %. Každý nový model AI znamená nejen vyšší výkon, ale i větší teplo - a právě to se stává limitem dalšího rozvoje.

Vědci z University of California San Diego proto hledali způsob, jak tento problém vyřešit bez potřeby drahých ventilátorů, hlučných chladicích věží nebo složitých kapalinových systémů. A uspěli - pomocí technologie, která využívá přirozený fyzikální proces - odpařování.

Základem nového systému je tenká vláknitá membrána, složená z mikroskopických pórů propojených do jemné sítě. Kapalina, která proudí pod membránou, se přirozeně vzlínáním dostává na povrch, kde se odpařuje a přitom odvádí teplo pryč.

Tento proces probíhá bez přídavné energie - nepotřebuje čerpadla, ventilátory ani ventilátory. Stačí fyzika sama. V laboratorních testech membrána dokázala odvádět až 800 wattů tepla na jeden centimetr čtvereční, což je výkon, jakého běžné chladicí systémy nedosahují ani s aktivním pohonem.

Zdroj: Shutterstock

Výhody oproti klasickému chlazení

Tradiční chlazení v datacentrech spotřebovává nejen elektřinu, ale i obrovské množství vody. Odpařovací věže a vodní okruhy musí být nepřetržitě napájené a údržba je nákladná.

Nová membrána naproti tomu pracuje pasivně, bez mechanických částí a bez rizika varu nebo ucpání - díky přesně zvolenému rozměru pórů. Vědci ji původně vyvíjeli pro filtrační systémy, ale její vlastnosti se ukázaly jako ideální právě pro odvádění tepla.

„Odpařování má vyšší hustotu přenosu tepla než proudění vzduchu nebo kapaliny,“ vysvětlil profesor Renkun Chen, který projekt vedl. „Klíčem je mít materiál, který zvládne rovnováhu mezi průchodností a pevností - a to se nám podařilo.“

Tým nyní pracuje na prototypu takzvaných cold plates - plochých modulů, které se připevňují přímo na procesory a grafické čipy. Pokud testy dopadnou podle očekávání, technologie by se mohla dostat do komerční praxe během několika let.

Cílem je nejen zlepšit výkon chlazení, ale i snížit energetickou stopu datacenter, která dnes spotřebovávají tolik elektřiny jako celé menší státy. A pokud se trend růstu AI nezmění, do roku 2030 by se mohla spotřeba energie na chlazení dokonce zdvojnásobit.

Zajímavé je, že samotná membrána vznikla původně pro úplně jiný účel - filtrační systémy. Nikdo netušil, že právě tento materiál může zvládnout i extrémní tepelný výkon bez poškození. V tom spočívá síla současného výzkumu - spojování disciplín, které spolu na první pohled nesouvisejí.

Profesor Chen k tomu dodává: „Nejde jen o chlazení - jde o nový způsob, jak přemýšlet o materiálech. Dřív jsme se soustředili na vodivost nebo proudění, teď zkoumáme fyzikální procesy, které se dějí samy.“

Tagy: 
datacentrum, chlazení, AI
Zdroje: 

ScitechDaily.com

nahlásit chybu

OpenAI bojuje s politickou podjatostí. Ale co vlastně znamená „objektivita“?

OpenAI představila studii, jejímž cílem je omezit politickou zaujatost ChatGPT. Firma tvrdí, že chce, aby model byl objektivní a důvěryhodný. Kritici ale upozorňují, že místo hledání pravdy jde spíše o snahu, aby se chatbot choval jako neutrální nástroj, který uživatelům nepochlebí, a už vůbec ne v politice.

ChatGPT hlásí 2,5 miliardy dotazů denně. Roste rychleji než kdy dřív

ChatGPT se stává nedílnou součástí digitálního života milionů lidí. Podle nejnovějších údajů od OpenAI se na tuto umělou inteligenci každý den obrací uživatelé s neuvěřitelnými 2,5 miliardy dotazů. A i když je to stále méně než u Googlu, růst ChatGPT je ohromující – za osm měsíců se počet denních dotazů více než zdvojnásobil.

AI zachránila vesmírný teleskop Jamese Webba za 10 miliard dolarů

James Webbův teleskop měl problém s rozmazanými snímky. Oprava by dřív znamenala miliardovou misi do vesmíru - tentokrát ale stačil kód. Dvojice mladých vědců ze Sydney využila AI, která vrátila teleskopu jeho dokonalé vidění.

Chatbot místo úředníka? Vládní portál AI.gov má řídit komunikaci s občany

Tajný vládní projekt USA pod vedením Donalda Trumpa unikl na veřejnost: připravovaný portál AI.gov má být digitální revolucí ve státní správě. Odhalení webu s datem spuštění na Den nezávislosti přináší víc otázek než odpovědí – zejména o budoucnosti úřadů, soukromí a lidských pracovních míst.

Tisíce konverzací z ChatGPT byly veřejné – bez vědomí uživatelů

ChatGPT čelí nečekané vlně kritiky poté, co se ukázalo, že tisíce soukromých konverzací byly veřejně dostupné přes Google. OpenAI mezitím tiše stáhla experimentální funkci, která to umožnila. Mnozí uživatelé vůbec netušili, že jejich osobní zpovědi – včetně detailů o duševním zdraví či vztazích – se staly součástí veřejného internetu.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi