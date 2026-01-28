CDR.cz - Vybráno z IT

OpenAI otevřeně přiznává, že ChatGPT dnes píše mnohem hůř než dřív

Středa, 28 Leden 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Šéf OpenAI otevřeně přiznal, že ChatGPT dnes nepíše tak dobře jako dřív. Nejde o chybu ani náhodu, ale o důsledek cíleného vývoje, který dal přednost matematice, logice a kódu před jazykem.
Když OpenAI poprvé uspořádala veřejné setkání s vývojáři, zazněla tam věta, kterou by ještě před rokem čekal málokdo. ChatGPT se podle vlastních slov firmy v oblasti psaní zhoršil. Ne kosmeticky, ne subjektivně, ale reálně. A vedení to nijak nezlehčuje.

Přiznání přišlo přímo od Sam Altman, který odpovídal na dotaz jednoho z účastníků. Ten se ptal, proč aktuální model nepůsobí jazykově tak přirozeně jako starší verze. Altman odpověděl bez obalu. Udělali to tak schválně. A zpětně vidí, že to nebylo ideální rozhodnutí.

Vývoj má limity a něco vždy zaplatí cenu

Podstata problému je překvapivě prostá. Trénink velkého jazykového modelu není bezedná studna. Firma má omezený čas, výpočetní kapacity i lidi. U nejnovější generace se rozhodla soustředit téměř veškerou energii na schopnosti, které dnes firmy nejvíc poptávají. Přesné uvažování, matematiku, práci s kódem, technické úlohy a inženýrské scénáře.

Zdroj: Shutterstock

Výsledkem je model, který je v těchto oblastech výrazně silnější než dřív. Zároveň ale ztratil část lehkosti, rytmu a stylistického citu, na který si lidé zvykli. Texty jsou často správné, ale působí ploše. Dialogy někdy zní mechanicky. A kreativní psaní už nemá takovou přirozenost jako u starších verzí.

OpenAI to nepopírá. Naopak. Altman přímo řekl, že psaní bylo zanedbáno ve prospěch takzvané inteligence. A že se to musí napravit.

Ekonomika AI mluví jasně

Za tímto rozhodnutím je i tvrdá realita byznysu. Zatímco běžní uživatelé platí fixní předplatné a jsou citliví na cenu, firmy a vývojáři fungují jinak. Platí za výkon, za objem práce a za to, co jim AI reálně ušetří. Právě tam má OpenAI dnes největší příjmy.

Dává tedy smysl, že se vývoj zaměřil na oblasti, které generují peníze. Jenže tím vznikl nepříjemný vedlejší efekt. Nástroj, který lidé používali i jako psacího partnera, začal ztrácet lidský tón. A toho si všimli nejen novináři nebo copywriteři, ale i běžní uživatelé.

Altman zároveň naznačil, že tento stav není konečný. Budoucí verze mají znovu posílit práci s jazykem a stylem. Ne proto, že by to bylo hezké navíc, ale proto, že bez kvalitního psaní ztrácí ChatGPT část své identity.

OpenAI, umělá inteligence, AI
Gadgets360.com

