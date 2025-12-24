Vánoce a internetové pasti. Jak poznat podvod, když vypadá dokonale
Vánoce jsou obdobím slev, balíčků a rychlých rozhodnutí. Právě na tom dlouhodobě staví internetoví podvodníci. Letos však mají v rukou nástroj, který jejich snahu výrazně posunul. Umělou inteligenci. To, co dříve vyžadovalo čas, zkušenosti a technické znalosti, dnes zvládne prakticky kdokoliv během několika minut.
Bezpečnostní analytici upozorňují, že počet vánočně laděných phishingových útoků i podezřelých reklam roste skokově. Nejde přitom jen o objem, ale hlavně o kvalitu. Texty jsou jazykově čisté, bez chyb, grafika odpovídá zavedeným značkám a komunikace působí osobně. Právě to je zásadní změna oproti minulým letům.
Podvody, které letos dominují
Jedním z nejčastějších scénářů zůstávají falešné zprávy o doručení zásilky. Přicházejí formou e-mailu nebo SMS a tváří se jako upozornění od přepravních společností. Informují o nedoručeném balíku, chybějících údajích nebo nutnosti doplatku. Odkaz vede na stránku, která vypadá jako oficiální rozhraní dopravce. Cílem je získání přihlašovacích údajů nebo platebních informací.
Zdroj: Shutterstock
Výrazně přibylo také falešných e-shopů s mimořádně výhodnými vánočními nabídkami. Často se šíří prostřednictvím reklam na sociálních sítích a na první pohled působí důvěryhodně. Některé z nich dnes využívají i automatické chatovací asistenty, kteří odpovídají na dotazy a simulují zákaznickou podporu. Po zaplacení však zboží nikdy nedorazí a citlivá data končí v rukou útočníků.
Specifickou kapitolou jsou vánoční soutěže a rozdávání dárků. Slíbí výhru prakticky každému, kdo se zapojí. Jedinou podmínkou bývá zaplacení drobného poplatku za doručení. Právě ten je záminkou k odcizení údajů z platební karty. Tyto kampaně cílí hlavně na emoce a pocit, že by byla škoda nabídku nevyužít.
Jak zůstat ve svátečním shonu v bezpečí
Základem je nedůvěřovat zprávám, které člověk nečeká. Pokud přijde oznámení o balíku, je vždy bezpečnější ověřit stav objednávky přímo u prodejce nebo v oficiální aplikaci dopravce. Klikání na odkazy v SMS zprávách patří k nejčastějším chybám.
U lákavých nabídek se vyplatí krátká pauza. Otevřít nový panel v prohlížeči, zadat název obchodu ručně a ověřit, zda skutečně existuje. Falešné e-shopy často fungují jen krátce a nejsou dohledatelné mimo reklamu, která na ně vede.
Podobně je dobré přistupovat k soutěžím na sociálních sítích. Důvěryhodné značky obvykle nepožadují žádné poplatky za výhru a jejich profily mají delší historii. Pokud někdo rozdává drahé zboží a zároveň žádá platbu za dopravu, je to silný varovný signál.