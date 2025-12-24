CDR.cz - Vybráno z IT

Vánoce a internetové pasti. Jak poznat podvod, když vypadá dokonale

Středa, 24 Prosinec 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, Bezpečnost

Zdroj: Shutterstock

Vánoční sezona tradičně přeje internetovým podvodům, letos ale situace eskaluje. Díky umělé inteligenci vypadají phishingové e-maily, falešné obchody i soutěže přesvědčivěji než kdy dřív a odhalit je je stále těžší.
Vánoce jsou obdobím slev, balíčků a rychlých rozhodnutí. Právě na tom dlouhodobě staví internetoví podvodníci. Letos však mají v rukou nástroj, který jejich snahu výrazně posunul. Umělou inteligenci. To, co dříve vyžadovalo čas, zkušenosti a technické znalosti, dnes zvládne prakticky kdokoliv během několika minut.

Bezpečnostní analytici upozorňují, že počet vánočně laděných phishingových útoků i podezřelých reklam roste skokově. Nejde přitom jen o objem, ale hlavně o kvalitu. Texty jsou jazykově čisté, bez chyb, grafika odpovídá zavedeným značkám a komunikace působí osobně. Právě to je zásadní změna oproti minulým letům.

Podvody, které letos dominují

Jedním z nejčastějších scénářů zůstávají falešné zprávy o doručení zásilky. Přicházejí formou e-mailu nebo SMS a tváří se jako upozornění od přepravních společností. Informují o nedoručeném balíku, chybějících údajích nebo nutnosti doplatku. Odkaz vede na stránku, která vypadá jako oficiální rozhraní dopravce. Cílem je získání přihlašovacích údajů nebo platebních informací.

Zdroj: Shutterstock

Výrazně přibylo také falešných e-shopů s mimořádně výhodnými vánočními nabídkami. Často se šíří prostřednictvím reklam na sociálních sítích a na první pohled působí důvěryhodně. Některé z nich dnes využívají i automatické chatovací asistenty, kteří odpovídají na dotazy a simulují zákaznickou podporu. Po zaplacení však zboží nikdy nedorazí a citlivá data končí v rukou útočníků.

Specifickou kapitolou jsou vánoční soutěže a rozdávání dárků. Slíbí výhru prakticky každému, kdo se zapojí. Jedinou podmínkou bývá zaplacení drobného poplatku za doručení. Právě ten je záminkou k odcizení údajů z platební karty. Tyto kampaně cílí hlavně na emoce a pocit, že by byla škoda nabídku nevyužít.

Jak zůstat ve svátečním shonu v bezpečí

Základem je nedůvěřovat zprávám, které člověk nečeká. Pokud přijde oznámení o balíku, je vždy bezpečnější ověřit stav objednávky přímo u prodejce nebo v oficiální aplikaci dopravce. Klikání na odkazy v SMS zprávách patří k nejčastějším chybám.

U lákavých nabídek se vyplatí krátká pauza. Otevřít nový panel v prohlížeči, zadat název obchodu ručně a ověřit, zda skutečně existuje. Falešné e-shopy často fungují jen krátce a nejsou dohledatelné mimo reklamu, která na ně vede.

Podobně je dobré přistupovat k soutěžím na sociálních sítích. Důvěryhodné značky obvykle nepožadují žádné poplatky za výhru a jejich profily mají delší historii. Pokud někdo rozdává drahé zboží a zároveň žádá platbu za dopravu, je to silný varovný signál.

Diskuze
Tagy: 
podvod, bezpečnost, e-mail
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Konec soukromí online? Británie řeší prolomení šifrování

Online Safety Act v Británii sice přitáhl pozornost kvůli povinnému ověřování věku, ale skutečné riziko se skrývá jinde – v možném narušení šifrování soukromých zpráv. Kontroverzní „špionážní klauzule“ sice byla dočasně pozastavena, avšak tlak na zpřístupnění našich komunikací stále sílí.

Kód vygenerovaný AI má spoustu zranitelností: Odpovědnost padá na lidské týmy

Umělá inteligence se doslova přes noc stala nedílnou součástí vývoje softwaru. Podle nejnovějšího reportu The State of AI in Security & Development od společnosti Aikido Security je již více než 24 % produkčního kódu na světě psáno za pomocí AI jazykových modelů. Na první pohled jde o ohromující krok kupředu, kdy firmy nepochybně získávají efektivnější vývoj, nižší náklady a rychlejší nasazení nových funkcionalit. Jenže je tu ještě ta stinná stránka, která je mnohem syrovější, než ten krásný a barevný zevnějšek.

Google vylepšuje Android: Circle to Search odhalí podvodný obsah na displeji

Nejnovější aktualizace Androidu přináší funkce, které mají uživatelům usnadnit komunikaci, zvýšit bezpečnost a nabídnout více možností personalizace. Nejvíce pozornosti přitom poutá vylepšené Circle to Search, které nově upozorní na možný podvod přímo na obrazovce telefonu.

Bezpečnostní expert varuje: Na LinkedInu můžete mimoděk sloužit cizí moci

Odborník na bezpečnost bije na poplach: Zaměstnanci obranného sektoru často nevědomky sdílí klíčové informace na LinkedInu. I zdánlivě nevinné detaily mohou sloužit cizím mocnostem k cílené špionáži. Náklady? Více než 12 miliard australských dolarů ročně.

Tahle VPN vás prý neprozradí. Ani kdyby chtěla

VPN služby obvykle spoléhají na „no-log“ politiku a důvěru uživatelů. Novinka jménem VP.net však slibuje něco úplně jiného – technické řešení, které fyzicky znemožní sledovat uživatele, a to i samotnému provozovateli. Místo slibů tak přichází matematicky ověřitelné soukromí, které má ambici změnit pravidla hry.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi