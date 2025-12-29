Gmail se konečně láme. Primární e-mail už nemusí být navždy
V oficiální nápovědě ke Google účtům se objevila zmínka o možnosti nastavit si novou adresu s koncovkou @gmail.com, aniž by bylo nutné zakládat celý nový účet. Informace zatím působí nenápadně, nejsou široce komunikované a objevily se jen v některých jazykových verzích. Přesto dávají smysl v kontextu toho, jak se práce s digitální identitou mění.
Nová adresa, stejný účet
Podle dostupných informací by změna hlavní gmailové adresy fungovala tak, že původní e-mail zůstane jako alias. To znamená, že uživatel dál přijímá i odesílá poštu pod starou adresou, může se s ní přihlašovat do služeb jako YouTube nebo Mapy a nikdo jiný ji nemůže převzít. Změní se pouze to, která adresa je považovaná za hlavní.
Zdroj: Shutterstock
Zajímavé je, že Google počítá i s návratem zpět. Pokud si někdo novou adresu rozmyslí, může si starou opět nastavit jako primární. Zároveň ale existují limity. Změna nepůjde provádět neomezeně často a po nastavení nové adresy má následovat roční pauza, než bude možné přidat další.
Proč by to Google vůbec dělal
Důvodů může být víc. Mnoho uživatelů dnes řeší profesionalizaci své online identity, oddělení osobního a pracovního života nebo prostě jen stud za adresu, kterou si vytvořili před patnácti lety. Dosud to Google řešil spíš obcházením, například přes aliasy nebo nové účty. To ale znamenalo složité přechody, přesuny dat a zbytečný chaos.
Možnost změnit hlavní adresu bez ztráty historie, přihlášení a vazeb na další služby dává smysl jak uživatelům, tak Googlu. Snižuje to tlak na zakládání dalších účtů a zároveň to udržuje lidi v jednom ekosystému.