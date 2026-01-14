CDR.cz - Vybráno z IT

Programátoři už bez AI skoro nepracují. Přesto jejímu kódu nevěří

Středa, 14 Leden 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Umělá inteligence dnes generuje významnou část programátorského kódu. Přesto jí většina vývojářů nedůvěřuje a mnozí její výstupy nekontrolují dost pečlivě. Vzniká tím riziko, které může mít dopad na bezpečnost i stabilitu aplikací.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Ještě před pár lety bylo psaní kódu pomocí umělé inteligence spíš kuriozitou. Dnes se z něj stal nástroj, bez kterého si mnoho programátorů neumí představit běžný pracovní den. Aktuální čísla ukazují, že AI se dnes podílí na zhruba čtyřech z deseti řádků kódu, které vznikají v moderních softwarových projektech. A ten podíl dál rychle roste.

Na první pohled to vypadá jako splněný sen. Rychlejší vývoj, méně rutinní práce, víc prostoru pro nápady. Jenže pod povrchem se objevuje nepříjemný rozpor. Vývojáři AI používají stále víc, ale věří jí stále míň.

Drtivá většina programátorů otevřeně přiznává, že kód vytvořený umělou inteligencí považuje za nespolehlivý. Bojí se chyb, bezpečnostních děr i nečekaného chování aplikací. Zároveň ale skoro polovina z nich přiznává, že výstupy AI neprochází pokaždé důkladnou kontrolou, než je odešle do projektu. Jinými slovy, do reálných systémů se dostává kód, o jehož kvalitě si lidé sami nejsou jistí.

Zdroj: Shutterstock

Důvod je prostý a hodně lidský. Kontrola cizího kódu, zvlášť toho, který generoval stroj, je únavná. Umělá inteligence totiž dokáže psát velmi přesvědčivě. Všechno vypadá správně, strukturovaně a logicky. Jenže drobné chyby se často skrývají tam, kde je na první pohled nikdo nehledá. Problémy se pak projeví až ve chvíli, kdy aplikaci používají tisíce lidí.

Navíc platí, že AI se učí z obrovských databází veřejného kódu, kde je vedle kvalitních řešení i spousta špatných návyků. Výsledky proto mohou působit profesionálně, ale ve skutečnosti obsahují postupy, které by zkušený vývojář nepoužil. To vytváří zvláštní druh falešného klidu. Kód vypadá dobře, tak se pošle dál.

Nezávislé analýzy už dnes ukazují, že software vytvořený pomocí AI mívá výrazně víc problémů než kód psaný ručně. Nejde jen o drobnosti. Objevují se i chyby, které mohou otevřít cestu k útokům nebo způsobit výpadky služeb.

Celá situace se ještě komplikuje tím, jak vývojáři tyto nástroje používají. Mnozí pracují s osobními účty místo firemních, což znamená, že části zdrojových kódů nebo interních dat končí mimo kontrolu organizací. Pro firmy, které nesou odpovědnost za bezpečnost svých aplikací, je to tichý, ale vážný problém.

Umělá inteligence bezpochyby posunula programování o velký kus dopředu. Urychluje práci a dává lidem nové možnosti. Zároveň ale přinesla nové druhy rizik, na které zatím není celý obor připravený.

V digitálním světě, kde stroje píší čím dál větší část toho, co používáme každý den, už nejde jen o to, kolik kódu zvládnou vyprodukovat. Důležitější je, jestli ho někdo opravdu čte, chápe a nese za něj odpovědnost. Pokud ne, může se rychlost, která dnes působí jako výhoda, změnit v problém, který bude stát hodně času i peněz.

Diskuze
Tagy: 
AI, umělá inteligence, programování
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

YouTube představuje obranu proti kradení tváří umělou inteligencí

YouTube spouští nástroj, který dokáže rozpoznat, zda video používá cizí tvář nebo hlas vytvořený umělou inteligencí. Nová funkce má chránit tvůrce před deepfaky a zneužitím identity, i když za cenu, že Google získá ještě víc osobních dat.

Microsoft chystá AI uživatele: Umělí kolegové dostanou e-mail i účet v Teams

Microsoft připravuje zcela nový druh umělé inteligence pro podniky. Takzvaní Agentic Users budou fungovat jako samostatní uživatelé s vlastní identitou, e-mailem i účtem v Teams. Dokážou se účastnit porad, psát e-maily, upravovat dokumenty a spolupracovat s lidmi i dalšími AI.

900 milionů vs 79 milionů: ChatGPT totálně válcuje Copilota

Ať už na Windows nebo mobilu, ChatGPT jasně přebíjí Microsoft Copilot – stačí se podívat na čísla stažení a využití. Zatímco ChatGPT už překonal 900 milionů stažení, Copilot se potácí kolem 79 milionů. Co za tím stojí? Podívejme se na příčiny i možná řešení.

Miliony lidí netuší, že jejich rozhovory s AI může číst cizí kód

Bezplatná rozšíření pro prohlížeče mohou zachytávat kompletní rozhovory s AI nástroji. Nejde o teorii, ale o konkrétní technické řešení, které běží na pozadí milionů instalací a sbírá citlivá data uživatelů.

Nový nástroj Datavzrd: Čitelné datové sady bez programování

Datavzrd je nový open-source nástroj z Univerzity Duisburg Essen, který ze složitých tabulek automaticky vytvoří interaktivní HTML report. Bez nutnosti programování, bez serveru – přehledný výsledek přímo do e-mailu, vědeckého manuskriptu nebo webu.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi