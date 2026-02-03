Microsoft couvá. Umělá inteligence ve Windows 11 už není svatá kráva
Ještě nedávno to vypadalo, že umělá inteligence bude ve Windows 11 všude. Tlačítka Copilota se objevovala v systémových nabídkách, v poznámkovém bloku, v Malování a v dalších základních aplikacích. Pro část uživatelů to ale nebyl krok vpřed, spíš pocit, že jim někdo vnucuje funkce, o které si neřekli.
Právě tahle nespokojenost podle informací z dobře obeznámených zdrojů vede Microsoft k přehodnocení celé strategie. Firma má interně uznat, že ne každá integrace AI dává smysl a že množství Copilot prvků v rozhraní zašlo příliš daleko. Výsledkem má být omezení některých integrací a pozastavení přidávání dalších AI tlačítek do systémových aplikací.
Nejde přitom o úplné odmítnutí umělé inteligence. Spíš o snahu oddělit skutečně užitečné funkce od těch, které působí jen jako marketingová výplň. Uživatelé dlouhodobě kritizují, že se Windows místo stability a výkonu soustředí na efektní novinky, které běžnou práci nijak nezlepšují.
Funkce Recall jako varování
Zvláštní pozornost má nově vzbudit funkce Recall, která pracuje s průběžně pořizovanými snímky obrazovky a umožňuje se v minulých činnostech systému „vracet v čase“. Právě tato funkce vyvolala obavy o soukromí i bezpečnost dat a stala se symbolem toho, kam až může snaha o chytrý systém zajít.
Podle dostupných informací ani samotný Microsoft není s aktuální podobou Recall spokojený. Interně se má mluvit o tom, že koncept v této podobě selhal. Firma prý zvažuje zásadní úpravy, případně i změnu názvu, aby se od problematické pověsti alespoň částečně odstřihla. Úplné zrušení ale na stole zatím není, spíš hledání formy, která by byla pro uživatele přijatelnější. Celá situace dobře ilustruje náladu kolem Windows 11. AI může být silný nástroj, ale jen tehdy, když slouží systému, ne naopak.