Microsoft to přehnal? Nový Start ve Windows 11 působí jako druhá plocha

Pondělí, 2 Březen 2026 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Nové Start menu ve Windows 11 se postupně dostává mezi uživatele a už teď vyvolává silné reakce. Někteří chválí modernější vzhled, jiní kritizují velikost a omezené možnosti úprav. Diskuze připomíná dobu, kdy Microsoft představil kontroverzní Windows 8.
Microsoft začal na konci roku 2025 postupně rozšiřovat přepracované Start menu pro Windows 11. Místo jednotné reakce se ale rozjela ostrá debata. Část uživatelů redesign vítá, jiní mluví o kroku zpět. A překvapivě silně se vrací přirovnání k Windows 8, systému, který kdysi rozdělil komunitu kvůli celoobrazovkové Start obrazovce.

Hlavní výtka směřuje k velikosti nového menu. Někteří uživatelé tvrdí, že zabírá příliš velkou část plochy a působí jako druhý desktop. Kritika zesiluje zejména u zařízení s větší úhlopříčkou, kde systém aktivuje širší rozložení s více sloupci ikon. Výsledkem je panel, který může na první pohled působit robustně a méně kompaktně než dříve.

Je ale fér dodat, že velikost není stejná na všech zařízeních. Windows 11 přizpůsobuje Start menu podle rozlišení a měřítka zobrazení. Na menších displejích je rozložení užší a kritika zde není tak výrazná. Část uživatelů navíc tvrdí, že si na nový vzhled rychle zvykli a oceňují lepší přehlednost připnutých aplikací.

Personalizace zůstává slabým místem

Druhá vlna kritiky se týká možností přizpůsobení. Microsoft nově nabízí kategoriální zobrazení seznamu aplikací, které má působit organizovaněji. V praxi ale systém automaticky třídí programy do skupin, které ne vždy dávají smysl. Herní tituly, utility i běžné aplikace se mohou ocitnout v nelogických kategoriích a řada programů končí v obecné složce bez jasného zařazení.

Problém není jen v samotném třídění, ale hlavně v tom, že uživatel nemá možnost tyto kategorie upravit. Nelze přejmenovat skupiny, přesouvat aplikace mezi nimi ani vytvářet nové vlastní oddíly. V době, kdy je personalizace jedním z hlavních argumentů moderních systémů, působí tato uzavřenost překvapivě konzervativně.

Na druhou stranu se objevuje i pozitivní ohlas. Nové Start menu umožňuje odstranit sekci doporučených položek, která byla dlouhodobě kritizována jako rušivá. Pro část uživatelů je to jedna z nejlepších změn, které redesign přinesl. Zajímavý je i samotný fakt, že mnoho lidí nový vzhled zatím vůbec nemá. Přestože oficiální rozšiřování začalo už v listopadu 2025, aktualizace přichází postupně a nerovnoměrně. 

