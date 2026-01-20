Konec zbytečných resetů. Windows umožní obnovu aplikací i nastavení při startu
Microsoft chystá změnu, která může znatelně ulevit správcům IT i samotným uživatelům. Rozšíření funkce Windows Backup for Organizations přinese možnost obnovy systému při úplně prvním přihlášení do Windows 11. Nejde o drobný detail, ale o zásadní posun v tom, jak se s novým nebo přeinstalovaným počítačem pracuje.
Dosud platilo, že obnova aplikací a nastavení probíhala během úvodního průvodce při prvním spuštění zařízení. Pokud tento krok někdo přeskočil, ať už omylem nebo z nepozornosti, cesta zpět byla složitější. Nově se objeví další nabídka při prvním přihlášení uživatele do systému. Windows tak nabídnou takzvanou druhou šanci, která umožní obnovit nastavení systému, připnuté položky nabídky Start i seznam aplikací z Microsoft Store.
Zdroj: Shutterstock
Větší klid pro firmy i uživatele
Z pohledu organizací je změna praktická hlavně při hromadném nasazování nových počítačů nebo přechodu na novější verzi systému. Zaměstnanci se po přihlášení dostanou k prostředí, které dobře znají, bez nutnosti zdlouhavého ručního nastavování. To znamená méně prostojů a rychlejší návrat k práci.
Microsoft zároveň zdůrazňuje, že pokud uživatel obnovu při prvním spuštění vědomě odmítne, systém jeho volbu respektuje a nebude ji vnucovat znovu. Novinka se má týkat hybridně připojených zařízení, víceuživatelských konfigurací i cloudových počítačů Windows 365.