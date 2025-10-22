CDR.cz - Vybráno z IT

Konec Messengeru na PC je oficiální: Meta přechází výhradně na web

Středa, 22 Říjen 2025 - 05:00 | Zazu | Operační systémy, Novinky, Software

Zdroj: Shutterstock

Messenger, který je dnes stále jednou z nejpoužívanějších chatovacích platforem na světě, končí na počítačích. Meta oznámila, že k 15. prosinci definitivně zablokuje desktopovou aplikaci na Windows i macOS. Všichni uživatelé budou zanedlouho vyzváni, aby si ji odstranili z počítače a pro další komunikaci přešli na webové rozhraní. Aplikace už stáhli z Microsoft Store i Apple App Store, tudíž ji už noví uživatelé nenaleznou a ti stávající mají poslední týdny na přechod.

Ačkoliv Meta všechny ujišťuje, že většina zpráv zůstane zachována díky propojení s Facebook účtem, tato mini-změna platí jen pro uživatele, kteří mají aktivované zabezpečení úložiště zpráv. Ten, kdo tuto funkci nemá zapnutou, může po ukončení aplikace o část konverzací přijít. Zprávy si však stále lze zkontrolovat v nastavení Messengeru, konkrétně v sekci soukromí, kde si lze ověřit, zda je zapnutá možnost bezpečného ukládání zpráv.

Dále je dobré zmínit, že společnost neuvedla žádný konkrétní důvod, proč tuto aplikaci ruší. Spekuluje se nad tím, že to dělají kvůli nízké aktivitě na desktopu ve srovnání s mobilní verzí a webovým rozhraním. Současně je impozantní to, že desktopová aplikace WhatsApp, která také patří Metě, zůstává v provozu a nadále se vyvíjí. To něco vypovídá o zájmu po Messengeru na počítačích; nejspíše byl dlouhodobě slabý a udržování aplikace se firmě jednoduše nevyplatilo. Dle říjnových statistik Statista je Messenger sice stále čtvrtou nejpoužívanější komunikační platformou na světě, ale v globálním měřítku stále ztrácí své přiznivce, narozdíl třeba od WhatsAppu, WeChat nebo Telegramu.

Jaké známe souvislosti?

Tento krok přichází krátce poté, co Meta oznámila další strategickou změnu: Od 15. ledna 2026 omezí chatovací boty na WhatsAppu pouze na svůj vlastní systém Meta AI. S největší pravděpodobností se snaží plout na vlně trendu centralizací a postupného omezování nástrojů třetích stran i služeb, které nejsou pro Metu klíčové z hlediska její dlouhodobé strategie a monetizace.

Pro běžné uživatele to znamená následující: Pokud mají zájem o Messenger, budou ho muset používat v prohlížeči. Za desktopovou aplikaci pak již nebude žádná další náhrada. Co se týče firem a zákaznických center, které Messenger mohly používat jako nástroj komunikace, v jejich případě bude nejlepším řešením přesunutí své komunikace na jinou platformu, která stále od počítačového, ne-webového softwaru neupustila.

Tagy: 
operační systém, Messenger, Windows 11
Zdroje: 

PCMag

nahlásit chybu

