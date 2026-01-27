CDR.cz - Vybráno z IT

Týden bez Windows 11: Proč je Linux Mint v běžném používání příjemnější

Úterý, 27 Leden 2026 - 05:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Windows 11 zůstává dominantním operačním systémem, ale ne pro každého. Linux Mint se v posledních letech stal alternativou pro uživatele, kteří hledají svižnější chod, méně rušivých prvků a větší kontrolu nad systémem.
Změna operačního systému bývá vnímána jako krok plný kompromisů. Obavy ze ztráty komfortu, nekompatibility nebo složitého nastavování jsou běžné. Právě proto stojí za pozornost Linux Mint, který se snaží tyto bariéry systematicky odbourávat a nabídnout prostředí blízké tomu, na co jsou uživatelé zvyklí z Windows.

Instalace probíhá z takzvaného live USB, které umožňuje systém nejprve vyzkoušet bez zásahu do disku. Celý proces je přímočarý a nevyžaduje registraci, účet ani licenční rozhodnutí. V porovnání s Windows 11 jde o výrazně méně svazující přístup, který dává uživateli prostor se rozhodnout až na základě reálné zkušenosti.

Linux Mint se nesnaží působit moderně za každou cenu. Místo toho staví na přehlednosti, stabilitě a konzistentním ovládání. Prostředí je čitelné, logické a nepůsobí dojmem, že by uživatele neustále někam tlačilo.

Klid, výkon a méně rušivých vlivů

Jedním z hlavních rozdílů oproti Windows 11 je celkový klid systému. Po spuštění nečekají doporučení, reklamní sdělení ani výzvy k aktivaci dalších služeb. Pracovní plocha je čistá a systém běží bez viditelných zásahů do soukromí uživatele.

Na starším nebo slabším hardwaru se rozdíl projeví okamžitě. Linux Mint má nižší nároky na paměť i procesor a netrpí množstvím procesů běžících na pozadí. Výsledkem je svižnější odezva a stabilnější chod i na počítačích, které už Windows 11 zvládají s obtížemi.

Důležitým prvkem je i absence rozsáhlé telemetrie. Systém neshromažďuje data o chování uživatele v takovém rozsahu, což ocení zejména ti, kteří chtějí mít nad svým počítačem větší kontrolu a méně pocitů, že jsou součástí cizí infrastruktury.

Svoboda, která není pro každého

Linux Mint ale není univerzálním řešením. Některé profesionální aplikace, zejména z prostředí Microsoft 365 nebo Adobe Creative Cloud, zde v plnohodnotné desktopové podobě nefungují. Existují alternativy i webové verze, ale ty nemusí vyhovovat každému pracovnímu postupu.

Určitou slabinou může být i podpora specifického hardwaru. Většina běžných zařízení funguje bez problémů, ale u tiskáren, dokovacích stanic nebo specializovaného příslušenství se může objevit nutnost ruční konfigurace. Nejde o zásadní překážku, spíše o daň za otevřený ekosystém.

Zdroj: Shutterstock

Linux Mint také nenabízí tak hluboké propojení s mobilními zařízeními, na jaké jsou uživatelé zvyklí u moderních komerčních systémů. Synchronizace notifikací, aplikací nebo služeb je možná, ale vyžaduje více nastavení a kompromisů.

Pro část uživatelů však právě tato zdrženlivost představuje výhodu. Linux Mint nepůsobí jako systém, který chce řídit způsob práce. Spíše poskytuje stabilní základ a nechává rozhodování na samotném uživateli.

operační systém, Windows 11, Linux
PCMag.com

