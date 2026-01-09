Co se děje s RAM? Ceny pamětí vystřelily a návrat zpět je v nedohlednu
Ještě v průběhu roku 2025 platilo nepsané pravidlo, že RAM se při stavbě počítače příliš neřeší. Vybrala se kapacita, zkontrolovala frekvence a šlo se dál. Tahle jistota se ale během několika měsíců rozpadla. Ceny pamětí rostou tempem, které je vidět i bez detailního sledování trhu, a nejvíc to pociťují uživatelé spoléhající na DDR4.
Dlouhé období stability vystřídal strmý růst. Zatímco ještě nedávno se 32GB DDR4 kit běžně pohyboval v rozmezí, které nepřesahovalo cenu lepšího chladiče, dnes se stejné sestavy prodávají za částky, které dřív patřily vyšší třídě procesorů. U větších kapacit je situace ještě výraznější. Paměťové kity o velikosti 64 GB se z cenově dostupného rozšíření pro náročnější uživatele staly zbožím, které dokáže výrazně zamíchat celým rozpočtem sestavy.
Když se grafy nevejdou na obrazovku
Zajímavý je i pohled na samotný vývoj cen. Dlouhé měsíce, kdy se křivka téměř nehýbala, dnes na grafech působí jako zploštělá minulost. Prudký nárůst v poslední části časové osy doslova mačká starší data do úzkého pásu. To není optický klam, ale důsledek skokového zdražení v relativně krátkém čase.
Zdroj: Shutterstock
Za růstem stojí více faktorů. Výrobci pamětí jako Samsung, SK Hynix nebo Micron logicky směřují kapacity tam, kde je největší poptávka a marže. Datová centra, umělá inteligence a hyperscalery dnes berou obrovské objemy pamětí, které dříve končily v běžných počítačích. Spotřebitelský trh se tak dostává až na druhou kolej.
DDR5 sice také zdražuje, ale její růst zatím nepůsobí tak dramaticky. I tam je ale patrné, že paměti přestávají být stabilní položkou s předvídatelnou cenou. Rozdíl je v tom, že DDR4 se používá v obrovském množství starších a středních sestav, kde výměna platformy nedává ekonomický smysl.
Nová realita pro stavitele PC
Důsledek je jednoduchý. RAM už není něco, co se do rozpočtu zapíše automaticky. Při stavbě nebo upgradu počítače se z ní stává komponent, který může konkurovat procesoru nebo grafické kartě. To je změna, která by ještě před rokem zněla přehnaně.
Zajímavé je, že ne všechny paměťové technologie reagují stejně. Ceny úložišť založených na NAND pamětech zůstávají zatím relativně klidné. O to víc vyniká kontrast s operačními pamětmi, jejichž zdražování působí rychle, plošně a bez jasného signálu, kdy by se mělo zastavit.