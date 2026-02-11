ChatGPT začal zobrazovat reklamy. Týká se to i vás
Ještě nedávno šlo jen o oznámení a testování. Teď už je to realita. OpenAI spustila zobrazování reklam v ChatGPT pro bezplatné uživatele. Reklamy se objevují až pod samotnou odpovědí, jsou jasně označené jako sponzorované a vizuálně oddělené. Podle OpenAI se nijak nepodílí na tom, co AI odpovídá. Jinými slovy: text odpovědi zůstává stejný, reklama je jen přidaná vrstva pod ním.
Zásadní je právě to oddělení. Nejde o situaci, kdy by vám chatbot nenápadně doporučoval produkt v textu. Reklama je viditelná, přiznaná a má vlastní prostor. Připomíná to spíš způsob, jakým fungují vyhledávače, kde se placené výsledky objevují vedle nebo pod těmi organickými.
OpenAI otevřeně říká, že při výběru reklamy bere v úvahu kontext konverzace, předchozí témata i interakce s reklamami. Princip je podobný tomu, na co jsou lidé zvyklí z jiných online služeb. Neznamená to ale, že by se historie chatu propsala do samotné odpovědi.
Jak se reklamám vyhnout a co to stojí
Kdo reklamy vidět nechce, má v zásadě tři možnosti. První je předplatné. Placené varianty ChatGPT, včetně Plus a Pro, zůstávají bez reklam. Cena začíná na částce kolem 20 dolarů měsíčně a OpenAI tím jasně říká, že reklama je výměnou za bezplatný přístup.
Druhá cesta existuje i bez placení, ale má háček. Uživatel se může rozhodnout pro verzi bez reklam výměnou za výrazně omezený počet zpráv. OpenAI zatím nezveřejnila přesné limity, ale už při přepnutí upozorňuje, že půjde o citelné omezení používání.
Třetí možnost je používat ChatGPT bez přihlášení. V tuto chvíli se reklamy zobrazují jen přihlášeným uživatelům. Jak dlouho to tak zůstane, ale není jisté. Nepřihlášený režim navíc přichází o personalizaci a schopnost AI lépe reagovat na dlouhodobé chování uživatele.
OpenAI otevřeně mluví o tom, že jde o test. Sbírá zpětnou vazbu a hledá rovnováhu mezi financováním služby a uživatelským komfortem. Dá se očekávat, že způsob zobrazování reklam se bude v následujících měsících měnit. Jisté ale je, že ChatGPT vstoupil do fáze, kdy bezplatný provoz už nebude úplně bez kompromisů.