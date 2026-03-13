Jak vypnout Gemini v telefonu: jednoduchý postup, který zvládne každý
Google v posledních měsících postupně rozšiřuje svou umělou inteligenci Gemini do mobilních telefonů. Na mnoha zařízeních se objevuje jako náhrada za klasického Google Asistenta. Někomu přináší nové možnosti, jiným naopak překáží. Dobrá zpráva je, že ve většině případů ji lze poměrně snadno deaktivovat.
Gemini je v podstatě nová generace asistenta postavená na jazykových modelech. Umí odpovídat na otázky, shrnovat texty, pomáhat s psaním nebo například plánovat různé úkoly. V praxi ale řada uživatelů naráží na to, že se chová jinak než původní Google Asistent. Některé rychlé hlasové příkazy fungují hůř, některé funkce zatím chybí a část lidí prostě nechce mít v telefonu další nástroj založený na umělé inteligenci, protože těmto principům oprávněně nedůvěřuje.
Právě proto se stále častěji objevuje otázka, jak Gemini v telefonu vypnout.
K čemu Gemini vlastně slouží
Gemini není jen klasický hlasový asistent. Google ho navrhl jako univerzální nástroj pro práci s informacemi. V mobilu dokáže například vysvětlovat složitá témata, pomoci s psaním e-mailu nebo generovat návrhy textů. Umí také analyzovat obsah na obrazovce a reagovat na něj.
Praktickým příkladem může být situace, kdy otevřete článek nebo dokument. Gemini dokáže text shrnout, přeložit nebo vysvětlit. U některých telefonů se také integruje do aplikací Googlu, takže může pomoci například při plánování cesty nebo organizaci poznámek.
Na papíře to zní velmi dobře. Jenže v běžném používání řada lidí zjistí, že jim více vyhovuje starší Google Asistent. Ten byl rychlý, jednoduchý a hlavně spolehlivý při ovládání telefonu hlasem.
Proč někteří uživatelé Gemini vypínají
Nejčastější důvod je jednoduchý. Gemini se někdy chová spíš jako chatovací nástroj než jako klasický asistent telefonu. Místo okamžité reakce na hlasový příkaz často otevře konverzaci nebo nabídne textovou odpověď.
Dalším důvodem je soukromí. Někteří uživatelé nechtějí, aby jejich telefon více využíval cloudové AI služby. I když Google tvrdí, že data zpracovává bezpečně, část lidí preferuje jednodušší řešení bez AI funkcí.
Objevují se také praktické problémy. Některé hlasové příkazy zatím fungují lépe s původním Google Asistentem. Proto si uživatelé raději ponechávají starší systém.
Zdroj: Shutterstock
Jak Gemini na telefonu deaktivovat
Postup se může mírně lišit podle výrobce telefonu a verze Androidu. Ve většině případů je ale velmi podobný. Nejjednodušší způsob vede přes aplikaci Gemini nebo Google.
Otevřete aplikaci Gemini v telefonu. V pravém horním rohu klepněte na profilovou fotografii nebo ikonu účtu. Poté otevřete nastavení asistenta. V nabídce se objeví položka pro výběr asistenta. Zde lze přepnout z Gemini zpět na Google Asistenta. Po potvrzení změny se telefon vrátí k původnímu systému hlasového ovládání.
Druhá možnost vede přes systémové nastavení telefonu. Otevřete nastavení zařízení a přejděte do sekce aplikace nebo výchozí aplikace. Zde bývá položka digitální asistent. Pokud je aktivní Gemini, lze ho zde změnit zpět na Google Asistenta nebo asistenta úplně vypnout.
Případně je stále na některých (obvykle starších) telefonech možné Gemini jednoduše odinstalovat jako běžnou aplikaci. Pokud ji odstraníte, telefon automaticky přepne zpět na klasického asistenta.
Kdy může Gemini naopak dávat smysl
Je fér říct, že Gemini není jen marketingový experiment. Google na něm staví budoucí generaci digitálních asistentů. Postupně by měl zvládnout více funkcí přímo v telefonu a reagovat mnohem přirozeněji než starší systém.
Pro lidi, kteří často pracují s textem, plánují projekty nebo hledají informace, může být Gemini velmi užitečný. Dokáže například připravit návrh zprávy, vysvětlit složitý problém nebo pomoci s organizací dne.
Na druhou stranu je dobré vědět, že jeho používání nesmí být povinné. Android naštěstí stále (alespoň v určité míře) umožňuje vrátit se k jednoduššímu řešení nebo asistenta vypnout úplně.