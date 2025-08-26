CDR.cz - Vybráno z IT

Hackeři kradou Microsoft účty: Nová phishingová kampaň využívá chytré triky

Úterý, 26 Srpen 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, Bezpečnost, Internet

Zdroj: Shutterstock

Kyberzločinci našli nový způsob, jak získat přístup k účtům Microsoft. Využívají kombinaci malvertisingu, falešných přihlašovacích stránek a chyb v zabezpečení, díky čemuž obcházejí i vícefaktorové ověřování. Jak tato kampaň funguje a jak se proti ní bránit?

Bezpečnostní experti z Push Security odhalili sofistikovanou phishingovou kampaň, která cílí na uživatele Microsoft 365. Hackeři nevytvářejí jen falešné přihlašovací stránky, ale dokázali zneužít službu Active Directory Federation Services (ADFS) – nástroj, který firmy běžně používají pro propojení interních systémů s Microsoftem.

Útočníci si zaregistrovali vlastní Microsoft účet a nakonfigurovali jej tak, aby dokázali přesměrovat uživatele na podvodnou stránku, která přitom vypadá naprosto důvěryhodně. Adresa začínala například na outlook.office.com, což většina uživatelů považuje za bezpečné.

Malvertising místo e-mailu: phishing bez spamu

Tradiční phishing často využívá podvodné e-maily, které už dnes bezpečnostní filtry většinou zachytí. Tahle kampaň jde ale jinou cestou – místo e-mailů využívá malvertising, tedy falešné reklamy.

Útočníci například cílili na uživatele, kteří do vyhledávače omylem zadali „Office 265“ místo „Office 365“. Reklama nabídla odkaz na přihlášení k účtu Microsoft, který vypadal zcela legitimně. Ve skutečnosti se ale jednalo o podvodný přihlašovací formulář.

Pro lepší maskování se ještě používala falešná stránka bluegraintours[.]com – údajný cestovatelský blog, který sloužil jako mezikrok. Díky tomu nebyla cesta k phishingové stránce na první pohled podezřelá a útok se tak vyhnul mnoha automatickým kontrolám.

Zdroj: Shutterstock

Obchází i vícefaktorové ověřování

Nejnebezpečnější část celé kampaně je schopnost obejít multi-faktorové ověřování (MFA). Běžně platí, že MFA poskytuje solidní ochranu proti phishingu, ale v tomto případě útok přesměruje data uživatelů přímo přes vlastní servery hackerů. To jim umožní zachytit nejen přihlašovací údaje, ale také jednorázové kódy z MFA v reálném čase.

Díky tomu je účinnost útoku výrazně vyšší než u klasického phishingu. V kombinaci s tím, že linky vypadají legitimně a nechodí e-mailem, má kampaň velký úspěch.

Jak se chránit před podvodnými přihlášeními

Odborníci doporučují několik opatření, která mohou riziko útoku výrazně snížit:

  • Kontrolujte adresu v prohlížeči – nestačí spoléhat na to, že vidíte „outlook.office.com“. Zkontrolujte celou doménu, zejména přesměrování.
  • Vyhýbejte se podezřelým reklamám – pokud hledáte služby Microsoftu, jděte přímo na oficiální stránky místo klikání na placené odkazy ve vyhledávači.
  • Sledujte bezpečnostní varování – pokud váš prohlížeč nebo antivirový software upozorňuje na podezřelý odkaz, ignorujte ho.
  • Nastavte blokování malvertisingu – IT oddělení by měla monitorovat reklamní provoz a sledovat podezřelé přesměrování z Microsoft přihlášení.
  • Buďte opatrní při překlepech – jednoduchá chyba ve vyhledávání, například „Office 265“, může vést přímo na falešný web.
Tagy: 
phishing, malware, hacking
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Ransomware gang zesměšněn. Na webu jim někdo zanechal vzkaz z Prahy

Leak web, který doposud sloužil notoricky známé ransomwarové skupině Everest k publikaci odcizených dat, se během uplynulého víkendu proměnil v místo veřejného ponížení. Místo seznamu obětí a kompromitujících dokumentů se na stránce objevil jen jednoduchý, ale výmluvný vzkaz: „Nedělejte zločin. ZLOČIN JE ŠPATNÝ. XOXO z Prahy.“ Web zůstal v době psaní článku stále nedostupný a nad osudem skupiny visí otazník.

Ruské skupiny zneužívají chybu ve WinRARu: Hrozí cílené útoky na firmy

Bezpečnostní experti varují před novou zranitelností v oblíbeném archivačním programu WinRAR, kterou aktivně zneužívají ruské hackerské skupiny k cíleným útokům na firmy v Evropě a Kanadě. Problém se týká všech uživatelů verzí 7.12 a starších – a oprava se neinstaluje automaticky.

Falešná služba Telegram Premium: Skrytě útočí na uživatele po celém světě

Na internetu se objevil podvodný web, který se tváří jako oficiální stránka Telegram Premium. Ve skutečnosti jde o nebezpečnou past, která bez kliknutí spustí stahování malwaru Lumma Stealer. Ten umí krást hesla, kryptoměny i citlivé údaje a přitom se chytře vyhýbá detekci antivirem.

Friendly fire v hackerské scéně: Když se hackeři stávají obětí svých zločinů

V hackerském světě se hraje tvrdě – a jak ukazuje výzkum Sophosu, někdy i mezi sebou. Infikovaný malware s názvem Sakura RAT útočil na nezkušené vývojáře a cheaty do her. Kdo chtěl podvádět, často se sám stal obětí. Tahle kampaň ukazuje, že i kyberzločin má své predátory.

Únik údajů z PayPalu? Hackeři tvrdí, že prodávají 16 milionů účtů

Na hackerském fóru se objevil údajný prodej databáze téměř 16 milionů přihlašovacích údajů k účtům PayPal. PayPal únik popírá a odborníci varují, že může jít o podvod. Přesto se však vyplatí zvýšit vlastní zabezpečení a chránit své osobní údaje.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi