Stát nemá co číst soukromé zprávy: Německo hájí základní práva před návrhem EU

Pátek, 10 Říjen 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, Právo, Bezpečnost, Internet

Zdroj: Shutterstock

Německo se postavilo proti návrhu Evropské unie známému jako Chat Control. Ten měl donutit všechny komunikační aplikace k automatickému skenování soukromých zpráv v údajném boji proti zneužívání dětí. Podle ministryně spravedlnosti Stefanie Hubig by takový dohled znamenal nepřijatelný zásah do soukromí a porušení principů právního státu. Berlín však zároveň zdůrazňuje, že ochrana dětí zůstává prioritou, jen ne za cenu ztráty svobody.

Signal varuje: Návrh EU Chat Control se chová jako malware

Po týdnech nejasností uvnitř vládní koalice Německo oznámilo, že návrh Chat Control odmítá. Rozhodnutí přišlo těsně před jednáním Rady EU, kde se mělo rozhodovat o budoucnosti návrhu.

A právě tento krok může být zlomový. Bez podpory Německa totiž návrh nemá šanci získat kvalifikovanou většinu, a tím pádem se celá iniciativa může zastavit. Berlín tak sehrál roli klíčového hráče, který určí, zda Evropa přijme plošné sledování komunikace, nebo se vydá cestou ochrany osobních práv.

Co Chat Control ve skutečnosti znamená

Evropská komise návrh označuje oficiálním názvem Child Sexual Abuse Regulation (CSAR). Cíl zní chvályhodně - zabránit šíření materiálů zobrazujících zneužívání dětí. Jenže mechanismus, kterým by to chtěla dosáhnout, je podle odborníků velmi nebezpečný.

Zdroj: Shutterstock

Návrh by totiž nutil provozovatele chatovacích služeb, jako jsou WhatsApp, Messenger nebo Signal, automaticky prohledávat obsah všech zpráv, fotografií a videí. A to i tehdy, pokud jsou šifrované. Každý uživatel by tak mohl být preventivně sledován, bez ohledu na podezření.

Problém jménem „client-side scanning“

Zvlášť sporná část návrhu se týká tzv. client-side scanningu, tedy skenování zpráv ještě před jejich odesláním. Obsah by byl analyzován přímo na zařízení uživatele, dříve, než by ho aplikace vůbec zašifrovala.

Navrhovatelé tvrdí, že by to pomohlo včas odhalovat zakázaný obsah. Odpůrci, kterých skutečně není málo, ale upozorňují, že tento princip fakticky prolomí end-to-end šifrování, které zaručuje důvěrnost komunikace. Jakmile jednou existuje mechanismus, který čte zprávy před šifrováním, bezpečné šifrování přestává být skutečně bezpečné.

Obavy z masového sledování

Německá ministryně spravedlnosti Stefanie Hubig (SPD) označila návrh za nepřijatelný v právním státě. „Ani ten nejvyšší cíl, jakým je ochrana dětí, nemůže ospravedlnit plošné monitorování občanů,“ uvedla.

Podle ní by Chat Control narušil důvěru lidí v digitální komunikaci a otevřel dveře zneužívání.

Kritici upozorňují i na praktické problémy - algoritmy by mohly generovat velké množství falešných hlášení, kdy by se zcela běžné soukromé fotografie nebo zprávy dostávaly k úřadům. Takový zásah by mohl vést k ještě intenzivnější autocenzuře a tudíž i silnému kopanci do svobody projevu.

Vnitřní spor v německé vládě

Rozhodnutí nepřišlo snadno. Zatímco ministerstvo vnitra (CSU) návrh podporovalo, ministerstvo spravedlnosti (SPD) tvrdě namítalo, že návrh je v rozporu s ústavou i evropskou chartou práv.

Nakonec převážil argument ochrany základních lidských práv. Podle komentátorů jde o symbolický moment, kdy Německo jasně ukázalo, že ani všemi směry a neustále omílaná bezpečnost nemůže stát nad základní svobodou člověka.

Reakce odborníků a aktivistů

Organizace hájící digitální práva rozhodnutí uvítaly. Podle bývalého europoslance Patricka Breyera (Piráti) jde o „velké vítězství pro soukromí a digitální svobody“. Upozornil však, že zastánci Chat Control se pravděpodobně nevzdají a budou hledat jiné cesty, jak prosadit podobně škodlivé mechanismy pro evropské obyvatelstvo.

Také technologické firmy (včetně Signalu, WhatsAppu a ProtonMailu) varují, že jakékoliv oslabení šifrování by znamenalo konec skutečně bezpečné komunikace. Šifrování chrání nejen běžné uživatele, ale dokonce i novináře, právníky, lékaře či disidenty v autoritářských režimech. Jakmile se jednou otevřou zadní vrátka, je jen otázkou času, kdo jimi projde.

Evropa na rozcestí

Německé „ne“ sice návrh výrazně oslabuje, ale debata tím bohužel nekončí. Zastánci Chat Control zvažují kompromisy - například skenování pouze při podezření nebo zavedení dobrovolných mechanismů.

Na druhé straně roste veřejný odpor: Petice, otevřené dopisy i protesty ukazují, že lidé v žádném případě nestojí o to, aby jejich soukromou komunikaci vysledovával stát nebo algoritmus. Evropa tak stojí před zásadní volbou - buď si zachová princip té nejzákladnější důvěrnosti a šifrování, nebo otevře dveře k nejkrajnějšímu digitálnímu dohledu nad obyvateli, jehož hranice už by nešly snadno znovu uzavřít.

