Návrh zákona má chránit umělce a novináře před zneužíváním umělé inteligence

V pátek ráno byl v Senátu představen Zákon o ochraně integrity původního obsahu před upravenými a hluboce zpracovanými médii (CoPIED Act). Tento dvoustranný návrh zákona byl předložen senátorkou Marshou Blackburnovou (R-Tennessee), senátorkou Marií Cantwellovou (D-Washington) a senátorem Martinem Heinrichem (D-Nové Mexiko).

Návrh zákona CoPIED Act si klade za cíl zavést standardy transparentnosti, které budou stanoveny prostřednictvím National Institutes of Standards and Technology (NIST). Tyto standardy by měly zahrnovat pokyny pro informace o původu obsahu, vodoznaky a detekci syntetického obsahu. Cílem je zajistit, aby bylo jasné, zda je obsah generován AI, a zajistit jeho sledovatelnost.

Zdroj: Shutterstock

Návrh zákona by také zakázal neoprávněné využívání kreativního nebo žurnalistického obsahu pro trénink AI modelů nebo pro generování nového obsahu umělou inteligencí. Federální obchodní komise a státní zástupci by získali pravomoc tyto pokyny prosazovat. Navíc by jednotlivci, jejichž legálně vytvořený obsah byl použit bez jejich souhlasu nebo řádné kompenzace, měli právo žalovat zodpovědné společnosti nebo subjekty.

Další klíčový prvek návrhu zákona zahrnuje rozšíření zákazu manipulace nebo odstraňování informací o původu obsahu ze strany internetových platforem, vyhledávačů a společností sociálních médií. Tento krok má zajistit, aby původ obsahu byl vždy dohledatelný a aby nebylo možné klamat veřejnost ohledně pravosti a původu obsahu.

Návrh zákona získal podporu mnoha profesních organizací, které se zabývají ochranou práv umělců a novinářů. Mezi podporující organizace patří SAG-AFTRA, Asociace nahrávacího průmyslu Ameriky, Národní asociace vysílatelů, Songwriters Guild of America a National Newspaper Association. Tyto organizace vyjádřily svou podporu návrhu a vyzývají k jeho rychlému přijetí.

Tento návrh zákona není první pokusem Senátu regulovat využívání obsahu generovaného umělou inteligencí. V dubnu letošního roku předložil poslanec Adam Schiff (D-Kalifornie) návrh zákona nazvaný Generative AI Copyright Disclosure Act. Tento zákon měl za cíl přinutit společnosti využívající AI k uvádění zdrojů chráněných autorskými právy ve svých datových sadách. Záznamy Senátu však ukazují, že tento návrh zákona zatím neprošel sněmovním výborem pro soudnictví.

Nový návrh zákona CoPIED Act představuje další krok směrem k vytvoření právního rámce, který by chránil tvůrce obsahu před zneužíváním technologií umělé inteligence. Pokud bude návrh přijat, poskytne tvůrcům potřebné nástroje a právní ochranu proti neoprávněnému využívání jejich práce a přispěje k transparentnějšímu a spravedlivějšímu digitálnímu prostředí.