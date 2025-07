OpenAI chystá vlastní prohlížeč: Revoluce nebo hrozba pro soukromí?

Internetový svět by se mohl brzy otřást v základech. OpenAI, tvůrce ChatGPT, se podle zprávy agentury Reuters chystá uvést na trh vlastní webový prohlížeč. A nejde o žádný obyčejný nástroj na surfování. Nový browser má být vybaven pokročilým AI rozhraním, které by mohlo změnit samotný způsob, jak lidé komunikují s webem. Místo klasického klikání a přecházení mezi stránkami by uživatelé mohli většinu úkolů řešit přímo v rámci konverzace s umělou inteligencí.

Zdroje blízké projektu tvrdí, že prohlížeč bude umět nejen odpovídat na otázky, ale i provádět úkoly na webech – například rezervovat stůl v restauraci, vyplňovat formuláře nebo najít nejlepší nabídku letenek. Tato schopnost má být zajištěna prostřednictvím AI agenta jménem „Operator“, který bude v prohlížeči integrován.

Technicky bude nový prohlížeč postaven na základech otevřeného projektu Chromium – stejného jádra, které používá Google Chrome nebo Microsoft Edge. To znamená, že výkon, kompatibilita a základní uživatelský zážitek budou na vysoké úrovni. Jenže právě Google je tím, koho chce OpenAI nyní vyzvat.

Zdroj: Shutterstock

Google v defenzivě?

Chrome si drží přibližně dvě třetiny podílu na trhu a právě díky němu získává mateřský Alphabet přístup k datům, která mu pomáhají optimalizovat cílenou reklamu a přesměrovávat provoz na vlastní vyhledávač. OpenAI by s vlastním prohlížečem získal obdobnou výhodu – přímý přístup k tomu, co uživatelé dělají, hledají a potřebují.

A tady se dostáváme k možnému problému. Reuters totiž upozorňuje, že za vznikem browseru nemusí stát pouze snaha vylepšit uživatelský zážitek. Stejně důležitý může být i motiv shromažďování dat pro trénink modelů a další komerční využití. Pokud by se to potvrdilo, bude pro mnohé uživatele představovat nový prohlížeč podobnou hrozbu pro soukromí jako stávající giganti.

Soukromí pod palbou

OpenAI už v minulosti čelil kritice kvůli nakládání s daty uživatelů. Opatrnost je na místě i nyní. V době, kdy se stále více lidí obrací k alternativním nástrojům jako Brave nebo Firefox právě kvůli obavám o soukromí, by OpenAI musel nabídnout opravdu transparentní a etický přístup ke zpracování informací. Jinak mu hrozí silná nedůvěra, přestože funkčně může být jeho browser velmi atraktivní.

Přitom konkurence nespí. AI firma Perplexity i startup The Browser Company už spustily vlastní prohlížeče s integrovanou umělou inteligencí, které rovněž zvládnou jednat jménem uživatele. Ale žádná z těchto firem zatím nemá sílu ani dosah, jaký má OpenAI díky popularitě ChatGPT.

Revoluce nebo nástroj moci?

Odpověď na otázku, jestli nový prohlížeč od OpenAI skutečně přinese revoluci, nebo jen další způsob, jak se dostat k našim datům, bude záviset na jeho konkrétním provedení. Bude-li respektovat soukromí a nabídne transparentní nastavení sběru dat, může si získat důvěru. Pokud ale zvolí cestu tiché těžby informací pod rouškou užitečných funkcí, riskuje silnou kritiku a odliv uživatelů.

Zatím nevíme přesné datum spuštění, ale podle zdrojů z Reuters se uvedení prohlížeče očekává už v nejbližších týdnech. Až ten den přijde, bude na každém z nás, zda dá novému nástroji šanci – nebo zůstane věrný tradičnějším alternativám.