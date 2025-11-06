Konec soukromí v Rusku? WhatsApp, Telegram i VPN pod palbou státní kontroly
V posledních měsících hlásí uživatelé v Rusku rozsáhlé problémy s používáním dvou nejpopulárnějších komunikačních platforem - WhatsApp a Telegram. V některých regionech, zejména na jihu země, se připojení k nim stává prakticky nemožným. Problém se netýká jen výpadků - úřady podle všeho aktivně blokují ověřovací SMS i hlasové hovory potřebné pro registraci nových účtů.
Federální úřad Roskomnadzor tvrdí, že jde o opatření „v boji proti kriminalitě“. Jenže mnozí odborníci považují tuto formulaci za zástěrku. Ve skutečnosti podle nich vláda rozšiřuje svůj dohled nad internetem a omezuje nezávislou komunikaci.
Soukromí jako nepřítel státu
Tento krok navazuje na sérii předchozích zásahů, kdy ruská vláda omezila přístup k šifrovaným e-mailovým službám Proton Mail a Tuta, stejně jako k aplikacím zaměřeným na soukromí, například Signal. Novým cílem se staly i VPN služby - klíčový nástroj, který Rusům umožňoval obcházet státní cenzuru.
Nový zákon navíc zavádí finanční postihy za propagaci VPN, čímž stát zasahuje nejen technologické firmy, ale i samotné uživatele. Apple už z ruského App Store odstranil více než 60 VPN aplikací, včetně domácí služby Amnezia.
Povinná aplikace MAX: Když stát určuje, s kým si psát
Ruská vláda zároveň spustila vlastní komunikační nástroj s názvem MAX, který má být povinně předinstalován na všech nových telefonech prodávaných v zemi. Na první pohled má nahradit populární západní aplikace, ve skutečnosti ale funguje jako prostředek pro sledování komunikace.
Zdroj: Shutterstock
Bez šifrování, s přímým přístupem k datům uživatelů a s možností propojení na další státní systémy. Podle bezpečnostních expertů je MAX v podstatě nástroj masového dohledu maskovaný jako chatovací aplikace. Vláda tak postupně vytváří vlastní uzavřený ekosystém digitální komunikace, kde má přístup k veškerým datům občanů.
VPN jako poslední šance na svobodu
Navzdory zákonům zůstávají VPN v Rusku zatím legální. Přístup k nim je ale čím dál obtížnější. Uživatelé musí měnit region v App Storu, vytvářet nové účty, nebo využívat obfuskované (maskované) servery, které dokážou skrýt samotnou existenci VPN připojení.
VPN služby jako Proton, Amnezia nebo NordVPN se snaží vývojem nových protokolů čelit cenzuře. Bezpečnostní experti přitom doporučují aktivovat funkci „kill switch“ - ochranu, která okamžitě přeruší připojení k internetu, pokud VPN selže. To brání odhalení skutečné IP adresy.
Placení přes kryptoměny nebo anonymní platební metody je další způsob, jak snížit riziko sledování. Naopak bezplatné VPN bez záruky bezpečnosti mohou být pastí - často sbírají data a prodávají je třetím stranám.
Digitální izolace: Nový normál?
Ruská federace se tak ocitá na cestě k digitální izolaci podobné té, kterou známe z Číny. Místo otevřeného internetu vzniká uzavřený systém pod státní kontrolou, kde se občané pohybují jen v povolených rámcích.
Nedostatek přístupu k nezávislým informacím, nemožnost používat globální služby a riziko trestů za obcházení cenzury vytváří prostředí, které postupně odebírá lidem nejen svobodu projevu, ale i základní soukromí.
Co začalo jako „technické problémy s komunikátory“, se dnes ukazuje jako promyšlený tah směřující k totální kontrole digitální komunikace. V zemi, kde se každý hovor a každá zpráva může stát předmětem sledování, se soukromí stává luxusem.