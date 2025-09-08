Persona, premium a chaos: Proč ověřování na LinkedInu nefunguje?
LinkedIn, platforma vlastněná Microsoftem, zavádí postupné rozšiřování ověřování uživatelů a firemních stránek. Důvodem je snaha bojovat proti falešným účtům, podvodníkům a šíření nepravdivých informací. Podle interních dat společnosti více než 85 % firemních klientů považuje důvěru za klíčový faktor při navazování spolupráce.
Jenže LinkedIn jde na věc trochu jinak než konkurence, jako je například X (Twitter) nebo Meta. Ověřování není zdarma – vyžaduje placený prémiový balíček pro firemní stránky, který vychází přibližně na 100 dolarů měsíčně. Pro menší firmy to představuje značnou zátěž, pokud chtějí mít status „ověřené společnosti“ a získat tak důvěryhodnější pozici na trhu.
Recruiter bez ověření? Máte smůlu
Další změna se týká personalistů a recruiterů. Pokud si někdo na LinkedIn přidá do profilu pracovní tituly jako Recruiter, Talent Acquisition Specialist nebo podobné pozice spojené s náborem, musí nově prokázat své pracovní zařazení.
LinkedIn tvrdí, že jde o ochranu uchazečů o zaměstnání – cílem je zajistit, aby ten, kdo inzeruje práci nebo komunikuje s kandidáty, skutečně pracoval pro společnost, kterou zastupuje.
Problém je ale v tom, že ověřování není technicky stoprocentně spolehlivé. LinkedIn často využívá třetí strany, například službu Persona nebo jiné verifikační nástroje, které fungují především v USA. Uživatelé z Evropy, a zvláště menší společnosti, narážejí na nefunkční ověřovací procesy a složité postupy.
Top manažeři pod drobnohledem
Kromě recruiterů míří LinkedIn na vysoké manažerské pozice. Tituly jako Executive Director, Managing Director nebo Vice President nově vyžadují ověření totožnosti.
Podle viceprezidenta pro produkt Oscara Rodrigueze má tento krok omezit falešné profily, které napodobují vedoucí pracovníky a mohou tak poškodit reputaci firem. Problém se v posledních letech zhoršil – především kvůli využívání umělé inteligence k vytváření AI generovaných profilových fotek a celé sítě falešných účtů.
LinkedIn tak reaguje na rostoucí vlnu podvodů. V minulosti se objevily případy, kdy lidé investovali do projektů na základě komunikace s „manažery“, kteří byli ve skutečnosti falešní.
Malé firmy mezi mlýnskými kameny
Nová pravidla přinášejí ale i jeden zásadní problém – menší firmy a freelanceři. Pro ty je 100 dolarů měsíčně často příliš vysoká cena za status „ověřeného účtu“.
Mnozí proto stojí před nepříjemnou volbou: Buď investovat do prémiového ověření, nebo riskovat, že jejich stránka bude působit méně důvěryhodně než konkurence. Na síti, kde reputace hraje zásadní roli, může být absence ověření výraznou nevýhodou.
Podle komentářů uživatelů na LinkedInu a TechRadaru je systém navíc často nefunkční. Ověřovací procesy jsou pomalé, někdy se zasekávají, a nástroje jako Persona často selhávají u uživatelů mimo USA.