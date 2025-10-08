CDR.cz - Vybráno z IT

Microsoft přitvrzuje: Instalace Windows 11 už bez účtu není možná!

Středa, 8 Říjen 2025 - 07:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky
Říjen 2025 přináší zásadní změnu pro všechny, kdo si chtěli nainstalovat Windows 11 bez připojení k internetu. Microsoft definitivně uzavřel všechny známé cesty, jak obejít povinné přihlášení k účtu Microsoft. Nová aktualizace v testovacích verzích systému potvrzuje, že éra offline instalací skončila.

 

Od počátku vývoje Windows 11 se Microsoft netajil záměrem propojit systém s cloudem a účtem uživatele. Zatímco dříve šlo tuto podmínku obejít, letošní říjnová aktualizace v testovacím kanálu Windows Insider Preview ukazuje, že s offline instalací je konec.
Jakmile se uživatel pokusí nainstalovat systém bez internetu, instalátor ho dnes jednoduše nepustí dál - a po zadání dříve fungujících příkazů se pouze restartuje zpět na původní obrazovku.

Krátká historie obcházení

První povinné přihlášení k účtu Microsoft se objevilo v únoru 2023. V té době si lidé pomáhali příkazem
bypassnro,
který se zadával do příkazového řádku během instalace.
Tento trik fungoval jen krátce - do března 2023, kdy Microsoft poprvé zareagoval a možnost zablokoval.

V průběhu roku 2024 a začátkem roku 2025 se objevila nová zkratka:
start ms-cxh:localonly.
Ta umožňovala přeskočit část úvodního nastavení (tzv. OOBE - Out of Box Experience) a založit klasický místní účet, tedy bez cloudu i připojení.
Jenže nyní, s říjnovým buildem 2025, i tento způsob přestal fungovat. Po jeho zadání sice systém reaguje restartem, ale následně uživatel skončí na stejné obrazovce - instalaci bez účtu prostě nedokončí.

Zdroj: Shutterstock

Proč Microsoft trvá na online účtu

Podle oficiálního vyjádření společnosti nejde jen o kontrolu, ale i o bezpečnost a úplnost instalace. Microsoft tvrdí, že ručně obejité procesy mohly vynechat některé konfigurační kroky, které jsou nutné k plné funkčnosti systému. V blogu k testovací verzi uvedl, že takto „nekompletní“ instalace mohly způsobovat potíže při připojování ke službám či aktualizacím.

Z praktického pohledu to znamená, že uživatel bez přihlášení k účtu Microsoft nemůže systém aktivovat ani propojit s cloudem OneDrive, Microsoft Storem nebo synchronizací nastavení. Na druhé straně ale stojí uživatelé, kteří jednoduše nechtějí sdílet osobní údaje nebo připojovat nový počítač k internetu hned při instalaci.

Vlna kritiky z komunity

Změna okamžitě vyvolala odezvu na fórech a sociálních sítích. Na Redditu i X (dříve Twitteru) se objevují stovky komentářů, které rozhodnutí označují za zbytečné a nekomfortní. „Jako IT správce instaluju desítky počítačů denně. Lokální účty jsou nutnost, ne výjimka,“ píše jeden z uživatelů. Další dodává s ironií: „Microsoft si snad přeje, aby všichni přešli na Linux. Každý jejich krok nás k tomu přibližuje.“

Aktuálně se změny týkají jen testovacích verzí Windows 11 Insider Preview, ale očekává se, že se dostanou do stabilní verze během října nebo listopadu 2025 - pravděpodobně s jedním z kumulativních balíčků.
Odborníci nevylučují, že se objeví další pokusy o nové „obchvaty“, ale jejich životnost bývá krátká. Microsoft zjevně nehodlá tolerovat žádné způsoby, jak nainstalovat systém bez účtu.

