Windows 11 chystá rychlejší a čistší Průzkumník. Změny ocení i slabší počítače

Úterý, 25 Listopad 2025 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Nové testovací verze Windows 11 ukazují přepracovaný Průzkumník, který se spouští rychleji a nabízí přehlednější kontextové nabídky. Microsoft tím reaguje na dlouhodobé výtky uživatelů i vývojářů a připravuje úpravy, které mají dorazit začátkem roku 2026.
Microsoft v posledních týdnech výrazně upravuje jednu z nejpoužívanějších součástí Windows. Průzkumník souborů patří k aplikacím, které lidé spouštějí denně, a přesto v něm uživatelé dlouhodobě naráželi na dva problémy. Pomalejší start na slabších přístrojích a nepřehledné kontextové nabídky. Dev verze Windows 11 ukazují, že oba neduhy mají konečně jasné řešení.

Novinkou je takzvané přednačítání Průzkumníka. Systém si část aplikace připraví na pozadí, a když ji uživatel otevře, je odezva výrazně rychlejší. Na výkonných počítačích rozdíl nemusí být viditelný, ale levnější notebooky a hlavně různé kapesní herní handheldy mohou získat citelné zrychlení. Microsoft přitom nechává rozhodnutí na uživateli. Funkci lze vypnout v nastavení a počítač ji nebude držet v paměti, pokud to není potřeba.

Zdroj: Shutterstock

Podobný princip už firma použila u kancelářských aplikací. Word i další programy se spouštějí svižněji právě proto, že si systém část procesu připraví při startu počítače. Přístup se očividně osvědčil a nyní míří i do samotného Průzkumníka.

Méně chaosu v nabídkách

Druhou výraznou změnou je přepracovaná kontextová nabídka. Ta v posledních verzích systému narostla do podoby, kterou mnozí kritizovali. Častěji používané akce se ztrácely mezi méně důležitými a výsledkem bylo zbytečné hledání. Microsoft teď část položek přesouvá do samostatných nabídek, aby základní výběr zůstal čistý a přehledný.

Do nového panelu se přesouvají úkony jako vytvoření ZIP archivu, kopírování cesty, nastavení obrázku jako tapety nebo otáčení fotografií. Samostatné místo mají i funkce spojené s cloudem. Ty se přesunuly do nabídky poskytovatele a přibylo i tlačítko pro rychlé odeslání souboru do mobilu. Uživatelům to otevírá jasnější strukturu. Méně listování, méně hledání, rychlejší práce.

Microsoft změny testuje v rámci vývojářských sestavení a podle dosavadního tempa to vypadá, že by se k běžným uživatelům mohly dostat v prvních měsících roku 2026. Úpravy přitom nejsou radikální, ale řeší věci, které lidé kritizují už roky. Rychlost otevírání, přehlednost voleb a úspora času při běžné práci se soubory. To je přesně ten typ změn, který má u uživatelů šanci uspět.

Windows, Microsoft, operační systém
Zdroje: 

TheVerge.com

