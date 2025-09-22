TikTok v USA přežil zákaz: Dohodu potvrdila schůzka Trumpa se Si Ťin-pchingem
Po měsících nejistoty a vyhrocených prohlášení je jasno: TikTok v USA zatím nekončí. Washington a Peking našly společnou řeč ohledně vlastnického uspořádání platformy a spor, který se táhl bezmála devět měsíců, se dočkal alespoň dočasného rozuzlení. Úleva je však spíš částečná, protože zásadní otázky - kdo bude mít přístup k datům a kdo bude kontrolovat algoritmus - zůstávají otevřené.
Drama kolem TikToku připomínalo politický seriál. Nechyběla ostrá vyjádření, soudní pře i nervozita milionů uživatelů. Krátký, ale výrazný moment přišel letos v lednu, kdy aplikace ve Spojených státech na jeden celý den zcela zmizela. Během několika hodin se vyrojily návody, jak obejít blokaci přes VPN, což jen potvrdilo, jak silně je aplikace zakořeněná v každodenních návycích Američanů.
Hlavním důvodem tlaku na zákaz byly obavy z národní bezpečnosti. Kritici opakovaně tvrdili, že mateřská společnost ByteDance by mohla podléhat čínským zákonům a sdílet data uživatelů s tamní vládou. Přidával se i strach z možného ovlivňování veřejného mínění prostřednictvím algoritmu, který určuje, jaký obsah se lidem zobrazuje.
Zdroj: Shutterstock
Zlom nastal 15. září. Americký ministr financí Scott Bessent tehdy po obchodní schůzce v Madridu oznámil, že dohoda je na světě. Donald Trump vzápětí přilil olej do ohně očekávání, když na své síti Truth Social napsal, že „jedna velmi žádaná firma bude zachráněna“. Dodal, že konečné detaily probere osobně se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem při schůzce 19. září, což se také stalo.
Podrobnosti zůstávají zahalené. Podle informací CBS News by do řešení mohla vstoupit americká společnost Oracle, která se už dříve netajila zájmem o spolupráci s TikTokem. Otázkou ovšem je, nakolik ByteDance ustoupí a jak se změny dotknou samotného provozu aplikace.
Pro více než 170 milionů Američanů, kteří TikTok používají, znamená kompromis zásadní obrat. Aplikace už dávno není jen místem pro tančící videa nebo krátké skeče – slouží podnikatelům, politikům, učitelům i umělcům. Její případný konec by citelně zasáhl nejen tvůrce obsahu, ale také firmy, které na platformě oslovují zákazníky.