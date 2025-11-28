Čína řeší první velkou krizi na orbitě a vysílá nouzovou loď pro astronauty
Čínský pilotovaný program je dlouhé roky považován za jeden z nejdisciplinovanějších a nejlépe organizovaných. Vše běželo jako na kolejích, než se začátkem listopadu objevila závada, která donutila inženýry přehodnotit plány během několika hodin. Na lodi Shenzhou 20, jedné ze dvou připojených k orbitálnímu komplexu Tiangong, astronauti objevili prasklinu v okně. Mikroskopické poškození s největší pravděpodobností vzniklo nárazem nepatrného kusu kosmického odpadu. Závada se nacházela na vnější vrstvě skla, ale simulace ukázaly, že by se prasklina mohla dál šířit při návratu atmosférou.
Shenzhou 20 tak přišla o schopnost bezpečně dopravit posádku domů. Jedna loď však k bezpečné přítomnosti lidí v kosmu nestačí, a tak nastala situace, která se v historii čínského pilotovaného programu ještě nikdy nestala. Tři astronauti, kteří měli zůstat na stanici do příštího roku, najednou neměli zajištěný únik v případě nouze.
Zdroj: Shutterstock
Čínští inženýři proto sáhli po plánu, který existoval jen na papíře. Urychlit start dalšího stroje a poslat k Tiangongu loď bez posádky, vybavenou pouze zásobami a schopnou sloužit jako návratový prostředek. V pondělí krátce před půlnocí místního času tak odstartovala raketa Dlouhý pochod 2F se Shenzhou 22. Loď se o několik hodin později úspěšně připojila ke stanici a převzala roli záchranného plavidla.
Jak kosmická loď stárne na oběžné dráze
Tlakové moduly a návratové kabiny podobných lodí jsou navrženy na pobyt v kosmu několik měsíců, ale dlouhodobé vystavení prostředí ve výšce kolem čtyř set kilometrů není bez rizika. Na vysoké oběžné dráze krouží drobný materiál, který je příliš malý na to, aby jej radary sledovaly, ale dostatečně rychlý, aby dokázal poškodit citlivé části lodí. Do toho je třeba započítat změny teplot, radiaci a postupné opotřebení.
Právě proto mají všechny dlouhodobé posádky na kosmických stanicích k dispozici loď, která může fungovat jako okamžitá úniková cesta. Stejný princip platí i na Mezinárodní vesmírné stanici, kde tyto úkoly plní Dragon a Sojuz. Pokud některá loď zaznamená závažnou poruchu, musí být nahrazena.
Čína tak nyní zažila podobnou situaci, jakou v minulých letech řešili Rusové i Američané. Poškozený Sojuz v roce 2022 kvůli úniku chladiva nebo loď Starliner, která kvůli pohonným problémům nemohla vrátit své astronauty a musela přistát prázdná. Všechny případy měly společného jmenovatele v podobě vesmírného odpadu, potíží s pohonným systémem nebo konstrukční chybou. A také stejný závěr. Posádka nesmí být vystavena riziku, pokud existuje možnost poslat záchrannou loď.
Co bude dál a proč se záchranná mise vyplatila
Trojice astronautů Zhang Lu, Fu Wei a Zhang Hongzhang má nyní jistotu, že se v případě potřeby mohou vrátit kdykoli. Jejich mise bude pokračovat podle původního plánu a Shenzhou 22 je dopraví domů po příletu další směny. Do té doby posádka provede inspekci poškozeného okna přímo během výstupu do volného prostoru. Shenzhou 20 později stavbu opustí s nákladem a přistane bez lidí, aby technici mohli na Zemi detailně zkoumat, jak velké poškození skutečně bylo.