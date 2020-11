Mezinárodní vesmírná stanice shoří v atmosféře, brzy nastane její čas

Mezinárodní vesmírná stanice slaví letos 20 let, což je na kosmickou laboratoř poměrně hodně. Materiál použitý na jednotlivých modulech musí čelit různým známkám opotřebení a tím se může stát pro astronauty potencionálně i nebezpečný. Je proto nutné přemýšlet, jak staré moduly efektivně od stanice odpojit a případně je nahradit novými.

ISS je pravidelně zásobená jak materiálem, tak potravinami a podle původních plánů to mělo tak být až do roku 2024. Po vzájemné dohodě všech stran se však doba, po kterou bude ISS zásobována posouvá až na rok 2028. Mnoho vědců jak z NASA, tak z Roskosmu si však lámalo hlavu nad tím, co jednou udělají se stanicí, až bude nepoužitelná.

Jedním z návrhů je pomocí raketoplánů vychýlit ISS z oběžné dráhy. Do této chvíle však NASA neuveřejnila žádné detaily. Jedná se však o skutečně velké množství materiálu, proto si také stavba ISS vyžádala 42 samostatných startů a její celková hmotnost je 420 000 kilogramů.

Zdroj

Nejideálnější by bylo nechat ji shořet v atmosféře. To je však vzhledem k její hmotnosti a skutečnosti, že její solární panely by ji vychýlily z kurzu a stala by se neříditelnou, zcela nemožné. Kousky ISS by se rozptýlily na velkém území a v konečném důsledku by se událost mohla podobat 11. září či dokonce ještě něčemu horšímu.

Snad jedinou variantou je použít trysek z hlavního i servisního modulu tak, aby snížily nadmořskou výšku stanice natolik, že by bylo možné nasměrovat ji do neosídlené oblasti v tichém oceánu. Nové moduly, které pochází od texaské společnosti Axiom Space, jsou již stavěny dle zásad modulární tvorby. V praxi to znamená, že bude možné je samostatně a jednotlivě odpojit a následně i separátně řídit. Jejich spálení v atmosféře tak bude daleko menší problém než i současných modulů ISS.