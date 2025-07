Space Force začíná s vývojem manévrovatelných satelitů

Vesmírné síly Spojených států (U.S. Space Force), šestá a nejmladší složka amerických ozbrojených sil, která vznikla vyčleněním z letectva v roce 2019 během první Trumpovy administativy a která má za cíl hájit zájmy USA ve vesmíru, zabezpečovat tam jejich působení a bránit před hrozbami z vesmíru přišedšími, se začala zabývat konstrukcí nové generace satelitů, které budou manévrovatelné a tudíž schopné libovolného požadovaného pohybu.

Běžnou dosavadní praxí je, že satelit je do vesmíru vynesen raketovým nosičem, naveden na oběžnou dráhu a na té pak setrvává po většinu své životnosti s tím, že obvykle disponuje omezeným pohonem, který mu umožňuje tuto dráhu korigovat a udržovat. Tento přístup má nyní změnit Space Rapid Capabilities Office (Space RCO), jednotka Space Force jejímž primárním úkolem rychle vyvíjet a dodávat prostředky pro řešení bezprostředních krizí ve vesmírném prostoru. Její ředitel (jedná se o jednotku se smíšeným civilně-vojenským personálem) Kelly Hammett představil koncept „dynamických vesmírných operací“, které mají zahrnovat orbitální manévry považované dosud za příliš náročné z hlediska spotřeby paliva či technické realizace.

Žádný konkrétní časový rámec nebyl oznámen, takže vlastně není zřejmé, zda náhodou nejde pouze o zastrašovací aktivitu a na celé věci se opravdu reálně pracuje, nicméně výsledkem by měla být zcela nová role satelitů při případných vojenských operacích. Ty doposud armádě sloužily zejména jako podpůrné prostředky - monitorují místa konfliktů, zajišťují komunikaci či navigaci, atd. - nově by ale měly být schopny reagovat na případné hrozby ze strany satelitů například Ruska nebo Číny, případně umět aktivně tyto nepřátelské satelity eliminovat. K dosažení tohoto cíle začala Space RCO u dodavatelů poptávat satelity s pohonem s velkým tahem a velkou schopností změny rychlosti (hodnoty i vektoru) a v rámci co možná nejlevnějšího řešení požaduje využití dostupné komerční technologie, kde to jen bude možné.

Na stejném principu pak je stavěna i infrastruktura určená k řízení těchto satelitů. Ta je označována jako R2C2 (Rapid Resilient Command and Control, rychlý a odolný systém velení a řízení) a jde se o nativní cloudovou platformu postavenou na Amazon Web Services, která umožní operátorům spravovat družice odkudkoliv. Systém bude vlastnit americká vláda, ale hostovat ho bude soukromý dodavatel, zde tedy konkrétně Amazon. V současnosti na jeho vývoji spolupracuje již zhruba dvacítka společností a během pěti až sedmi let se plánuje do něj celkově investovat až miliardu dolarů.