Srážka Mléčné dráhy s Andromedou? Pravděpodobnost jen 50 %, říká nový výzkum

Myšlenka, že se jednou Mléčná dráha spojí s Andromedou do jedné obří galaxie, zní jako vesmírný osud, se kterým už nelze hnout. Astronomové o tom hovoří přes sto let a učebnice tuto představu převzaly jako jistotu. Jenže teď přichází studená sprcha: podle nové studie v Nature Astronomy je šance na takovou kolizi pouze 50 %. To je víceméně náhoda – jako hodit si korunou.

Všechno je jinak. Nové simulace zpochybňují osud galaxií

Tým vědců z Finska a Německa se pustil do rozsáhlé analýzy, ve které zkombinoval data z Hubbleova teleskopu a evropského satelitu Gaia. Pomocí 100 000 simulací metodou Monte Carlo zohlednili nejen samotnou Mléčnou dráhu a Andromedu (M31), ale celý tzv. Místní galaktický systém (Local Group). Ten zahrnuje i další menší galaxie a temnou hmotu, která hraje důležitou roli v gravitačním tanci těchto kosmických těles.

Výsledek? Existuje přibližně 50% pravděpodobnost, že se Mléčná dráha s Andromedou skutečně srazí – ale ne dříve než za 10 miliard let. Do pěti miliard let je šance na kolizi pouhá dvě procenta. Autoři studie přiznávají, že osud naší galaxie zůstává otevřený.

Vše závisí na tanci temné hmoty, třecích sil a sousedů

Aby bylo možné předpovědět budoucí srážku, je třeba znát nejen současné pozice a rychlosti galaxií, ale i jejich hmotnosti a síly, které mezi nimi působí. Kromě samotné gravitace hraje roli i tzv. dynamické tření – jev, při kterém galaktické oběžné dráhy postupně zanikají, protože se pohybující objekty setkávají s temnou hmotou a zpomalují.

Situaci dále komplikuje přítomnost dalších galaktických hráčů. Například satelitní galaxie M33 přitahuje Mléčnou dráhu blíž k Andromedě, čímž srážku pravděpodobněji způsobuje. Naopak Velké Magellanovo mračno (LMC), které obíhá naši galaxii z jiného směru, celý systém destabilizuje a Mléčnou dráhu vychyluje z oběžné roviny. Tento “kosmický kopanec” může vést k tomu, že se galaxie navzájem minou, aniž by došlo k přímému střetu.

Staré jistoty už neplatí. I přes lepší data roste nejistota

Zní to jako paradox – čím více dat máme, tím méně jsme si jisti, co se stane. Jak říká astrofyzik Till Sawala z Helsinské univerzity, navzdory přesnějším měřením z Hubbleova teleskopu dnes víme méně než dřív. Proč? Protože nová data nám umožňují vytvářet komplexnější modely a ty ukazují, že celý systém je mnohem chaotičtější, než se zdálo.

“Neznamená to, že se Mléčná dráha s Andromedou nesrazí,” vysvětluje Sawala. “Ale už to není dané. Není to nevyhnutelné.” Výsledkem je, že místo srážky se můžeme dočkat jen průletu v těsné blízkosti, po němž se galaxie opět vzdálí.

O budoucnosti galaxie rozhodne příští generace

Představa velkolepé srážky galaxií, při které se zrodí nová obří soustava hvězd, zůstává stále na stole. Ale teď víme, že to není jediný scénář. Osud Mléčné dráhy je složitější a víc závisí na jemné rovnováze sil v celém Místním galaktickém systému.

Abychom se dozvěděli víc, bude potřeba přesnějších měření a možná i nových teleskopů budoucnosti. Do té doby zůstane odpověď na otázku, zda jednou splyneme s Andromedou, otevřená.

„Na základě nejlepších dostupných dat je osud naší galaxie stále naprosto nejistý,“ uzavírají autoři studie.