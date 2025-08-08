Drsný restart NASA: ISS skončí a komerční stanice musí změnit kurz
Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) má dožít zhruba v roce 2030, kdy ji speciálně upravená loď Dragon od SpaceX nasměruje k jejímu poslednímu ponoru – do Tichého oceánu. Po více než dvaceti letech spolupráce tak zanikne největší lidské zařízení v kosmu.
NASA ale na rozdíl od Číny, která má Tiangong stále aktivní, nemá v tu chvíli připravenou žádnou náhradu. Ačkoli bylo do vývoje komerčních stanic investováno půl miliardy dolarů, výsledky jsou zatím v plenkách – a žádná z plánovaných nástupnických stanic zdaleka není připravená.
Radikální obrat pod novým vedením
V reakci na rostoucí tlak podepsal nový administrátor NASA Sean Duffy direktivu, která zcela mění podmínky pro vývoj stanic v rámci programu Commercial LEO Destinations (CLD).
Zdroj: Shutterstock
Duffy přiznává, že dosavadní plán byl nereálný – NASA totiž ztratila téměř třetinu plánovaného rozpočtu, a místo očekávaných 4 miliard má k dispozici jen zhruba 2,1 miliardy na pět let. Rozhodl se proto změnit pravidla:
Co se mění?
- Ukončení plánu na jediného vítěze – místo toho otevřená soutěž minimálně pro 2–3 firmy.
- Pokračování formou flexibilních dohod (Space Act Agreements) namísto klasických pevných kontraktů.
- Posun certifikace až po prvním pilotovaném letu – firmy nejprve musí demonstrovat, že jejich stanice funguje.
- 25 % financí až po úspěšné misi s posádkou – méně papírování, více výsledků.
- Snížení požadavků na výkon stanic – nově stačí 4 členové posádky na 30 dní.
Změna pravidel nahrává menším hráčům
Zatímco původní plán počítal s rozsáhlými stanicemi s dlouhou životností, nová strategie dává prostor menším, postupně rostoucím projektům. To výrazně mění rovnováhu sil.
Podle expertů i zdrojů uvnitř NASA nejlépe odpovídá nové strategii firma Vast, která ve spolupráci se SpaceX vyvíjí stanici Haven-1. Ta je koncipována jako minimální životaschopný produkt (MVP) pro čtyři astronauty na dva týdny – a přesně to nyní NASA hledá.
Co na to původní giganti?
Z původní čtyřky, která v roce 2021 získala kontrakt – Blue Origin, Axiom Space, Voyager Space a Northrop Grumman – zůstávají aktivní pouze tři. Northrop svůj projekt vzdal a spojil se s Voyagerem. Tyto firmy nyní musí přepracovat své plány, protože nové podmínky favorizují menší moduly a rychlé iterace místo robustních, trvale obydlených stanic.
"Všichni současní hráči budou muset pivotovat. Někteří mnohem výrazněji než jiní," říká bývalý šéf komerčního vesmírného programu NASA Phil McAlister.
SpaceX jako skrytý vítěz
SpaceX není mezi původními držiteli smluv, ale díky spolupráci s Vastem má nyní výraznou výhodu. Haven-1 totiž přímo spoléhá na upravenou loď Dragon – ta bude zajišťovat podporu života i připojení. Budoucí moduly Haven-2 a dál pak budou samostatnější.
Max Haot, CEO společnosti Vast, říká, že právě sázka na minimum a vlastní investice bez závislosti na státních penězích se teď vyplácí:
"NASA se očividně začíná přiklánět k modelu, kdy nejprve chce vidět funkční komerční produkt, a až potom za něj zaplatí. To je chytrý tah."
Kontroverze a chaos uvnitř NASA
Podle několika zdrojů uvnitř NASA nebyla nová direktiva před podpisem vůbec konzultována s vedením Space Operations divize. Dokument obsahuje překlepy (např. dvě různé verze názvu Northrop Grumman) a podle jednoho insidera "přišel jako blesk z čistého nebe".
To však neznamená, že změna je špatná – jen že NASA přechází z plánované struktury do režimu řízeného chaosu, který ale může paradoxně přinést lepší výsledky.